Toto Wolff: Odchod Lewise Hamiltona mohl mezi nimi skončit na ostří nože

Toto Wolff uvedl, že přátelství mezi ním a Lewisem Hamiltonem přestup do Ferrari nijak neovlivnil. Podle něj jejich vztah přesahuje hranice sportovní spolupráce a zůstává pevný i mimo týmové barvy.

Přechod Lewise Hamiltona z Mercedesu do Ferrari mohl otřást dlouho budovaným vztahem s šéfem týmu Totem Wolffem. Přesto se ukazuje, že i ve vysoce konkurenčním světě Formule 1 lze zachovat vzájemný respekt a přátelství. Wolff v rozhovoru pro Wall Street Journal prozradil, že se oba snažili předejít napětí, které mohlo po Hamiltonově oznámení snadno vzniknout.

„Když Lewis oznámil svůj odchod, mohlo to být velmi nepříjemné, skoro až nepřátelské. Ale hned jsme si řekli, že to tak nenecháme,“ uvedl Wolff. Oba údajně vědomě pracovali na tom, aby jejich rozchod byl hladký a profesionální. Výsledkem je nečekaně přátelská atmosféra i v sezoně, kdy jsou Mercedes a Ferrari přímými rivaly v boji o druhé místo v Poháru konstruktérů.

Hamilton si navzdory novému angažmá udržuje blízký kontakt s bývalým týmem. Pravidelně navštěvuje garáž Mercedesu během závodních víkendů, tráví čas s inženýry, a dokonce se často vrací z Velkých cen po boku Wolffa, George Russella a bývalého kolegy Valtteriho Bottase. „Pořád je to ta stará parta. Vracíme se z okruhů spolu, jako dřív,“ řekl Wolff.

Na trati se samozřejmě přátelství odkládá stranou. „Chceme je porazit, to je jasné. Ale po dvanácti letech spolupráce mezi námi zůstala důvěra,“ doplnil šéf Mercedesu. Boj o každý bod mezi Ferrari a Mercedesem se přiostřuje, ale Wolff trvá na tom, že vztahy s Hamiltonem zůstávají nad věcí.

Zajímavý osobní moment nastal, když se Wolff rozpovídal o Hamiltonově soukromí. Přiznal, že slavný jezdec se s ním dělí i o podrobnosti ze svého milostného života. „Ukazuje mi, s kým randí, a ptá se, jestli do toho má jít. Říkám mu: jasně, běž do toho – a pak chci vědět, jaké to bylo,“ dodal s úsměvem.

Po dvanácti závodech sezony 2025 je Hamilton v průběžném pořadí na šesté příčce. Se 103 body ztrácí nejen na lídra Oscara Piastriho, ale i na svého týmového kolegu Charlese Leclerca. Přestože Ferrari v tomto roce zatím nepřineslo očekávaný průlom, Hamilton dál zůstává jedním z nejvýraznějších aktérů šampionátu – jak na trati, tak mimo ni.