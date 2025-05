Toto Wolff mění názor: Otevřenost k úpravám motorů 2026 je klíčem k lepší F1

Téma změny pravidel pro motory roku 2026 opět vzbudilo diskuzi ve Formuli 1. Na nedávném jednání Komise F1 se debatovalo o možnosti snížit výkon elektrické části pohonných jednotek, což by znamenalo změnu těsně před jednou z největších revolucí v technických předpisech poslední dekády. Ačkoli se očekávalo hlasování, k tomu nakonec nedošlo, protože pro schválení změny bylo potřeba souhlasu čtyř z pěti výrobců motorů, informuje Sky.

Původní návrh počítal s tím, že výkon elektromotoru bude snížen ze 350 kW na 200 kW, což by změnilo poměr mezi spalovacím a elektrickým pohonem z plánovaného 50:50 na 60:40 ve prospěch spalovacího motoru. Tento krok měl zmírnit obavy z přehnaného rekuperování energie a zlepšit závodní podívanou, která by jinak mohla trpět nadměrným „lift and coast“ stylem jízdy. Podle Christiana Hornera z Red Bullu se téma rekuperace energie řeší již několik let a změna by mohla přispět ke zlepšení závodů, aniž by se zasahovalo do konstrukce motorů.

Toto Wolff, jenž původně označil návrh za „vtip“, nyní zaujímá smířlivější postoj. Podle něj je důležité zůstat flexibilní, i když připouští, že není jednoduché měnit pravidla takto pozdě, zvláště když noví hráči jako Audi či znovu přítomná Honda se připravují podle původních specifikací. Wolff zdůrazňuje, že změny nejsou potřeba na úrovni hardwaru, stačily by softwarové úpravy.

Velkým tématem zůstává také hmotnost vozů. Nová pravidla stanovují minimální hmotnost na 768 kg, což je o 32 kg méně než u současných vozů. Záměrem FIA je zlepšit ovladatelnost a atraktivitu závodění. Christian Horner však varuje, že těžší motory a nové požadavky budou znamenat extrémně náročnou výzvu pro všechny týmy, protože šetření váhy je v F1 velmi nákladné a každý kilogram navíc znamená ztrátu zhruba tří desetin na kolo.

Wolff ale s cílem FIA souhlasí a připomíná, že všechny týmy budou čelit stejným výzvám. Změny považuje za nutný první krok k oživení sportu a větší dynamice na trati. Podle něj je důležité najít rovnováhu mezi zájmy jednotlivých týmů a tím, co je nejlepší pro Formuli 1 jako celek.

S blížícím se rokem 2026 zůstává jasné, že debata o podobě nové éry Formule 1 ještě neskončila. Klíčem bude sladit konkurenceschopnost, technickou proveditelnost a atraktivitu závodění a zároveň neztratit důvěru nových výrobců, kteří se na tuto novou kapitolu připravují.