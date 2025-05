Alpine v krizi: Odhaluje výměna jezdců a rezignace šéfa silnou nestabilitu týmu?

Tým Alpine se opět ocitá pod palbou otázek a spekulací. Jen pár hodin poté, co Oliver Oakes nečekaně rezignoval na pozici šéfa týmu, přišlo oficiální potvrzení toho, o čem se v paddocku už delší dobu šuškalo, Jack Doohan bude nahrazen Francem Colapintem pro nadcházející Velkou cenu Emilia-Romagna.

Ačkoliv se původně zdálo, že mezi oběma událostmi existuje přímá souvislost, zprávy ze zákulisí tuto teorii zpochybňují. To ale neznamená, že by Alpine působil jako stabilní tým, právě naopak. Tato sezóna zatím připomíná spíš pokračování chaosu, který v týmu panuje už několik let.

Zajímavé je i to, jak Alpine prezentoval změnu v jezdeckém složení, nikoli jako definitivní výměnu, ale jako „rotaci“. Colapinto tak zatím přebírá místo po Doohanovi jen na pět závodů, což v prostředí Formule 1 nebývá běžnou praxí. Důvod? Podle vedení týmu jde o snahu vyzkoušet různé možnosti před klíčovým rokem 2026, kdy vstoupí v platnost nová technická pravidla.

Za touto „rotací“ ale možná stojí prostý důvod – peníze. Colapinto během svého krátkého působení u Williamsu zaujal nejen výkonem, ale také sponzory. Podle zákulisních informací Alpine zaplatil za jeho příchod asi 4,5 milionu eur a doufá, že se investice vrátí díky novým sponzorům z jihoamerického trhu, informuje Sky Sports.

Pro Jacka Doohana je situace o to bolestivější, že byl pod tlakem prakticky ještě před svou první sezonou. Jeho výkony sice ukázaly potenciál, ale dvě nehody a slabší výsledek v Miami mu pozici u týmu výrazně zkomplikovaly. A i když Alpine tvrdí, že jde jen o dočasnou změnu, spekuluje se, že příští šanci by dostal spíš Paul Aron, další z mladých talentů v programu týmu.

Ještě větší otazníky však vzbuzuje samotná rezignace Olivera Oakese. Flavio Briatore sice tvrdí, že šlo o osobní rozhodnutí a vztahy zůstávají přátelské, ale komentátoři jako Karun Chandhok si myslí něco jiného. „Cítím, že je tu něco shnilého,“ řekl otevřeně. Podle něj se za odchodem skrývá víc než jen neshoda ohledně jezdecké sestavy.

Alpine navíc přichází o status továrního týmu – Renault v příštím roce končí s vývojem motorů pro F1. To vede k otázce, co vlastně značka Alpine v šampionátu chce. Budování značky? Přestavba? Nebo jde jen o zvyšování hodnoty před případným prodejem?

Po letech nestability, promarněných příležitostech a odchodu silných osobností je jasné jedno – Alpine zoufale potřebuje najít směr. Otázkou zůstává, jestli současné kroky vedou ke stabilitě, nebo k dalšímu pádu.