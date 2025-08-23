George Russell hájí Kimiho Antonelliho: Výsledky klamou

Pilot Mercedesu upozorňuje, že dosavadní výsledky Andrey Kimiho Antonelliho ve Formuli 1 nemusí plně odrážet skutečný pokrok, kterého mladý nováček během své premiérové sezony dosáhl.
George Russell sice v letošní sezoně Formule 1 vede týmového kolegu Andrea Kimiho Antonelliho v bodovém hodnocení i v kvalifikacích a zatím je také jediným jezdcem Mercedesu, který dokázal vyhrát závod, ale podle Brita čísla nevyprávějí celý příběh o debutové sezoně jeho mladého kolegy.
Italský nováček se letos ocitl v obrovském tlaku. Do Mercedesu nastoupil na místo, které uvolnil Lewis Hamilton po odchodu k Ferrari. Antonelli přitom přicházel s pověstí mimořádného talentu: zvítězil v italské F4, vyhrál šampionát Formula Regional a hned při své první sezoně ve Formuli 2 bral vítězství v závodech, aniž by prošel F3.
Začátek Antonelliho působení ve Formuli 1 nebyl jednoduchý. Přestože si už v Kanadě dojel pro své první pódium a v úvodu sezony nasbíral několik dobrých výsledků, v posledních závodech se mu tolik nedaří. Jen těžko se udržuje v elitní desítce a ve srovnání se zkušenějším Russellem je vidět, že stále sbírá zkušenosti a hledá svůj rytmus.
Russell se však Antonelliho zastává a připomíná, že hrubá čísla neukazují skutečný obraz jeho výkonnosti. „Faktem je, že jeho tempo vůči mně není vůbec jiné, myslím,“ vysvětlil pro Motorsport.com. „V Kanadě jsem startoval z pole position a on byl čtvrtý, šest desetin za mnou. V Belgii sice vypadl už v Q1, zatímco já postoupil až do Q3, ale rozdíl byl jen tři desetiny. Lidé koukají na výsledky, ale realita je, že pořád dělá pokroky. Jenže náš tým mezitím výkonnostně couvl. A to je ta potíž. V současném poli může desetina znamenat šest nebo sedm míst na startu. Dřív to byla jen jedna pozice.“
Mercedes čelí problémům s monopostem W16. Tým nasadil nové zavěšení, které mělo vyřešit potíže s ovladatelností, jenže výsledek se nedostavil. „Upgrady mají přinést výkon,“ přiznal šéf týmu Toto Wolff po třetím a desátém místě v Maďarsku. „Investujeme obrovské množství času do simulací a analýz, ale někdy jsou ty díly prostě úplně špatně.“
Mercedes proto musel po několika závodech nové díly stáhnout a znovu upravovat nastavení, což Antonellimu jeho adaptaci do F1 jen ztížilo. „Od chvíle, co jsme nasadili to zavěšení, jsem měl problémy najít jistotu v autě,“ řekl Ital před závodem v Maďarsku. „Snažil jsem se jezdit svým stylem, ale prostě to nefungovalo.“
Russell přiznal, že tým trápila šňůra špatných výsledků před letní přestávkou, ale věří v obrat. Zároveň upozornil, že Antonelliho příchod znamenal pro Mercedes důležitou změnu. „Každá změna má svá pro a proti. Ale ta největší změna přišla s odchodem Lewise. Pro něj je to dobré. Pro nás jako tým také. Je to nový začátek. Někdy prostě musíte narušit zajetý pořádek, abyste se dokázali vrátit na správnou cestu.“
