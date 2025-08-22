Oživí startovní rošt další tým? Jméno Caterham by se mohlo dostat zpět do F1

Po více než deseti letech od svého konce se tým Caterham opět dostává do centra pozornosti s možností návratu do Formule 1.
Investiční skupina SKM Capital, vedená kuwaitským investorem Saadem Kassis-Mohamedem, plánuje vrátit legendární značku Caterham zpět do Formule 1. Jejich ambicí je založit nový tým SKM Racing, který by se objevil na startovním roštu v roce 2027 prostřednictvím zákaznické pohonné jednotky.
„F1 dnes funguje s jasnými finančními limity a stabilními technickými pravidly, což ji činí atraktivní pro investory,“ vysvětluje Kassis-Mohamed. „Caterham má silnou značku, ale momentálně není přítomen na okruzích. Použití licence značky umožňuje rychlý start marketingu bez nutnosti obnovovat zaniklou společnost nebo řešit její závazky.“
Investor vidí dvě možné cesty, jak vrátit Caterham do F1: „Buď převzít kontrolu nad existujícím týmem, nebo se přihlásit do příštího kola FIA jako menší, dobře financovaný zákaznický tým s dlouhodobou dodávkou motorů. Naším cílem je, aby tým startoval v roce 2027.“
Caterham původně vstoupil do F1 v roce 2012 po převzetí týmu Tonym Fernandesem, který dříve vedl tým pod názvem Lotus. Přestože tým nikdy nezískal body a po roce 2014 kvůli finančním problémům z tratě zmizel, značka si zachovala silnou pověst.
„Formule 1 se od té doby zásadně změnila,“ pokračuje Kassis-Mohamed. „Zavedení rozpočtového stropu snížilo rozdíly mezi největšími a nejmenšími týmy a rostoucí popularita sportu přináší lepší finanční stabilitu. To vytváří ideální podmínky pro vstup nového hráče na scénu.“
Cesta k přijetí do F1 však nebude jednoduchá. „Respektujeme limity stanovené FIA a F1,“ připomíná Kassis-Mohamed. Historie ukazuje, že bez podpory renomovaného výrobce motorů nemusí samotné oživení značky stačit.
Prezident FIA Ben Sulayem rovněž zdůraznil, že rozšíření startovního pole není otázkou počtu týmů, ale jejich kvality. „Nejde jen o to, abychom měli 12. tým. Každý nový účastník musí přinést skutečnou hodnotu a zajistit dlouhodobou udržitelnost pro sport,“ řekl Sulayem.
Pokud by SKM Racing uspělo, vstoupilo by do prostředí, kde se kombinuje více příležitostí, ale i vysoké nároky na strategii a výkon. „Pro nás musí být každý nový tým přínosem pro udržení zdraví a dlouhověkosti šampionátu, ne jen dalším účastníkem pro počet,“ uzavírá Sulayem.
