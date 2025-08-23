Lewis Hamilton a Ferrari: Juan Pablo Montoya nevidí problém jenom v jezdci

Lewis Hamilton se od svého příchodu do Ferrari v roce 2025 potýká s problémy, které budí velkou pozornost. Podle Juana Pabla Montoyi ale nemusí jít jen o výkon jezdce.
Začátek Lewise Hamiltona u Ferrari v sezoně 2025 je prozatím složitější, než si sedminásobný mistr světa i samotný tým představovali. Přestože se mu podařilo zvítězit ve sprintu a přidat ještě jedno pódium v jiné krátké jízdě, v klasických závodech se jeho výsledky zatím nedokázaly vyrovnat tempu, které udává Charles Leclerc. Ten si už připsal pět umístění na stupních vítězů a působí v prostředí Maranella o poznání jistěji.
To vyvolává otázky, zda Hamilton ztrácí svou někdejší formu, nebo zda problém tkví jinde. Podle bývalého pilota F1 Juana Pabla Montoyi je příčina daleko složitější, než by se na první pohled mohlo zdát. V pořadu MontoyoAS naznačil, že jádrem potíží nemusí být samotný Hamilton, ale spíše způsob, jakým inženýři Ferrari přistupují k práci s vozem a k návrhům na změny.
„Pokud se podíváte na první rok Carlose Sainze u Ferrari, nebyl dobrý,“ připomněl Montoya. „Když se Ferrari rozhodlo podepsat Hamiltona, Carlos měl stále problémy. Teprve potom začal podávat lepší výkony. Kdyby se jednalo o rok později, možná by po Hamiltonovi vůbec nešli. Takže je potřeba trpělivost. Není to jednoduché.“
Montoya zdůraznil, že trpělivost musí projevit nejen pilot, ale také technický tým. „Hamilton jezdí určitým způsobem už mnoho let a funguje mu to,“ řekl Kolumbijec. „Problém je v tom, že mnoho inženýrů říká: ‚Ne, tenhle vůz je třeba řídit jinak, tenhle vůz potřebuje něco jiného.‘ Jenže ten vůz sám o sobě také není ideální.“
Ferrarimu se letos nedaří nabídnout jezdcům konzistentní stroj. Model SF-25 trápí především podvozek a po úpravách světlé výšky, které byly nezbytné po diskvalifikaci v Číně kvůli nadměrnému opotřebení desky podlahy, se auto stalo ještě nevyzpytatelnějším. Zatímco Leclerc se s těmito potížemi dokázal vyrovnat o něco lépe, Hamilton se zdá být ve zcela nové kultuře Ferrari stále na cestě hledání společného jazyka s inženýry.
Montoyovy postřehy připomínají, že podobně složité začátky prožili i jiní špičkoví jezdci. Hamilton sám v minulosti ukázal, že dokáže podávat výkony i v méně konkurenceschopném monopostu Mercedesu. Naději proto může představovat rok 2026, kdy dojde k zásadním změnám v pravidlech. Právě tam by Hamilton mohl znovu nalézt půdu pod nohama a ukázat, že jeho schopnosti rozhodně nepatří minulosti.
