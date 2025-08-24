Juan Pablo Montoya: Návrat Christiana Hornera do F1 je nevyhnutelný, zastavit ho může jen Red Bull

Podle spekulací by Red Bull mohl do dohody o odchodu Christiana Hornera zařadit ustanovení, které by mu znemožnilo vrátit se do Formule 1 v jiné funkci. Pro stáj z Milton Keynes by šlo o preventivní krok, jak zabránit tomu, aby jejich bývalý šéf v budoucnu posílil konkurenci.
Kolumbijský ex-pilot F1 Juan Pablo Montoya se domnívá, že návrat Christiana Hornera do Formule 1 je prakticky nevyhnutelný. V podcastu MontoyAS ale dodal, že jedinou překážkou by mohla být speciální klauzule v dohodě s Red Bullem, která by mu zabránila převzít jinou roli v paddocku. „Pokud Christian dostane šanci, vrátí se. Jestli to bude chtít, nebo ne, to nevíme,“ uvedl Montoya.
Horner byl z týmu Red Bull odvolán po Velké ceně Velké Británie a po více než dvou dekádách ve vedení ho nahradil Laurent Mekies. Během jeho éry získal Red Bull šest Pohárů konstruktérů a osm titulů mistra světa mezi jezdci, přičemž čtyři získal Sebastian Vettel a čtyři současný šampion Max Verstappen. Nedávno navíc definitivně skončil i v rolích ředitele v Red Bull Racing a Red Bull Technology.
Montoya naznačil, že odchod mohl být spojen s vysokým finančním vyrovnáním. „Se vším, co se stalo, a s vyplacením, které mu Red Bull musel dát, je finančně zajištěný. Možná byla součástí dohody i podmínka, že už v F1 nikdy nebude pracovat. To je jediné, co by ho zastavilo,“ řekl bývalý pilot Williamsu a McLarenu.
Podle Montoyi by přitom Horner mohl být okamžitou posilou pro několik týmů, které hledají stabilitu a zkušené vedení. „Kdybych vedl tým jako Aston Martin, Cadillac, Alpine nebo Haas, najal bych ho během dvou vteřin,“ dodal. Jeho návrat si umí představit i v pozici spolumajitele a šéfa týmu, podobně jako funguje Toto Wolff u Mercedesu.
Právě Wolff se ke svému dlouholetému rivalovi nedávno vyjádřil velmi ostře. „Za posledních 12–15 let se často choval jako idiot,“ pronesl Rakušan s tím, že Horner operoval „podle úplně jiných hodnot“. Současně ale uznal, že F1 přišla o jednu z hlavních postav. „Byl kontroverzní a rozděloval, ale byl jednou z hlavních postav. Můžeme říct, že byl stejně významný jako velký jezdec,“ dodal Wolff.
Spor mezi oběma muži vyvrcholil během dramatické sezony 2021, kdy Verstappen porazil Hamiltona v kontroverzním finále v Abú Dhabí. Přestože se jejich rivalita mnohdy vyhrotila do osobní roviny, oba dnes spojuje fakt, že patří mezi poslední „dinosauří“ typy šéfů týmů v F1. Ať už se Horner do sportu vrátí, nebo ne, jeho éra zůstane jednou z nejvýraznějších v moderní historii šampionátu.
Poradce Cadillacu pro Formuli 1, Mario Andretti, vyzval fanoušky, aby brali za pravdu pouze oficiální informace týmu, zatímco stáj chystá oznámení složení jezdeckého dua pro sezonu 2026. Andretti tím reaguje na množící se spekulace a snaží se udržet kontrolu nad komunikací směrem k médiím i fanouškům.
Red Bull plánuje dokončit ročník 2025 s prakticky stejnou specifikací monopostu, jakou představil při Velké ceně Maďarska.
McLaren MCL39 se sice rychle zařadil mezi nejdominantnější vozy sezony 2025, ale zimní testy v Bahrajnu odhalily i jeho slabší stránku. Podle jezdců byl monopost na samotné hranici možností obtížně ovladatelný, což ukazuje, že cesta k současné formě nebyla bez komplikací.
Esteban Ocon měl u Alpine těžké období, kdy ho problémy týmu omezovaly. V Haasu naopak našel tým, kde se otevřeně komunikuje a všichni spolupracují, což mu umožňuje jezdit tak, jak umí.
Lewis Hamilton se od svého příchodu do Ferrari v roce 2025 potýká s problémy, které budí velkou pozornost. Podle Juana Pabla Montoyi ale nemusí jít jen o výkon jezdce.
Sebastian Vettel podpořil návrat motorů V10 do Formule 1, které podle něj měly nezaměnitelný zvuk a charakter. „Nešlo jen o výkon, ale i o emoce, které dokázaly probudit v každém fanouškovi,“ řekl čtyřnásobný mistr světa.
Pilot Mercedesu upozorňuje, že dosavadní výsledky Andrey Kimiho Antonelliho ve Formuli 1 nemusí plně odrážet skutečný pokrok, kterého mladý nováček během své premiérové sezony dosáhl.
Cadillac se blíží k sestavení své první posádky pro debut ve F1 příští rok a zaměřuje se na kombinaci jezdeckých veteránů s bohatými zkušenostmi.
Sebastian Vettel zpochybnil chystaná pravidla F1 pro rok 2026. Podle něj nemusí zajistit slíbený pokrok ani udržitelnost a hrozí, že kvůli jejich složitosti získají výhodu jen určité týmy.
Po více než deseti letech od svého konce se tým Caterham opět dostává do centra pozornosti s možností návratu do Formule 1.
Bývalý inženýr Maxe Verstappena, Bradley Scanes, odhalil, že jezdec měl taktiku, jak znepříjemnit Lewisovi Hamiltonovi život. Verstappen podle něj využíval plánovaný „power trip“ k testování nervů soupeře.