Laurent Mekies odhaluje pravdu o vylepšeních Red Bullu RB21 na zbytek sezony

Red Bull plánuje dokončit ročník 2025 s prakticky stejnou specifikací monopostu, jakou představil při Velké ceně Maďarska.
Nový šéf Red Bullu Laurent Mekies přiznal, že monopost RB21, který letos řídí Max Verstappen a Yuki Tsunoda, obdrží do konce sezony jen minimální technické vylepšení. „Sezóna je stále velmi dlouhá,“ uvedl Mekies pro PlanetF1.com. „I když se vývoj vozu značně zpomalí, nebo bude prakticky minimální, stále máme spoustu věcí, z nichž se můžeme poučit.“
Red Bull se momentálně nachází na čtvrtém místě v Poháru konstruktérů, více než 40 bodů za třetím Mercedesem. Z celkových 194 bodů získal Max Verstappen 187, což ukazuje, že tým stále silně spoléhá na svého nizozemského jezdce, podobně jako v roce 2024. Přesto je letošní monopost obtížně ovladatelný, a to i přes dvě Verstappenova vítězství. Mekies naznačil, že výraznější vylepšení vozu v průběhu sezony nejsou pravděpodobná.
Nejvíce se problém projevil na Grand Prix Maďarska, kde Verstappen obsadil deváté místo a Tsunoda skončil sedmnáctý. „Přijímáme, že na trati jako Hungaroring nejsme příliš silní,“ uvedl Mekies. „McLaren je bezpochyby rychlejší, ale podívejte se na Spa, tam Max dokázal v sobotu překvapit všechny a bojovat o přední pozice ve sprintu.“
Podle Mekiese však negativní výsledky z Maďarska nemusí nutně odrážet celou sezónu ani předpovídat, jak si tým povede v jejím zbytku. „Pokud dokážeme z takových víkendů jako Maďarsko vytěžit něco navíc z vozu, mohli bychom se lépe prosadit v dalších závodech,“ dodal.
Stejně jako ostatní týmy i Red Bull nyní směřuje většinu svých zdrojů do vývoje monopostu pro příští rok. Nová regulace přinese zásadní změny, větší důraz na hybridní pohonné jednotky, návrat k plochým podlahám a zavedení pohyblivých aerodynamických prvků. S omezenými zdroji v rámci finančních pravidel Formule 1 se proto většina týmů rozhodla letošní sezónu spíše „odsunout“ a soustředit se na přípravu na rok 2026.
Pro Red Bull je úkol ještě náročnější, protože tým letos začíná vyrábět vlastní pohonné jednotky ve spolupráci s Fordem. „Chtěli jsme se učit o elektrifikaci, bateriích, motorech, invertorech, kalibraci a interakci s klasickým spalovacím motorem,“ vysvětlil Mark Rushbrook, šéf motorsportu Fordu. „Zpočátku jsme nechtěli být tak zapojeni do spalovacích motorů, ale nyní jsme, protože se toho musíme hodně naučit. Pomáháme s výrobou dílů a nyní se podílíme prakticky na celém voze včetně provozní části.“
Tento komplexní přístup ukazuje, že Red Bull se snaží nejen maximalizovat letošní sezónu, ale zároveň strategicky připravit na zásadní změny v roce 2026 a zároveň rozvíjet svou technickou spolupráci s Fordem.
