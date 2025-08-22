Sebastian Vettel varuje před rokem 2026: Může se zopakovat rok 2014

Sebastian Vettel při dalším testování vozu Aston Martin AMR22 v Silverstone
Sebastian Vettel při dalším testování vozu Aston Martin AMR22 v Silverstone, foto: Aston Martin
Dominik Sysel DNES 16:18
Sebastian Vettel zpochybnil chystaná pravidla F1 pro rok 2026. Podle něj nemusí zajistit slíbený pokrok ani udržitelnost a hrozí, že kvůli jejich složitosti získají výhodu jen určité týmy.

Čtyřnásobný mistr světa Sebastian Vettel se znovu ozval k plánovaným změnám pravidel Formule 1, které vstoupí v platnost v roce 2026. Podle něj hrozí, že se situace bude podobat roku 2014, kdy přechod na hybridní pohonné jednotky přinesl spíše problémy než skutečný pokrok.

„Regulace z roku 2014 byly v principu dobré, nápad měl smysl,“ připomněl Vettel v rozhovoru pro Auto Motor und Sport. „Ale jejich provedení nebylo správné. Stálo to příliš mnoho peněz a sérii to nic nepřineslo.“

Nové předpisy počítají s tím, že 50 % výkonu bude pocházet z elektrické energie, monoposty ztratí přibližně 30 kilogramů váhy a aerodynamika se stane efektivnější. Přesto má Vettel výhrady. „Inovativní řešení z minulých pravidel se vyhazují, aby to bylo levnější. Elektřina je potřebná a dobrá věc, ale na silnicích jsme už mnohem dál s plně elektrickou mobilitou. Ve Formuli 1 to ale takto fungovat nebude.“

Ericsson, Marcus

Oživí startovní rošt další tým? Jméno Caterham by se mohlo dostat zpět do F1

Němec zdůrazňuje, že motorsport má zcela odlišné požadavky než běžná doprava. „Motorsport má jiné potřeby než auta pro každodenní provoz. V Le Mans jsou úplně jiné než ve Formuli 1. A plně elektrické pohony prostě nejsou cestou,“ říká.

Zpochybnil i samotnou koncepci hybridního systému. „Rekuperace energie je dobrá věc, ale když se děje jen na zadní nápravě a ignoruje se přední, nedává mi to smysl,“ upozornil.

Ani slibované snížení hmotnosti monopostů nepovažuje za dostatečné. „Je to jen kapka v moři. Auta jsou pořád příliš těžká. Měla by být o 200 kilo lehčí,“ dodal.

Od svého odchodu z F1 se Vettel stal aktivním podporovatelem udržitelných paliv. Jeho projekt Race Without a Trace už několikrát ukázal, že klimaticky neutrální paliva mohou fungovat i ve vozech F1 bez technických úprav. „Myslím, že udržitelná paliva jsou správná cesta. Potřebujeme je i mimo motorsport – pro lodě, letadla a miliony aut na silnicích,“ vysvětluje.

Zároveň však varuje před opakováním chyb z minulosti. „Je nutné hlídat původ těchto paliv. Pokud se spustí klasické vývojové závody, může to skončit stejně jako v roce 2014. Proto je třeba nastavit jasná pravidla a zajistit, aby měly smysl i pro běžnou výrobu.“

