Sebastian Vettel varuje před rokem 2026: Může se zopakovat rok 2014

Sebastian Vettel zpochybnil chystaná pravidla F1 pro rok 2026. Podle něj nemusí zajistit slíbený pokrok ani udržitelnost a hrozí, že kvůli jejich složitosti získají výhodu jen určité týmy.
Čtyřnásobný mistr světa Sebastian Vettel se znovu ozval k plánovaným změnám pravidel Formule 1, které vstoupí v platnost v roce 2026. Podle něj hrozí, že se situace bude podobat roku 2014, kdy přechod na hybridní pohonné jednotky přinesl spíše problémy než skutečný pokrok.
„Regulace z roku 2014 byly v principu dobré, nápad měl smysl,“ připomněl Vettel v rozhovoru pro Auto Motor und Sport. „Ale jejich provedení nebylo správné. Stálo to příliš mnoho peněz a sérii to nic nepřineslo.“
Nové předpisy počítají s tím, že 50 % výkonu bude pocházet z elektrické energie, monoposty ztratí přibližně 30 kilogramů váhy a aerodynamika se stane efektivnější. Přesto má Vettel výhrady. „Inovativní řešení z minulých pravidel se vyhazují, aby to bylo levnější. Elektřina je potřebná a dobrá věc, ale na silnicích jsme už mnohem dál s plně elektrickou mobilitou. Ve Formuli 1 to ale takto fungovat nebude.“
Němec zdůrazňuje, že motorsport má zcela odlišné požadavky než běžná doprava. „Motorsport má jiné potřeby než auta pro každodenní provoz. V Le Mans jsou úplně jiné než ve Formuli 1. A plně elektrické pohony prostě nejsou cestou,“ říká.
Zpochybnil i samotnou koncepci hybridního systému. „Rekuperace energie je dobrá věc, ale když se děje jen na zadní nápravě a ignoruje se přední, nedává mi to smysl,“ upozornil.
Ani slibované snížení hmotnosti monopostů nepovažuje za dostatečné. „Je to jen kapka v moři. Auta jsou pořád příliš těžká. Měla by být o 200 kilo lehčí,“ dodal.
Od svého odchodu z F1 se Vettel stal aktivním podporovatelem udržitelných paliv. Jeho projekt Race Without a Trace už několikrát ukázal, že klimaticky neutrální paliva mohou fungovat i ve vozech F1 bez technických úprav. „Myslím, že udržitelná paliva jsou správná cesta. Potřebujeme je i mimo motorsport – pro lodě, letadla a miliony aut na silnicích,“ vysvětluje.
Zároveň však varuje před opakováním chyb z minulosti. „Je nutné hlídat původ těchto paliv. Pokud se spustí klasické vývojové závody, může to skončit stejně jako v roce 2014. Proto je třeba nastavit jasná pravidla a zajistit, aby měly smysl i pro běžnou výrobu.“
