Jak Max Verstappen zneklidňoval Lewise Hamiltona: Psychologická hra odhalena

Max Verstappen s Lewisem Hamiltonem během GP Číny
Max Verstappen s Lewisem Hamiltonem během GP Číny, foto: Red Bull Content Pool
Dominik Sysel DNES 13:51
Sdílej:

Bývalý inženýr Maxe Verstappena, Bradley Scanes, odhalil, že jezdec měl taktiku, jak znepříjemnit Lewisovi Hamiltonovi život. Verstappen podle něj využíval plánovaný „power trip“ k testování nervů soupeře.

V roce 2021, kdy se Max Verstappen a Lewis Hamilton stali hlavními rivaly o titul mistra světa, začaly v pozadí závodů vznikat i drobné psychologické souboje. Formule 1 není jen o technice a rychlosti, ale také o jemných mentálních hrách, které mohou ovlivnit výkon na trati, a právě to Verstappen dokonale využíval.

Bývalý inženýr Maxe Verstappena, Bradley Scanes, v rozhovoru podcastu High Performance prozradil, že Verstappen dokázal své podráždění z Hamiltonova zdržování proměnit v promyšlenou strategii. „Zajímavé bylo, kolik času Lewis potřeboval, aby se připravil,“ řekl Scanes. „Lewis si chtěl převléknout celý komplet, upravit vlasy a obléct vlastní oblečení, zatímco Max šel rovnou na tiskovou konferenci.“

Verstappen postupně začal měnit celé své oblečení a záměrně si nechával čas, čímž donutil Hamiltona čekat. „Měnili jsme celý komplet a bylo vidět, že Max opravdu zpomaluje, takže Lewis musel čekat,“ vysvětlil Scanes. „Byla to jasná mocenská hra – poselství znělo: ‚Už na tebe nečekáme, teď přebíráme kontrolu.‘“

Valtteri Bottas

Toto Wolff podporuje Valtteriho Bottase: Je rychlý a zaslouží si závodní sedačku

Tato nenápadná taktika byla malým, ale účinným prostředkem, jak zneklidnit zkušeného rivala. Hamilton, který byl v té době uprostřed své dominující šňůry vítězství a s rekordními sedmi tituly, možná cítil, že si zaslouží více času pro přípravu. Verstappen však využil svou mladistvou drzost a potřeboval si vybudovat vlastní respekt.

„Je to velmi nenápadné, ale má to obrovský vliv,“ vysvětloval Scanes. Psychologické hry jako tato mohou rozhodnout o vítězství či porážce, protože i drobný stres dokáže ovlivnit koncentraci a náladu jezdce. Verstappen tím ukázal, že se nebojí prosadit i mimo trať.

Nakonec se ukázalo, že jeho strategie byla efektivní. Sezona 2021 skončila dramaticky a mladý Nizozemec dokázal, že dokáže soupeře přehrát nejen technicky, ale i psychologicky. Tento nenápadný „power play“ moment se stal součástí jeho budování respektu a upevnění dominance v boji o titul.

Sdílej Sdílej
Vstoupit do diskuze
Témata:
Max Verstappen Lewis Hamilton
Stalo se
Novinky
Sergio Pérez a Valtteri Bottas

Cadillac sází na jistotu: Proč právě Sergio Pérez a Valtteri Bottas jsou ideální volbou

Cadillac se blíží k sestavení své první posádky pro debut ve F1 příští rok a zaměřuje se na kombinaci jezdeckých veteránů s bohatými zkušenostmi.

Novinky
Sebastian Vettel při dalším testování vozu Aston Martin AMR22 v Silverstone

Sebastian Vettel varuje před rokem 2026: Může se zopakovat rok 2014

Sebastian Vettel zpochybnil chystaná pravidla F1 pro rok 2026. Podle něj nemusí zajistit slíbený pokrok ani udržitelnost a hrozí, že kvůli jejich složitosti získají výhodu jen určité týmy.

Novinky
Ericsson, Marcus

Oživí startovní rošt další tým? Jméno Caterham by se mohlo dostat zpět do F1

Po více než deseti letech od svého konce se tým Caterham opět dostává do centra pozornosti s možností návratu do Formule 1.

Novinky
Max Verstappen s Lewisem Hamiltonem během GP Číny

Jak Max Verstappen zneklidňoval Lewise Hamiltona: Psychologická hra odhalena

Bývalý inženýr Maxe Verstappena, Bradley Scanes, odhalil, že jezdec měl taktiku, jak znepříjemnit Lewisovi Hamiltonovi život. Verstappen podle něj využíval plánovaný „power trip“ k testování nervů soupeře.

Novinky
Lewis Hamilton v Kanadě

Lewis Hamilton po maďarské sebekritice: Historická paralela s Michaelem Schumacherem u Mercedesu

Podobně jako Michael Schumacher u Mercedesu, i Lewis Hamilton naráží na limity, když jeho styl jízdy nesedí s nastavením vozu Ferrari. Bez dokonalé harmonie mezi jezdcem a monopostem se jeho výkon nedostává na maximální úroveň.

Novinky
Valtteri Bottas

Toto Wolff podporuje Valtteriho Bottase: Je rychlý a zaslouží si závodní sedačku

Šéf Mercedesu Toto Wolff věří, že Valtteri Bottas si návrat do Formule 1 zaslouží. Finský závodník se přitom objevuje v souvislosti s týmem Cadillac F1 před jejich debutem v sezóně 2026.

Novinky
Jonathan Wheatley

Jonathan Wheatley přináší nový dech do Sauberu: Tlak proměňuje v pozitivní energii

Jonathan Wheatley prohlásil, že tlak spojený s rolí šéfa továrního týmu Audi promění v něco pozitivního. Kick Sauber se mezitím připravuje na přerod v roce 2026.
Novinky
Lewis Hamilton v Maďa

Fred Vasseur otevřeně: Lewis Hamilton není Carlos Sainz, změna týmu není snadná

Ferrari zřejmě naivně očekávalo, že se Lewis Hamilton v Maranellu rychle a bez problémů aklimatizuje. Přechod do italského týmu se však ukazuje jako náročnější, a to i pro zkušeného mistra světa.
Novinky
Gabriel Bortoleto předvedl v Maďarsku skvělý výkon

F1 tým musí kvůli pravidlům změnit název pro GP Nizozemska

Kvůli místním předpisům nebude tým Stake F1 závodit pod svým obvyklým názvem během Velké ceny Nizozemska na okruhu Zandvoort. Tým tak dočasně upraví své označení, aby vyhověl regulacím platným v zemi pořadatele.
Novinky
Brad Pitt se projel v Mclarenu MCL60 v Austinu

F1 film Brada Pitta míří na obrazovky: Datum vydání je potvrzeno

Film Brada Pitta z prostředí F1 by se měl podle zpráv objevit na digitálních platformách ještě tento měsíc. Fanoušci tak dostanou příležitost sledovat očekávaný titul online.
Novinky
Oscar Pisatri slaví druhou pozici v Maďarsku 2025.

Alain Prost vyzdvihl Oscara Piastriho: Australan zareagoval

Čtyřnásobný mistr světa Alain Prost během Festivalu rychlosti v Goodwoodu otevřeně chválil Oscara Piastriho. 

Novinky
Liam Lawson

Liam Lawson se nevzdává: S Red Bullem ještě neskončil

Liam Lawson si splnil sen stát se jezdcem Red Bullu, ale po dvou závodech byl rychle přeřazen. Otázkou zůstává, zda dostane šanci vrátit se a znovu ukázat svůj potenciál.