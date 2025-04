Top týmy couvají? Schumacher naznačuje černý scénář pro Landa Norrise

Podle bývalého pilota Formule 1 Ralfa Schumachera by se současná výkonnostní krize Landa Norrise mohla stát klíčovým zlomem jeho kariéry, a to ne nutně v pozitivním smyslu. Jak Schumacher uvedl v podcastu Backstage Boxengasse, pokud Brit nezvládá tlak ve chvílích, kdy jde skutečně o všechno, může se to v očích šéfů nejlepších týmů stát nepřehlédnutelným varováním. „Tohle výkonnostní zakolísání v rozhodujících momentech by pro něj mohlo být osudné,“ prohlásil otevřeně Schumacher, informuje PlanetF1.com.

Přitom ještě před rokem působil Norris jako vycházející hvězda a vlastně i potvrzený lídr nové generace. První vítězství ve Formuli 1 na loňské Velké ceně Miami znamenalo symbolický zlom nejen pro něj, ale i pro McLaren, který tím posílil svou pozici v Poháru konstruktérů. Norris tehdy sice nezastavil Verstappenovu dominanci, ale mnozí už v něm viděli přímého vyzyvatele.

Nástup do sezony 2025 pak všechna očekávání jen posílil. Rychlé McLareny během testů, vítězství v úvodní Grand Prix v Austrálii, Norris měl konečně vše, co potřeboval k titulu. Jenže od té doby se začal příběh odvíjet jinak, než by sám chtěl.

Chyby se kupily, například havárie v kvalifikaci v Saúdské Arábii, která ho poslala na desáté místo na startu a připravila ho o možnost zabojovat o vítězství. Oscar Piastri naopak zůstává bezchybný a suverénně sbírá jedno vítězství za druhým, čímž si upevnil vedení v šampionátu a možná i post hlavního vůdce McLarenu.

Pro Norrise tak může být největší hrozbou nikoli technika nebo soupeři z jiných týmů, ale jeho vlastní psychika. Pokud se mu nepodaří rychle najít zpět jistotu a přesnost, hrozí, že místo vytouženého boje o titul se ocitne mimo pozornost týmů, které hledají jezdce schopné přinést titul právě ve chvílích, kdy je to nejtěžší.

Ralf Schumacher se opět nezdráhal říci nahlas to, o čem možná tiše přemýšlí i jiní. Norrisova chyba v kvalifikaci na Velkou cenu Saúdské Arábie podle něj nevyplynula z technického problému, ale z přemíry chtění a nedostatku klidu ve vypjatém momentu. „Chtěl až moc,“ zhodnotil Schumacher lakonicky a poukázal na to, že mladý Brit jednoduše netrefil vrchol zatáčky kvůli přetlačení auta do limitu.

Tato chyba by sama o sobě nemusela být fatální. V každém sportu se stane, že jezdec udělá krok vedle, jenže v boji o titul ve Formuli 1 platí jiná pravidla. Tam se počítá každá desetina, každé zaváhání a každá známka slabosti. Schumacher si nebral servítky: „Tohle by se při boji o titul stávat nemělo.“ Zdůraznil také, že ačkoliv my nemáme přístup k telemetrickým datům, optika celé situace byla jasná, Norris udělal chybu.

Možná ještě důležitější než samotný incident je ale to, jaký obraz tím Norris vysílá do paddocku. Schumacher připomíná, že ve Formuli 1 reputace vzniká a zaniká rychle. „Jakmile si o vás začnou myslet, že nemáte na to být mentálně šampionem, dveře k nejlepším týmům se vám začnou zavírat,“ varuje bez obalu. Podle něj je právě letošní sezona tou, která může rozhodnout, zda bude Norris i v příštích letech považován za vážného kandidáta na titul, nebo zda zapadne mezi talentované, ale ne zcela vyzrálé piloty, kteří nikdy nenaplní očekávání.

Norris má stále dost času na nápravu. Šampionát je dlouhý a rychlost mu nechybí. Ale jak naznačil Schumacher, trpělivost ostatních se nemusí rovnat délce sezony. Potřebné zlepšení by mělo přijít co nejdříve.