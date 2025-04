Hamiltonova frustrace roste: Za jeho výkony můžou stát technické problémy

Přestup Lewise Hamiltona do Ferrari měl být jedním z největších příběhů letošní sezony Formule 1. Sedminásobný šampion měl s ikonickým italským týmem opět usilovat o vítězství, ale realita zatím neodpovídá vysokým očekáváním. I když Hamilton ovládl sprint v Číně z pole position, v hlavních závodech se jeho výkony stále výrazně zpožďují. Navíc se mu zatím nepodařilo porazit týmového kolegu Charlese Leclerca, přičemž v kvalifikacích v Bahrajnu a Saúdské Arábii mu na Monačana chybělo více než půl sekundy.

Italský deník La Gazzetta dello Sport nyní přináší zprávy o možném klíčovém problému, který výkonnost Ferrari výrazně sráží. Podle jeho informací se nový monopost SF-25 dostává do obtíží při kombinaci nízkého množství paliva a pomalých zatáček, tedy přesně v podmínkách typických pro kvalifikaci. V těchto momentech vůz údajně ztrácí mechanickou přilnavost, což se podepisuje nejen na výsledcích Hamiltona, ale i Leclerca, kterému se navzdory zkušenostem s vozem také nedaří dostat Ferrari konzistentně do předních pozic.

Sám Hamilton se netají tím, že se mu s novým autem nedaří navázat potřebné propojení. Po více než dekádě v Mercedesu si na jinou filozofii konstrukce zvyká jen těžko. „Cítím se, jako bych řídil něco úplně neznámého,“ přiznal otevřeně. Britský jezdec také několikrát naznačil, že očekává obtížnou sezonu bez snadného řešení. Ve svých výrocích nevyloučil ani možnost, že vedení Ferrari začíná ztrácet trpělivost.

A to nejhorší může teprve přijít. Hamilton už nyní avizuje, že očekává složitý víkend na blížící se Velké ceně Miami – okruhu, který kombinuje rychlé úseky s technickými pasážemi a může tak opět zvýraznit slabiny SF-25. Mnozí přitom věřili, že právě tam by Ferrari mohlo ukázat svou sílu. Pokud ale problém s přilnavostí v pomalých zatáčkách přetrvá, Hamilton se může nadále propadat do spirály frustrace.

Zda Ferrari dokáže najít řešení dříve, než se sezona zcela vymkne z rukou, zůstává otevřenou otázkou. Hamiltonův přestup měl být začátkem nové éry, ale zatím odhaluje, jak náročné je přizpůsobit se nejen jinému týmu, ale i vozu, který zjevně nesplňuje ambice jednoho z největších jmen motorsportu.

Hamilton však v Londýně, kde otevřel novou prodejnu Fanatics Collectibles, jasně prohlásil, že zbraně neskládá. „Prosím, držte mi palce. Nehodlám to vzdát,“ uvedl s odhodláním. „Budeme se stále zlepšovat. Pořád vstáváme, že?“ Hamilton se aktuálně nachází na sedmém místě v šampionátu jezdců, se ztrátou 16 bodů na Leclerca.