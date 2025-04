Tlak na Doohana roste: Může za havárii v druhém tréninku jezdecká chyba?

Jack Doohan havaroval v druhém tréninku na Velkou cenu Japonska, když nezavřel DRS před první zatáčkou, což vedlo k masivní ztrátě přítlaku a neovladatelnosti vozu. Mistr světa Jacques Villeneuve naznačil, že Doohanovo zoufalství může být způsobeno tlakem, který cítí po příchodu konkurenta Franca Colapinta do týmu Alpine.

Jack Doohan zažil v tréninku na Velkou cenu Japonska dramatický moment, když ztratil kontrolu nad svým Alpine v rychlé první zatáčce. Stalo se to už při jeho druhém ostrém kole na trati, kde v prvním tréninku za Doohana odjel rezervní jezdec Ryo Hirakawa.

Původně se zdálo, že Doohanův monopost kvůli nízkému podvozku ztratil přilnavost, ale detailní analýza ukázala, že jeho zadní křídlo mělo stále aktivovaný systém DRS. Běžně se DRS zavírá automaticky při sešlápnutí brzdy, ale na první zatáčce v Suzuce, kde je obvykle možné jet naplno bez brzdění, musí jezdec zavřít křídlo manuálně. Doohan to neudělal, což vedlo k masivní ztrátě přítlaku a následné nehodě.

Šéf týmu Alpine Oliver Oakes potvrdil, že Doohan je po nehodě v pořádku, ale přiznal, že šlo o jezdeckou chybu. „Byla to špatná kalkulace, když nezavřel DRS před první zatáčkou. Je to něco, z čeho se musí poučit, ale věřím, že on i tým budou na zítřek připraveni,“ uvedl Oakes a poděkoval mechanikům za opravu vozu.

Doohan sám uznal, že nehoda byla tvrdá a nečekaná. „V první řadě jsem v pořádku, což je nejdůležitější. Byla to opravdu velká rána, překvapila mě, ale musím se z toho poučit,“ prohlásil australský jezdec. „Tým má teď hodně práce s opravou vozu, takže jim předem děkuji za jejich úsilí.“

Expert Sky Sports F1 Anthony Davidson podrobně analyzoval nehodu a zdůraznil, že hlavním faktorem bylo otevřené DRS. „Na zpomaleném záběru je jasně vidět, že DRS zůstalo otevřené. Nešlo o žádný nízký podvozek, ale o to, že ztratil obrovské množství přítlaku, což vedlo k prudké ztrátě kontroly.“

K situaci se vyjádřil i mistr světa F1 z roku 1997 Jacques Villeneuve, který naznačil, že Doohan možná jedná pod tlakem. „Je pod obrovským tlakem, hlavně ze strany Flavia Briatoreho, protože na svou šanci čeká Franco Colapinto,“ uvedl Villeneuve. „Jeho jízda ukazuje známky zoufalství, protože se snaží dokázat, že je lepší než Gasly a měl by si místo udržet. Když už mu bylo řečeno, že asi sezónu nedokončí, začínají se dít tyhle chyby.“

Doohan má smlouvu u Alpine pouze na jeden rok a jeho budoucnost je nejistá. Red Bull nedávno vyměnil Liama Lawsona za Jukiho Cunodu, což podle Naomi Schiff může ovlivnit i Alpine. „Pokud Red Bull udělá takové rozhodnutí po dvou závodech, může to inspirovat i ostatní týmy k rychlým změnám,“ upozornila expertka Sky Sports.