Temný den pro Lewise Hamiltona: Nejhorší závod, jaký jsem zažil

Lewis Hamilton v Barceloně bojoval s obtížemi a dojel původně sedmý, ale díky penalizaci Verstappena se posunul na šesté místo. Trať v Katalánsku mu ale příliš nevyhovovala a bude muset najít způsob, jak zlepšit svůj výkon do příštích závodů.

Lewis Hamilton označil španělskou Grand Prix za „nejhorší závod, jaký kdy zažil“ poté, co v Barceloně dojel na šestém místě. Sedminásobný mistr světa byl po závodě v hodně skleslé náladě, když skončil dvě pozice za svou startovní pozicí, a to i přesto, že se mu díky desetivteřinové penalizaci Maxe Verstappena pozice o jedno místo zlepšila.

Hamilton začal závod slibně, v první zatáčce předjel svého týmového kolegu George Russella a posunul se na čtvrté místo. Během zbytku závodu se však trápil s nedostatkem tempa a špatnou přilnavostí, což ho výrazně brzdilo. Už na desátém kole dostal od Ferrari pokyn, aby pustil rychlejšího Charlese Leclerca, a během zastávek v boxech se propadl až na sedmé místo za oba vozy Mercedesu.

Jeho pozice se na chvíli zlepšila díky odstoupení Kimiho Antonelliho, ale později ho předjel Nico Hülkenberg a Hamilton tak nakonec dojel sedmý. Po závodě byl viditelně frustrovaný a v rozhovoru odpovídal stručně a odměřeně, informuje Motorsport.com. Na otázku, proč auto nemělo lepší tempo, řekl: „Všichni měli stejné pneumatiky.“ Když se ho ptali, jestli se auto během závodu zlepšilo, odpověděl: „Nemám ponětí, proč byste to říkal.“ Nakonec uvedl: „Je to nejhorší závod, jaký jsem zažil.“ A když se ho zeptali, co bude dál, stručně odpověděl: „Domů.“

Naopak jeho týmový kolega Charles Leclerc byl po závodě v lepší náladě. Startoval ze sedmého místa, ale v závěru závodu při restartu po safety caru předjel Maxe Verstappena a vybojoval třetí místo. Pro Leclerca to bylo už druhé po sobě jdoucí pódiové umístění, po druhém místě z Monaka, a tentokrát pro něj byl tento výsledek příjemným překvapením.

Leclerc řekl: „Nejsem úplně nadšený z druhého nebo třetího místa, ale i tak to dobře chutná, protože do víkendu jsem nevstupoval s velkými očekáváními.“ Dodal: „V Monaku jsme byli velmi silní v trénincích, tady jsme ale nebyli silní ani v trénincích, ani v kvalifikaci.“

Pokračoval: „Věděl jsem, že včera jsem obětoval kvalitu nastavení, abych dnes mohl být silnější v závodě, a zdá se, že se to s trochou štěstí vyplatilo a přineslo nám místo na pódiu. Je to příjemné překvapení.“ Nakonec podotkl: „Jsem spokojený s naším víkendem, ale ne s celkovým výkonem, a na tom musíme co nejdříve zapracovat.“