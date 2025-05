Tajný projekt v F1: Dvanáctý tým se chystá vstoupit do Formule 1 s podporou další automobilky

Do světa formule 1 míří další nový tým. Poté, co F1 schválila vstup amerického Cadillacu od sezony 2026, se rýsuje příchod dvanáctého týmu. Projekt, na kterém se podílí i bývalý šéf Aston Martinu a Alpine Otmar Szafnauer, by mohl rozšířit startovní rošt už za tři až čtyři roky. Záda mu kryje dosud neodhalená automobilka, a jak tvrdí Szafnauer, vše je připraveno – chybí jen zelená od vedení šampionátu. Uvedl to server Crash.

Formule 1 měla naposledy 12 týmů v roce 2012, než na konci sezony odešel tým HRT. Od té doby se pole zúžilo na 10 stájí, přičemž týmy opakovaně odmítaly další uchazeče s odvoláním na obavy o dělení prostředků z finančního koláče. Ledy se však pohnuly s přijetím Cadillacu do seriálu od roku 2026 – a dvanáctý tým by mohl následovat.

Szafnauer potvrdil existenci projektu

Otmar Szafnauer v rozhovoru pro The Race odhalil, že pracuje na vstupu nového týmu do formule 1. „Finance jsou zajištěné. Ti lidé, kteří za tím stojí, to myslí vážně. A co víc – máme za sebou automobilku, která má zájem být součástí formule 1,“ uvedl bývalý šéf týmů Racing Point, Aston Martin a Alpine.

Zatím není jasné, o jakou automobilku se jedná. Projekt se ale podle Szafnauera nachází v pokročilé fázi příprav. V případě příznivých podmínek by tým mohl vstoupit do šampionátu už v roce 2028 nebo 2029. „Pokud F1 vyhlásí výzvu k podání přihlášky, jsme připraveni,“ řekl.

Szafnauer nevylučuje ani možnost vstupu prostřednictvím odkupu některého ze stávajících týmů. V posledních měsících se čile spekuluje o budoucnosti Alpine ve F1, zvlášť po ukončení programu továrních motorů. „Někteří majitelé mohou časem dojít k tomu, že nadešel čas odejít. A pak přijde naše šance,“ naznačil Szafnauer.

Připravovaný tým by měl vyrůst na zelené louce podobně jako projekt Lawrence Strolla u Aston Martinu. „Máme prostředky na výstavbu aerodynamického tunelu, vývojového centra i továrny. Do tří let se to dá postavit,“ říká Szafnauer. Zároveň dodává, že klíčové bude i sestavení týmu odborníků a vývoj simulačních nástrojů.

Součástí projektu má být i vlastní pohonná jednotka. Podle Szafnauera bude partnerem týmového motorového programu právě zmíněná automobilka. Vývoj motoru a technické zázemí jsou podle něj klíčem ke konkurenceschopnosti. „Automobilka, kterou máme za sebou, je velmi schopná,“ ujišťuje.

Szafnauer připomněl své zkušenosti z dob British American Racing, kde během dvou let posunuli tým mezi přední stáje. „Začínali jsme se třemi lidmi a ve druhé sezoně jsme se dělili o čtvrté místo v šampionátu. Vím, co to obnáší,“ řekl.

Vedení F1 zatím neoznámilo, zda a kdy vyhlásí nový proces pro podání žádostí o dvanáctý tým. Szafnauer ale věří, že pokud se tak stane, bude jeho projekt připraven okamžitě zareagovat. „Chci být nachystaný, kdyby se to otevřelo,“ zdůraznil.

Cílem je rok 2028 nebo 2029

Ambicí projektu je vstup do formule 1 v horizontu tří až čtyř let. „Rok 2028 nebo 2029 je realistický cíl. Pokud začneme teď, můžeme být konkurenceschopní. Ale potřebujeme čas a příležitost,“ uzavírá Otmar Szafnauer.