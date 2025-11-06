Jos Verstappen popisuje, co dělá Red Bull znovu konkurenceschopným

Jos Verstappen naznačil, že v Red Bullu došlo k výrazné změně, kterou vnímá velmi pozitivně. Podle něj se tým nachází v jiné atmosféře než dříve.
Jos Verstappen se po několika týdnech opět vyjádřil k situaci svého syna a týmu Red Bull, který po turbulentním období našel podle něj novou rovnováhu. Podle bývalého jezdce Formule 1 panuje v týmu „zcela odlišná atmosféra“ a Max Verstappen znovu „zažívá zábavu“ za volantem.
Po odchodu Christiana Hornera z pozice šéfa týmu převzal vedení Red Bullu Laurent Mekies, který přišel z Racing Bulls. Změna přišla v době, kdy tým čelil propadu výkonnosti, ale právě v posledních týdnech se Maxovi podařilo trend zvrátit a vrátit se do boje o titul. „Skutečnost, že má Max stále šanci na titul mistra světa, je obrovský bonus,“ řekl Jos pro nizozemský deník De Telegraaf. „Zvlášť když si uvědomíte, jak to vypadalo během letní přestávky.“
Verstappen se aktuálně veze na vlně šesti po sobě jdoucích pódiových umístění, přičemž triumfoval v Itálii, Ázerbájdžánu i Spojených státech. Tato série ho opět přiblížila k čelu šampionátu a potvrdila, že Red Bull dokázal znovu získat konkurenceschopnost.
Jos Verstappen, který měl v minulosti s Christianem Hornerem napjaté vztahy, dnes o Red Bullu mluví mnohem pozitivněji. „Atmosféra v týmu je úplně jiná,“ řekl. „Mám velmi dobrý vztah s Laurentem Mekiesem a uklidňuje mě, když vidím, jak si Max znovu užívá závodění. Je ve správných rukou.“
Max Verstappen se znovu přiblížil Landu Norrisovi v boji o titul mistra světa, ale napětí zůstává. Do konce sezony zbývají čtyři závody a rozdíl mezi nimi je 36 bodů, takže každá chyba může být rozhodující.
Podle Jose jeho syn zvládá tlak s klidem. „Max bere situaci otevřeně a uvolněně,“ uvedl. „To je podle mě nejlepší možný přístup.“
Verstappen starší dodal, že Max opakovaně ukazuje svou sílu i v těžkých chvílích. „V Mexiku měl složitý závod, ale i tak dojel třetí a málem druhý. To nám dává naději,“ řekl.
Na závěr Jos uznal, že cesta k pátému titulu nebude snadná. „Podle bodů to zatím nemá ve svých rukou. Ale Max už mnohokrát dokázal, že umí využít každou příležitost. A když má kolem sebe správný tým, může se stát cokoli,“ uzavřel.
