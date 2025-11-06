Drama v šampionátu: Mercedes chce v Brazílii obrátit situaci proti Ferrari a Red Bullu

Toto Wolff
Toto Wolff, foto: Mercedes AMG F1 Team
Josef Mráček DNES 12:27
Toto Wolff věří, že Mercedes má stále šanci zvrátit boj o druhé místo mezi konstruktéry. Před závodem v Brazílii prohlásil, že tým je připraven „vrátit úder“ Ferrari i Red Bullu.

Šéf Mercedesu Toto Wolff se snaží zapomenout na několik nepovedených závodů a soustředí se na to, aby se tým v Brazílii znovu zapojil do boje o druhé místo mezi konstruktéry. „Čekají nás čtyři závody do konce sezony. Dělí nás jen jeden bod od Ferrari a Red Bull je devět bodů za námi,“ připomněl Wolff před víkendem v São Paulu.

Mercedes momentálně okupuje třetí příčku v šampionátu konstruktérů, avšak po vítězství George Russella v Singapuru přišly slabší výsledky v Austinu i Mexiku. V Mexiku dojel Andrea Kimi Antonelli na šestém místě a Russell hned za ním sedmý, zatímco v Texasu si Russell připsal šesté místo a jeho týmový kolega skončil až třináctý.

„Měli jsme několik těžkých víkendů, ale stále jsme ve hře o druhé místo,“ zdůraznil Wolff. V týmu podle něj panuje přesvědčení, že ztrátu lze ještě napravit, i když Ferrari i Red Bull v posledních závodech zrychlily.

Rakouský šéf si zároveň uvědomuje, že závěr sezony bude velmi náročný. „Každý z těchto čtyř víkendů bude klíčový v bitvě o druhé místo. I když jsme v Austinu a Mexiku ztratili výhodu, v Brazílii můžeme vrátit úder,“ dodal odhodlaně.

Gabriel Bortoleto

Domácí debut s vysokými očekáváními: Gabriel Bortoleto se připravuje na Grand Prix v Sao Paulu

Na okruhu Interlagos navíc týmy čeká předposlední sprintový víkend sezony, který klade ještě větší důraz na precizní přípravu. „Před námi je předposlední sprint roku, takže musíme být od samého začátku na špičkové úrovni,“ zdůraznil Wolff. V tak těsném souboji mezi Mercedesem, Ferrari a Red Bullem může i drobná chyba rozhodnout o cenných bodech.

Interlagos patří mezi nejnáročnější tratě v kalendáři. „Je to staromódní okruh s hrbolatým povrchem, výškovými rozdíly a širokým spektrem zatáček. Když připočteme nepředvídatelné počasí, prostor pro chyby je minimální,“ upozornil šéf Mercedesu.

Cílem týmu zůstává precizní zvládnutí všech kroků od prvního tréninku až po samotný závod. „Ať už nám víkend přinese cokoli, naším cílem je začít silně, podat lepší výkon než soupeři a znovu se dostat před naše nejbližší rivaly,“ uzavřel Wolff.

Pro George Russella má Interlagos zvláštní význam, protože právě zde v roce 2022 oslavil své první vítězství ve Formuli 1. „Byl to mimořádný den, překročit cílovou čáru jako vítěz po tak těžké sezoně bylo splněním dětského snu,“ vzpomínal Brit. Mercedes bude doufat, že se magie brazilského okruhu pro tým opět vrátí.

