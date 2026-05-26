Mercedes řeší rostoucí rivalitu svých jezdců. Toto Wolff naznačil možný zásah

Velká cena Kanady nabídla napínavý souboj jezdců Mercedesu George Russella a Kimiho Antonelliho. Šéf týmu Toto Wolff ocenil atraktivní podívanou, zároveň ale varuje, že pokud budou podobné bitvy ohrožovat výsledky nebo vést ke kolizím, Mercedes může zasáhnout.
Velká cena Kanady nabídla jeden z nejzajímavějších momentů dosavadní sezony, když se jezdci Mercedesu George Russell a Kimi Antonelli utkali v přímém souboji o vítězství. Oba piloti předvedli agresivní, ale většinou korektní závodění, které ocenili fanoušci i odborníci. Vedení týmu však sledovalo jejich bitvu s podstatně většími obavami.
Napětí mezi oběma jezdci bylo patrné už během sprintového závodu. Russell a Antonelli bojovali bok po boku v první zatáčce, přičemž mladý Ital se ocitl mimo trať a po závodě naznačil, že jeho týmový kolega překročil hranici férového souboje. Dokonce se během komunikace s týmem domáhal penalizace pro Russella.
O den později se rivalita přenesla i do hlavního závodu. Oba vozy Mercedesu byly mimořádně konkurenceschopné a během úvodních třiceti kol si jejich jezdci několikrát vyměnili vedení. Několik manévrů bylo velmi těsných a v některých okamžicích hrozil kontakt, který mohl ukončit závod oběma jezdcům.
Nakonec k havárii nedošlo, ale Russellův závod skončil kvůli technickému problému s pohonnou jednotkou. Antonelli tak převzal kontrolu nad závodem a připsal si další důležité vítězství. Mercedes se mohl radovat z výsledku, zároveň však získal další důkaz o tom, jak tenká je hranice mezi atraktivním soubojem a týmovou katastrofou.
Toto Wolff po závodě připustil, že z pohledu diváků šlo o skvělou podívanou. „Je snadné po závodě říct, že to bylo skvělé pro tým i pro sport a že jsme si ten souboj všichni užili. To je do určité míry pravda, ale musíme se podívat i na druhou stránku věci. Několikrát to bylo opravdu velmi těsné,“ uvedl šéf Mercedesu.
Rakouský manažer upozornil zejména na situace, kdy Antonelli při pokusu o útok zablokoval kola nebo kdy oba jezdci projížděli poslední šikanou s minimálními rozestupy. „Mohlo to skončit dvojitým odstoupením. Nebylo by to kvůli příliš agresivní jízdě, ale jednoduše kvůli chybě,“ vysvětlil Wolff.
Podle zahraničních médií je současný přístup Mercedesu umožněn také tím, že tým měl v Montrealu výrazné výkonnostní rezervy. I když se Russell s Antonellim vzájemně zdržovali soubojem, byli stále rychlejší než jejich soupeři. Wolff ale zdůraznil, že podobná situace nebude platit na každém okruhu.
„Dnes jsme měli dostatečný náskok. Když bojovali mezi sebou, stále jsme byli rychlejší než ostatní. Ale mohou přijít závody, kdy nás podobné souboje budou stát cenný čas nebo vítězství. V takové situaci bychom možná museli trochu ubrat,“ naznačil možnost budoucích týmových pokynů.
Mnoho expertů v souvislosti s aktuální situací připomíná rivalitu Lewise Hamiltona a Nica Rosberga. Mercedes tehdy dlouhá léta prosazoval filozofii volného závodění mezi svými jezdci. Série incidentů však vyvrcholila kolizí ve Velké ceně Španělska 2016, po níž muselo vedení týmu přehodnotit svůj přístup. Wolff si dobře uvědomuje, že podobný scénář by se neměl opakovat.
Dalším tématem byla rádiová komunikace během sprintu. Wolff naznačil, že se mu nelíbilo, když jeden jezdec žádal penalizaci pro druhého. „Je správné ukazovat emoce a bojovat naplno, ale nejdůležitější je soustředit se na řízení. Pokud jde o žádosti o penalizace, to je něco, co si vyřešíme interně,“ prohlásil.
Kanadský víkend nakonec výrazně posílil Antonelliho pozici v čele šampionátu. Mladý Ital si připsal čtvrté vítězství sezony a zvýšil svůj náskok na Russella na 43 bodů. Mercedes nadále dominuje průběžnému pořadí, ale stále více se ukazuje, že největší výzvou pro tým nemusí být konkurence z ostatních stájí. Klíčové bude udržet pod kontrolou rostoucí rivalitu mezi dvěma vlastními jezdci, kteří jsou odhodláni bojovat o titul až do posledního závodu sezony.
Velká cena Kanady nabídla napínavý souboj jezdců Mercedesu George Russella a Kimiho Antonelliho. Šéf týmu Toto Wolff ocenil atraktivní podívanou, zároveň ale varuje, že pokud budou podobné bitvy ohrožovat výsledky nebo vést ke kolizím, Mercedes může zasáhnout.
McLaren zvolil v Kanadě riskantní start na intermediálkách s Norrisem a Piastrim, který se kvůli rychlému osychání trati ukázal jako chybný. Oba jezdci brzy přezuli, Norris odstoupil a Piastri měl kolizi. Tým ale tvrdí, že rozhodnutí bylo v danou chvíli správné.
George Russell v Kanadě po odstoupení kvůli technické poruše v emocích odhodil opěrku hlavy, za což dostal od FIA podmíněnou pokutu. Mercedes potvrdil selhání baterie. Závod ovládl Kimi Antonelli, který navýšil vedení v šampionátu a potvrdil dominantní formu.
Velká cena Kanady přinesla strhující podívanou i jeden z nejlepších soubojů sezony. Lewis Hamilton po dramatické bitvě o druhé místo ocenil Maxe Verstappena jako „jednoho z velikánů“. Závod ovládl Kimi Antonelli, který potvrdil skvělou formu Mercedesu a posílil své vedení v šampionátu.
Kimi Antonelli ovládl dramatickou Velkou cenu Kanady a připsal si čtvrté vítězství v řadě. Klíčovým momentem bylo odstoupení George Russella kvůli poruše motoru. Lewis Hamilton dojel druhý a získal nejlepší výsledek s Ferrari, Max Verstappen skončil třetí.
Kimi Antonelli vyzval Mercedes k vyjasnění pravidel týmových soubojů po kontroverzní bitvě s Georgem Russellem ve sprintu v Kanadě. Incident v první zatáčce ho poslal na trávu, ztratil pozici a následně reagoval emotivně v rádiu, situaci uklidňoval Toto Wolff.
Lewis Hamilton se po kvalifikaci na Velkou cenu Kanady vyhnul trestu za údajné blokování Pierra Gaslyho. FIA po vysvětlení obou jezdců rozhodla o uzavření případu bez postihu. Rušné odpoledne komisařů zároveň přineslo pokuty pro Aston Martin a varování pro Sergia Péreze.
George Russell znovu potvrdil svou formu, když v závěru napínavé kvalifikace na Velkou cenu Kanady získal druhou pole position v řadě. Rozhodující kolo přišlo až na poslední chvíli a v dramatickém finále sesadil z prvního místa konkurenty v těsném souboji o nejrychlejší čas.
George Russell si ve sprintu Velké ceny Kanady dojel pro důležité vítězství, které však zastínil vyhrocený souboj s týmovým kolegou Kimim Antonellim. Oba jezdci Mercedesu sváděli od prvních kol tvrdé bitvy o vedení a jejich vzájemný střet vyvolal řadu emocí i ostré reakce v týmovém rádiu.
Lando Norris patří ke kritikům letošních pravidel, kde je podle něj až příliš důležité řízení energie v baterii na úkor samotného závodění. Zvlášť v kvalifikaci a při pomalých kolech musí jezdci řešit složité energetické režimy. Přesto po úpravách McLarenu v Montrealu vidí zlepšení a posun vpřed.
Mercedes ovládl sprintovou kvalifikaci na Velkou cenu Kanady. George Russell získal pole position před týmovým kolegou Kimim Antonellim, který v závěru zajistil kompletní první řadu pro stříbrné šípy. Lewis Hamilton skončil za nimi, kvalifikaci ovlivnila i nehoda Fernanda Alonsa.
Formule 1 čeká klíčové jednání výrobců motorů o změně pravidel pro rok 2027, která má upravit poměr výkonu na 60:40 ve prospěch spalovacího motoru. FIA změnu schválila v principu, ale výrobci se neshodují na načasování. Diskuse v Montrealu mohou ovlivnit budoucnost F1.