Fiasko Ferrari v Kanadě: Vasseur odhaluje zásadní chyby

Ferrari má za sebou další závodní víkend, který skončil daleko za očekáváními a podle šéfa týmu Frédérica Vasseura je na čase vzít si příklad z konkurence. Po chaotickém vystoupení v Kanadě, kde červení koně skončili hluboko za tempem nejrychlejších, přiznal, že klíčem k úspěchu není revoluční auto, ale bezchybná příprava a přesné zvládnutí každého detailu.

„Je to dobrá lekce od Mercedesu,“ připustil Vasseur, informuje Motorsport.com. „Tři závody byli mimo, a teď mají obě auta na pódiu. Nemyslím si, že dramaticky změnili vůz. Od prvního kola v pátek byli připraveni a odvedli skvělou práci v přípravě.“

Vasseur tak nepřímo kritizoval i vlastní tým, který se potýkal se sérií chyb. Charles Leclerc havaroval už v prvním tréninku a kvůli opravám vynechal celý druhý. V kvalifikaci ho pak rozhodil moment ve špinavém vzduchu a skončil osmý, zatímco Lewis Hamilton, který se nacházel na podobném výkonnostním levelu, startoval pátý.

Ani závod se neobešel bez komplikací. Leclerc zpochybnil strategii týmu ohledně pneumatik a byl přesvědčen, že by mohl zvládnout závod s jedinou zastávkou. Ferrari ho ale převedlo na dvouzastávkovou strategii, čímž podle něj přišel o šanci bojovat vepředu. „Má pravdu v tom, že jsme neměli moc co ztratit,“ připustil Vasseur. „Mohli jsme riskovat, ale 50 kol na tvrdé sadě bylo příliš optimistické. Chyběly nám možná i data z víkendu, abychom to odhadli přesněji.“

Podle Vasseura však nebyla klíčovým problémem jen strategie, ale i špatná práce s pneumatikami. Ferrari se rozhodlo pro jinou směs než Russell a Verstappen, kteří stavěli svou kvalifikaci na středně tvrdé sadě a udělali z toho výhodu. „Hlavní problém je správně pochopit pneumatiky a zvolit ty vhodné už v pátek,“ řekl šéf Scuderie. „Rozdíl ve výkonu tentokrát nebyl mezi auty, ale v práci s gumami. To samé jsme viděli i v Monaku a Imole.“

Ferrari tak znovu nedokázalo proměnit rychlost v konzistentní výsledek, což se v tak těsném poli tvrdě trestá. „Dělali jsme chyby už od začátku, havárie v tréninku, chyba v kvalifikaci, marmot v závodě. Když není víkend stoprocentní, nemůžete očekávat skvělý výsledek,“ shrnul Vasseur.

Z jeho slov je zřejmé, že Ferrari má stále co dohánět – nejen po technické stránce, ale především v důslednosti a závodní preciznosti. V šampionátu, kde rozhodují detaily, se opakované selhání v exekuci stává velkou překážkou v cestě za vítězství.