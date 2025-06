Max Verstappen v Mercedesu? George Russell zůstává nad věcí

Přestože sezóna 2026 klepe na dveře, Mercedes zatím nepotvrdil žádného ze svých aktuálních jezdců, George Russella ani mladého talentovaného nováčka Kimiho Antonelliho. Zároveň se v zákulisí stále šeptá o možné bombě na přestupovém trhu: Max Verstappen v barvách stříbrných šípů. Spekulace, které ještě na jaře přiživila slabší forma Red Bullu, však George Russell bere s chladnou hlavou.

„Neberu to nijak osobně. Jak už jsem několikrát řekl, proč by týmy neměly chtít Maxe? Kdyby žádný jezdec neměl smlouvu, Max by byl volbou číslo jedna pro každý tým. To je zcela pochopitelné,“ reagoval Russell po své dominantní výhře v Kanadě pro Sky Sports. Sám však věří, že jeho pozice v Mercedesu není ohrožená: „Věděl jsem, že když budu podávat výkony, moje místo nebude v ohrožení. Cítím se být ve velmi dobré pozici.“

Ačkoli se objevily zprávy, že by mohl být na seznamu přání Aston Martinu, Russell zdůraznil, že jeho loajalita zůstává u týmu z Brackley. „Nemluvím s žádným jiným týmem. Vždy jsem říkal, že chci zůstat v Mercedesu a to se nezměnilo. Jsem jim vděčný za to, že mi dali šanci vstoupit do Formule 1.“

I přesto zatím žádná nová smlouva podepsaná není. Russell ani šéf týmu Toto Wolff se však tímto stavem nenechávají vyvést z míry. „Nemáme kam spěchat. Chceme vyhrávat společně, já i Kimi. Oba podáváme dobré výkony, tak proč měnit něco, co funguje?“ uzavírá Russell.

Toto Wolff, který Russella dlouhodobě podporuje od jeho juniorských let, potvrdil, že jednání o nové smlouvě probíhají podle plánu a že v týmu vládne dobrá atmosféra. Po odchodu Lewise Hamiltona se Russell přirozeně posunul do role lídra, kterou si svými výkony v roce 2025, včetně vítězství a čtyř pódií, plně zaslouží.

Jak poznamenal expert Sky Sports Martin Brundle: „George už není ve stínu Lewise. Když je vepředu, nepochybujete o tom, že to zvládne. Má rychlost, konzistenci i sebedůvěru. V Kanadě to bylo perfektní.“