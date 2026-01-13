Stefano Domenicali vyzývá Ferrari k jasnému plánu pro nadcházející sezónu

Šéf Formule 1 Stefano Domenicali
Šéf Formule 1 Stefano Domenicali, foto: Formula1.com
Josef Mráček VČERA 14:07
Sdílej:

Stefano Domenicali, prezident Formule 1 a bývalý šéf Ferrari, vyzývá tým, aby do sezóny 2026 vstoupil s pozitivní energií a jasným plánem. Podle něj je nyní pro Ferrari klíčové připravit se na nadcházející výzvy a neztratit motivaci. 
 
 

Stefano Domenicali, prezident Formule 1 a bývalý šéf Ferrari, vyzval legendární tým, aby se v sezóně 2026 soustředil na pozitivní energii a konstruktivní přístup. „Není třeba pořád být negativní,“ řekl Domenicali v rozhovoru pro Sky F1. „Ferrari potřebuje mít správnou energii, aby dokázalo využít příležitosti, které přinese sezóna 2026.“

Po bez vítězné sezóně 2025 a neuspokojivém startu sedminásobného mistra světa Lewise Hamiltona musí Ferrari podle něj najít vnitřní sílu a jasný plán. „Potřebují mít plán. Jsem si jistý, že Fred [Vasseur], Lewis a Charles [Leclerc] ho mají,“ dodal Domenicali. Zdůraznil, že je důležité reagovat a nepřijmout prostě současnou situaci – čtvrté místo v hodnocení konstruktérů by nemělo být konečnou stanicí.

Ferrari v roce 2025 doufalo, že bude bojovat o oba tituly, po těsném neúspěchu v předchozí sezóně, kdy McLaren rozhodoval o konstruktérském titulu až v Abu Dhabi. Příchod Lewise Hamiltona měl týmu dodat novou dynamiku, výsledky ale zůstaly za očekáváním. Hamilton nedosáhl ani na jedno podium a jeho frustrace se projevila například slovy, že Ferrari by mělo „změnit jezdce“, a označením sezóny za „nejhorší v životě“.

Domenicali je ale přesvědčen, že Ferrari má potenciál situaci zvrátit. „Chceme silné Ferrari a zaslouží si být v lepší pozici. To by si měli vzít s sebou na zimní přestávku, aby měli správnou energii pro další krok,“ řekl. Podle něj je klíčové, aby tým zůstal motivovaný a neztrácel víru ani po náročném roce.

Romain Grosjean pro sezónu 2020

Romain Grosjean se po pěti letech setkal s helmou, která mu zachránila život

Prezident Formule 1 upozornil, že sezóna 2026 přinese zásadní změny v podvozku a motorových pravidlech, což otevře nové příležitosti pro všechny týmy. „Všichni mluví, ale nikdo přesně neví, kde jsme. Každý závod může přinést evoluci,“ podotkl Domenicali a naznačil, že příští sezóna bude velmi nepředvídatelná.

Domenicali se v rozhovoru zaměřil i na Landa Norrise, který do nové sezóny vstupuje jako obhájce titulu mistra světa. Podle něj je britský jezdec inspirací pro mladší fanoušky a přináší do paddocku pozitivní energii. „Velmi pozitivní. Mladý, energický, s osobností odlišnou od ostatních,“ řekl Domenicali o Norrisovi.

Prezident F1 také zdůraznil, že Norris by měl zůstat vzorem svým chováním a přístupem. „Říkám mu vždy: usmívej se. Potřebuješ mít pozitivní energii. Jsou mladí, dělají neuvěřitelnou práci a jsou vzory pro mnoho lidí. Musí si pamatovat, že jsou jedinečný talent, ale vždy se usmívat,“ dodal.

Domenicaliho slova jsou jasnou výzvou nejen pro Ferrari, ale pro celou Formuli 1: i v náročných obdobích je důležité udržet energii, pozitivní přístup a mít jasný plán, aby tým dokázal využít každou příležitost. Pod jeho vedením se Ferrari už naučilo překonávat těžké chvíle, a nyní podle něj přichází další šance, kterou musí tým chytit.

Sdílej Sdílej
Vstoupit do diskuze
Témata:
Ferrari Domenicali, Stefano
Stalo se
Novinky
Cadillac F1

Nový vzhled, nová éra: Cadillac připravuje na vstup do F1 speciální design

Cadillac vstupuje do testů Formule 1 v Barceloně s ambicí zaujmout a udělat výrazný dojem svým novým designem. Tým se soustředí nejen na výkon, ale i na vizuální stránku, která má signalizovat jeho vážné ambice v šampionátu.

Novinky
Jack Doohan

Jack Doohan končí u Alpine. Ve hře je překvapivý přesun mimo Formuli 1

Alpine se po vzájemné dohodě rozloučí s Jackem Doohanem, který nebude součástí týmu od sezóny 2026. Končí tak kapitola jezdce vychovaného akademií Alpine a obě strany se otevírají novým směrům do budoucna.

Novinky
Šéf Formule 1 Stefano Domenicali

Stefano Domenicali vyzývá Ferrari k jasnému plánu pro nadcházející sezónu

Stefano Domenicali, prezident Formule 1 a bývalý šéf Ferrari, vyzývá tým, aby do sezóny 2026 vstoupil s pozitivní energií a jasným plánem. Podle něj je nyní pro Ferrari klíčové připravit se na nadcházející výzvy a neztratit motivaci.   

Novinky
Romain Grosjean pro sezónu 2020

Romain Grosjean se po pěti letech setkal s helmou, která mu zachránila život

Romain Grosjean se znovu setkal s helmou, která mu v roce 2020 při děsivé nehodě v Bahrajnu zachránila život. Tento moment je silnou připomínkou toho, jak zásadní roli hraje moderní bezpečnost ve Formuli 1.

Novinky
Lewis Hamilton a George Russell v Austrálii

George Russell vysvětluje, proč Mercedes v ground effect éře zamítl návrh Lewise Hamiltona

George Russell se netají úlevou nad tím, že se Formule 1 posunula dál od éry výrazného ground effectu. Při zpětném ohlédnutí připomněl, jak extrémní fyzickou zátěž tehdejší monoposty představovaly, a popsal období, kdy se spolu s Lewisem Hamiltonem snažili na vlastní kůži upozornit na limity, na které je technická koncepce vozů dostávala.

Novinky
Lando Norris se stal mistrem světa

První slova mistra světa: Lando Norris sdílí emotivní zážitky ze závěrečného závodu

Lando Norris se v novém vlogu vrací k týdnu, který mu přinesl titul mistra světa Formule 1. V emotivním ohlédnutí popisuje závěrečné okamžiky rozhodujícího závod.

Novinky
James Vowles

Budoucnost Williamsu: James Vowles odhaluje, co tým brzdí v útoku na titul

Williams pokračuje v tichém, ale cíleném budování své budoucnosti s ambicí vrátit se mezi špičku Formule 1. Tradiční tým postupně připravuje půdu pro další fázi svého vývoje, jejíž detaily si zatím pečlivě střeží.
Novinky
Isack Hadjar

Isack Hadjar sbírá zkušenosti v terénu: test rally‑raidu před sezónou 2026

Isack Hadjar usedl za volant rally‑raidového Fordu Raptor T1+ po boku dakarského jezdce Mitcha Guthrieho Jr. a během časovky si vyzkoušel náročný terén, získal cenné zkušenosti a ukázal svou schopnost rychle se adaptovat mimo závodní okruhy.
Novinky
Nico Hülkenberg při filmovacím dni Audi

Audi absolvovalo první filmovací den: Nico Hülkenberg a Gabriel Bortoleto odhalují první dojmy

Nico Hülkenberg ocenil úsilí týmu Audi poté, co stáj z Ingolstadtu poprvé vyjela na trať s novým monopostem pro sezónu 2026.
Novinky
Lewis Hamilton v Zandvoortu

Lewis Hamilton promluvil ke kritikům. Ralf Schumacher jeho postoj hodnotí

Po náročné sezoně u Ferrari Lewis Hamilton otevřeně reagoval na své kritiky. Ralf Schumacher k jeho slovům přináší svůj pohled a drobnou radu do budoucna.
Novinky
Lakování Audi pro rok 2026

Audi má za sebou první jízdu na trati: Fanoušci zachytili první záběry

Na sociálních sítích se v pátek objevily záběry pořízené fanoušky, které zachycují natáčecí den týmu Audi F1 na okruhu Circuit de Barcelona-Catalunya.

Novinky
Fernando Alonso v Rakousku

Aston Martin poskytl první indicie výkonu AMR26: Spekulace rostou

Aston Martin tvrdí, že už má jasnou představu o podobě své sezony 2026 ve Formuli 1. Tým podle dostupných informací intenzivně pracuje na přípravě vozu a strategie, aby byl od začátku sezony konkurenceschopný a dokázal reagovat na nové technické regulace.