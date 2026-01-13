Stefano Domenicali, prezident Formule 1 a bývalý šéf Ferrari, vyzývá tým, aby do sezóny 2026 vstoupil s pozitivní energií a jasným plánem. Podle něj je nyní pro Ferrari klíčové připravit se na nadcházející výzvy a neztratit motivaci.
Stefano Domenicali, prezident Formule 1 a bývalý šéf Ferrari, vyzval legendární tým, aby se v sezóně 2026 soustředil na pozitivní energii a konstruktivní přístup. „Není třeba pořád být negativní,“ řekl Domenicali v rozhovoru pro Sky F1. „Ferrari potřebuje mít správnou energii, aby dokázalo využít příležitosti, které přinese sezóna 2026.“
Po bez vítězné sezóně 2025 a neuspokojivém startu sedminásobného mistra světa Lewise Hamiltona musí Ferrari podle něj najít vnitřní sílu a jasný plán. „Potřebují mít plán. Jsem si jistý, že Fred [Vasseur], Lewis a Charles [Leclerc] ho mají,“ dodal Domenicali. Zdůraznil, že je důležité reagovat a nepřijmout prostě současnou situaci – čtvrté místo v hodnocení konstruktérů by nemělo být konečnou stanicí.
Ferrari v roce 2025 doufalo, že bude bojovat o oba tituly, po těsném neúspěchu v předchozí sezóně, kdy McLaren rozhodoval o konstruktérském titulu až v Abu Dhabi. Příchod Lewise Hamiltona měl týmu dodat novou dynamiku, výsledky ale zůstaly za očekáváním. Hamilton nedosáhl ani na jedno podium a jeho frustrace se projevila například slovy, že Ferrari by mělo „změnit jezdce“, a označením sezóny za „nejhorší v životě“.
Domenicali je ale přesvědčen, že Ferrari má potenciál situaci zvrátit. „Chceme silné Ferrari a zaslouží si být v lepší pozici. To by si měli vzít s sebou na zimní přestávku, aby měli správnou energii pro další krok,“ řekl. Podle něj je klíčové, aby tým zůstal motivovaný a neztrácel víru ani po náročném roce.
Prezident Formule 1 upozornil, že sezóna 2026 přinese zásadní změny v podvozku a motorových pravidlech, což otevře nové příležitosti pro všechny týmy. „Všichni mluví, ale nikdo přesně neví, kde jsme. Každý závod může přinést evoluci,“ podotkl Domenicali a naznačil, že příští sezóna bude velmi nepředvídatelná.
Domenicali se v rozhovoru zaměřil i na Landa Norrise, který do nové sezóny vstupuje jako obhájce titulu mistra světa. Podle něj je britský jezdec inspirací pro mladší fanoušky a přináší do paddocku pozitivní energii. „Velmi pozitivní. Mladý, energický, s osobností odlišnou od ostatních,“ řekl Domenicali o Norrisovi.
Prezident F1 také zdůraznil, že Norris by měl zůstat vzorem svým chováním a přístupem. „Říkám mu vždy: usmívej se. Potřebuješ mít pozitivní energii. Jsou mladí, dělají neuvěřitelnou práci a jsou vzory pro mnoho lidí. Musí si pamatovat, že jsou jedinečný talent, ale vždy se usmívat,“ dodal.
Domenicaliho slova jsou jasnou výzvou nejen pro Ferrari, ale pro celou Formuli 1: i v náročných obdobích je důležité udržet energii, pozitivní přístup a mít jasný plán, aby tým dokázal využít každou příležitost. Pod jeho vedením se Ferrari už naučilo překonávat těžké chvíle, a nyní podle něj přichází další šance, kterou musí tým chytit.
