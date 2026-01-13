Romain Grosjean se znovu setkal s helmou, která mu v roce 2020 při děsivé nehodě v Bahrajnu zachránila život. Tento moment je silnou připomínkou toho, jak zásadní roli hraje moderní bezpečnost ve Formuli 1.
Romain Grosjean se po pěti letech znovu setkal s helmou, která sehrála klíčovou roli v jednom z nejdramatičtějších momentů moderní historie Formule 1. Právě tato výstroj mu pomohla přežít hrůzostrašnou nehodu při Velké ceně Bahrajnu 2020, jež zásadně ovlivnila jeho život i pohled na bezpečnost v motorsportu.
Francouzsko-švýcarský jezdec havaroval hned v úvodu závodu na okruhu Sakhir po kontaktu s Daniilem Kvjatem. Následoval prudký náraz do svodidel, při němž se monopost rozlomil na dvě části a během okamžiku zachvátily kokpit plameny. Grosjean zůstal v hořícím voze uvězněn 28 vteřin a přetížení při nárazu dosáhlo extrémních 67G. Navzdory tomu se dokázal z vraku dostat vlastními silami a s pomocí traťových komisařů odešel od hořícího monopostu – chtěl tím dát rodině sledující přenos najevo, že je v pořádku.
Při nehodě utrpěl popáleniny rukou a kotníků, které si později vyžádaly operaci. Kromě helmy mu život zachránil také systém halo, jenž zabránil fatálnímu poranění hlavy.
„Pět let po 29. listopadu 2020 jsem se znovu setkal se svou závodní helmou,“ napsal Grosjean na Instagramu. „Nevěděl jsem, jestli jsem připravený ji znovu vidět, ale moje děti chtěly pochopit, jak je možné, že jsem byl v tom ohni tak dobře chráněný a co se tehdy vlastně stalo.“
Zároveň vyjádřil vděčnost výrobcům své výstroje: „Navždy budu vděčný Bellu a Alpinestars za to, jak mě v ten moment ochránili. Život jde dál a člověk zapomíná, ale tohle mi znovu připomnělo, jak důležité je vážit si každého dne.“
Po odchodu z Formule 1 na konci roku 2020 se Grosjean v roce 2021 přesunul do série IndyCar, kde pokračoval ve své závodní kariéře. Symbolický návrat do světa F1 si ale přesto dopřál – v září 2025 usedl znovu do monopostu při testech TPC se svým bývalým týmem Haas na okruhu Mugello.
„Jsem nesmírně vděčný Genu Haasovi a Ayaovi Komacuovi za pozvání k účasti na testech v Mugellu,“ uvedl tehdy. „Říct, že se těším zpátky za volant vozu Formule 1, by bylo slabé slovo. Nemohu uvěřit, že už uplynulo téměř pět let. Vrátit se s mým starým týmem je něco opravdu výjimečného.“
Grosjean zároveň přiznal, že návrat měl i silný osobní rozměr. „Těším se, až všechny uvidím. Určitě budeme vzpomínat na staré časy, ale chci být týmu také užitečný při práci na trati s VF-23. A navíc – moje děti tehdy navrhly helmu pro to, co mělo být mým posledním závodem v Abú Zabí v roce 2020. Teď ji konečně budu moci vyzkoušet ve voze Formule 1.“
