Stefano Domenicali o budoucnosti kalendáře: Tři tradiční okruhy usilují o návrat

Šéf Formule 1 Stefano Domenicali potvrdil, že tři stávající okruhy projevily zájem vrátit se do závodního kalendáře.
Zájem o návrat závodů Formule 1 do Portugalska a Turecka, o němž v posledních měsících hovořili politici na lokální i národní úrovni, nyní oficiálně potvrdil i šéf F1 Stefano Domenicali. K těmto zemím se přidává i Německo, konkrétně okruh Hockenheim, který má nového vlastníka a projevil zájem o návrat do kalendáře.
„Máme mnoho žádostí,“ uvedl Domenicali pro média. „V roce 2026 bude Zandvoort hostit svůj poslední závod, takže diskutujeme o nových přírůstcích, včetně alternujících závodů. Ale nebude jich mnoho: jeden nebo dva, ne více.“
CEO F1 zdůraznil, že potenciální pořadatelé musí disponovat finanční sílou a připraveností splnit moderní standardy udržitelnosti. „Dnes je situace jiná než před několika lety, nejen co se týče vstupu do F1, ale i investic, které je třeba vložit. Nezapomínejme, že tlačíme na udržitelnost: všichni pořadatelé musí být připraveni na uhlíkovou neutralitu do roku 2030,“ dodal.
Portugalský premiér Luis Montenegro již minulý měsíc prohlásil: „Máme vše připraveno k uskutečnění návratu Formule 1 do Algarve v roce 2027.“ Domenicali však upozornil, že tato prohlášení je třeba brát s rezervou, protože návrat závodů vyžaduje mnohem víc než politická slova.
Domenicali rovněž připomněl, že moderní pořádání závodů F1 je finančně a organizačně náročné. „Kromě velmi mála případů, musím říct, že asi 90 % pořadatelů dostává příspěvky od vlády nebo příbuzných subjektů. Bez této podpory je to velmi obtížné,“ vysvětlil.
Historie ukazuje, že dříve byly závody často pořádané nezávislými promotéry nebo automobilovými kluby, kteří ale často postrádali komerční a organizační schopnosti. Domenicali poukázal na Hockenheim, který potřebuje zásadní investice do zastaralých zařízení, aby mohl znovu hostit závod F1.
Zájem o nové lokace je nyní vysoký a kromě Evropy se uvažuje i o druhém závodě v Saúdské Arábii, Rwandě či Thajsku. Portugalsko, Turecko či Hockenheim tak musí čekat, až se uvolní vhodné termíny a získají potřebnou podporu. Domenicali uzavřel: „Bez vládní podpory nebo podobných příspěvků je návrat prakticky nemožný.“
