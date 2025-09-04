Ferrari čeká nejdůležitější víkend v roce: Jacques Villeneuve zhodnotil šance na úspěch

Jacques Villeneuve varuje, že Ferrari před domácí Monzou čelí velkému tlaku. Podle něj mohou očekávání tifosi ovlivnit výkony týmu.
Ferrari se chystá na svůj nejdůležitější závod sezóny, domácí Velkou cenu Itálie v Monze, ale mistr světa z roku 1997 Jacques Villeneuve zpochybňuje, že tým má šanci uspět. V podcastu The F1 Show řekl, že tradiční domácí výhoda Ferrari tentokrát stačit nebude. „Normálně mají speciální motor, speciální auto, ale letos to neočekávám. Jsou daleko od ideálu. Auto nefunguje,“ prohlásil ostře.
Villeneuveovy obavy přicházejí po katastrofální Velké ceně Nizozemska, kde Ferrari zaznamenalo dvojité vypadnutí. Lewis Hamilton havaroval poté, co ztratil trakci na mokré části klopené zatáčky číslo tři, a i když dokázal zvládnout smyk, bariérám se vyhnout nemohl. Jeho týmový kolega Charles Leclerc pak utrpěl další nepříjemnost, když jej ve stejné zatáčce zezadu nabral nováček z Mercedesu Kimi Antonelli, což ukončilo jeho závod ve 40. kole.
Tato smůla jen prodlužuje náročnou sezónu Ferrari. I když tým drží druhé místo v poháru konstruktérů za dominantním McLarenem, jeho výkony jsou výrazně slabší, což Villeneuve kritizuje. „Normálně auto funguje, je v boji a na Monzu dostanou ještě trochu navíc. Teď to ale nestačí,“ dodal.
Villeneuve se přitom zaměřil hlavně na Leclerca, který podle něj prožívá frustraci. „Charles je frustrovaný, protože asi začíná chápat, že nikdy nebude mistr světa. Situace se zhoršila a příští rok přichází nová sada pravidel, což pro Ferrari není to nejlepší období. Pro něj je to těžké,“ vysvětlil.
Bývalý šampion také poukázal na rozdíl mezi zkušeností Hamiltona a Leclercem. „Lewis může spoléhat na to, že je mnohonásobný mistr světa, takže i když mu trochu klesne hvězda, pořád je globální superstar, která přesahuje F1,“ řekl Villeneuve.
Podle něj Ferrari sice může skončit druhé v poháru konstruktérů, ale ve skutečnosti je „čtvrtým koněm“ závodů. „Mají prostě štěstí, že v Red Bullu boduje jen jeden jezdec a totéž platí u Mercedesu,“ dodal.
Monza je pro Ferrari závodem, který má mimořádný význam. I když nová Niki Lauda livery vzdává hold dědictví týmu, Villeneuve zdůrazňuje, že krása a tradice sama o sobě nestačí. „Domácí trať a tifosi vyžadují výkon, ne jen symboly minulosti,“ uzavřel.
