Srážka Mclarenů je minulost: Lando Norris a Oscar Piastri začínají v Rakousku s čistým štítem

Před nadcházející Velkou cenou Rakouska stále doznívá kolize mezi jezdci McLarenu, Landem Norrisem a Oscarem Piastrim, ke které došlo během závodu v Montrealu. Norris, který v průběžném pořadí šampionátu zaostává za Piastrim o 22 bodů, v incidentu narazil zezadu do svého týmového kolegy a musel ze závodu odstoupit.

„Bylo to dobré pochopení všeho, uvědomili jsme si naše myšlenky a vzájemně si to vysvětlili i týmu,“ popsal situaci Norris, informuje Sky Sports. „Jasně jsem dal najevo hned od začátku, že jsem to špatně odhadl a beru na sebe plnou vinu. Samozřejmě to nebyly nejpříjemnější rozhovory, ale bylo nutné je vést, protože nejde jen o mě, ale o to, jak si vedeme jako tým. Všichni víme, jaké bylo pravidlo číslo jedna – a to platí dál.“

Norris dodal, že přes nepříjemné chvíle mu diskuze pomohly a že některé věci nyní v McLarenu fungují lépe než před kanadským závodem. „Z nepříznivých okolností jsme hodně získali, spousta věcí se posílila,“ řekl.

Oscar Piastri, jehož série osmi po sobě jdoucích pódií v Montrealu skončila čtvrtým místem, ubezpečil, že mezi nimi není žádné napětí a že jsou oba připraveni i nadále soutěžit bez dalších kolizí. „Nemyslím si, že by se něco měnilo. Já osobně neplánuji nic jiného, pokud by Lando něco změnil, je to jeho věc. Čeká nás ještě dlouhá sezóna a předpokládám, že souboj bude těsný,“ uvedl.

Vedoucí týmu Andrea Stella po kolizi vyzval jezdce k lepšímu úsudku. Norris přijal plnou zodpovědnost a věří, že tím dal dobrý příklad celému týmu. „Tým pro mě znamená všechno – lidi, s nimiž jsem vyrůstal, a kteří mi dali šanci v F1. Chci s McLarenem vyhrávat,“ řekl Norris. „Bylo to pro mě velmi bolestivé, protože to byl můj týmový kolega, a to je poslední, co bych chtěl. Cítil jsem se špatně za celý tým. Byly to těžké dny, ale pomohlo mi mluvit s Andreou, Zakem i s celým týmem, abychom se co nejrychleji posunuli dál.“

Oba piloti také připustili, že McLaren v Kanadě neukázal takovou formu, jakou očekávali. Piastri zmínil, že konkurence v teplých podmínkách dohnala jejich výkon a doufá, že to byla spíše jednorázová záležitost. „V kvalifikaci jsme skončili dál vzadu, ale věřím, že jsme pochopili, co se pokazilo, a že v Rakousku budeme znovu silní,“ dodal.

McLaren navíc plánuje před startem závodu využít nových dílů na vozech obou jezdců, které by měly přispět ke zlepšení rychlosti a konkurenceschopnosti.