Spravedlnost pro Carlose Sainze: FIA zrušila trest z Velké ceny Nizozemska

Tým Williams uspěl se svou žádostí o přezkum desetisekundové penalizace, kterou ve Velké ceně Nizozemska obdržel Carlos Sainz.
FIA přehodnotila penalizaci Carlose Sainze z Velké ceny Nizozemska. Španělský jezdec původně dostal desetisekundový trest a dva trestné body za kolizi s Liamem Lawsonem v první zatáčce okruhu v Zandvoortu.
Incident vznikl hned po startu, kdy se Sainz pokusil objet soupeře po vnější straně. Jeho pravá přední pneumatika se však dostala do kontaktu se zadním levým kolem Lawsonova vozu. Oba monoposty utrpěly poškození a nakonec do cíle dorazily mimo bodovanou desítku. Komisaři tehdy rozhodli, že vinu nese Sainz, protože podle nich měl Lawson „právo na zatáčku“, jelikož jeho Racing Bulls byl v apexu vpředu.
Williams ale s verdiktem nesouhlasil. Stáj tvrdila, že Lawson uprostřed zatáčky vyjel více doleva a tím ke kolizi výrazně přispěl. Proto podala právo na přezkum, které bylo projednáno v pátek 12. září. A výsledek je překvapivý – FIA uznala argumentaci Williamsu a označila střet za závodní incident.
„Komisaři souhlasí s charakteristikou Williamsu, že šlo o závodní incident,“ uvádí se v oficiálním rozhodnutí. „Jsme přesvědčeni, že kolize byla způsobena krátkodobou ztrátou kontroly vozem č. 30 [Lawson]. Nicméně žádný jezdec nenese plnou ani převažující odpovědnost.“
Podle FIA přesto Sainz riskoval, když se snažil držet vnější stopu bez nároku na prostor. „Vůz č. 55 [Sainz] přispěl k incidentu tím, že se rozhodl jet velmi blízko vozu č. 30. Byla zde reálná možnost, že by Sainz stejně vyjel mimo trať, nebo by k nehodě došlo v samotném výjezdu, za což by byl zřejmě zcela nebo převážně odpovědný,“ stojí dále ve zprávě.
Zásadní rozdíl je v tom, že zatímco klasifikace zůstává beze změny, protože Sainz si trest odpykal přímo během závodu, FIA zrušila alespoň dva trestné body na jeho superlicenci. „Rozhodnutí bylo zrušeno, proto musí být odstraněny také dva trestné body,“ uvedli komisaři.
Verdikt přišel nečekaně, protože obvykle je k přezkumu nutné předložit nové, zásadní a dříve nedostupné důkazy. V Zandvoortu přitom měly být všechny záběry k dispozici. Williams nicméně argumentoval tím, že chce pochopit, jak se má závodit do budoucna.
Tým k výsledku dodal: „Jsme vděční komisařům, že se k přezkoumání penalizace Carlose vrátili a že nyní rozhodli, že nešlo o jeho chybu, ale o závodní incident. I když nás mrzí, že náš závod byl původním verdiktem ovlivněn, chyby k motorsportu patří. Budeme dál konstruktivně spolupracovat s FIA, abychom zlepšili proces rozhodování a nastavili jasnější pravidla do budoucna.“
Carlos Sainz dal po závodě v Zandvoortu jasně najevo, že s trestem nesouhlasí. Podle něj bylo rozhodnutí komisařů zcela nepřijatelné a neodpovídá úrovni, kterou by si Formule 1 zasloužila.
„Chci od komisařů vysvětlení, jak k takovému verdiktu došli,“ řekl po závodě. „Jestli opravdu považují tenhle incident za důvod k desetisekundové penalizaci, je to vážný problém. Netýká se to jen mě jako jezdce, ale i mojí role v GPDA. Budu se snažit, aby se tato záležitost otevřela a vyřešila.“
Naopak Lawson původní trest považoval za správný. „Pravidla jsou napsaná tak, jak jsou. My jezdci je známe,“ vysvětlil. „Občas s nimi nesouhlasíme, ale musíme je respektovat. Už jsem měl letos situace, kdy jsem byl při předjíždění po vnější straně víc vedle soupeře než Carlos, a přesto jsem nedostal prostor. Nikdy mi to nepřišlo fér, ale taková jsou pravidla. Proto to byla jeho chyba a proto dostal penalizaci.“
Podle Novozélanďana nebyl agresorem on, nýbrž Sainz: „Nevím, proč jsem byl označen za agresivního, když jsem se jen bránil. Myslím, že kdybych byl vinen já, dostal bych trest. Pro mě je to poměrně jasné.“
Max Verstappen si v sobotu odbyl premiéru v závodech GT na legendární Nordschleife a okamžitě ukázal, že dokáže držet tempo i mimo monoposty F1. Jeho debut vzbudil velkou pozornost, přestože formální podmínky pro plnohodnotnou licenci ještě nesplnil.
Tým Williams uspěl se svou žádostí o přezkum desetisekundové penalizace, kterou ve Velké ceně Nizozemska obdržel Carlos Sainz.
Lewis Hamilton ocenil, že Cadillac od roku 2026 vstoupí do Formule 1, vidí v tom příležitost pro větší rozmanitost a posílení soutěživosti šampionátu.
Isack Hadjar zůstává hlavním kandidátem na postup do Red Bullu pro sezonu 2026, zatímco týmový šéf Laurent Mekies hodnotí situaci Yukiho Tsunody.
James Vowles přiblížil okolnosti přezkoumání trestu Carlose Sainze a vysvětlil co celý proces obnáší a proč se zdržel.
Adrian Newey, nový technický partner Aston Martinu, v sezóně 2025 pravidelně sledoval McLaren MCL39, aby se poučil od konkurence. Přestože se soustředí na vývoj vozu AMR26 pro pravidla 2026, jeho zkušenosti a schopnost analyzovat data výrazně posilují tým i přípravu jezdců.
Nico Rosberg je přesvědčen, že George Russell využívá při vyjednávání stejné metody, které dříve uplatňoval Toto Wolff. Podle něj tak mladý Brit obrací šéfovy taktiky proti němu a ukazuje svou rostoucí sílu v týmu Mercedes.
Ferrari podle dostupných informací přichází o dva klíčové členy svého oddělení pro pohonné jednotky. Oba mají zamířit k Audi, které se intenzivně připravuje na svůj vstup do Formule 1 a systematicky posiluje svůj technický tým.
Max Verstappen předvedl v Monze suverénní výkon a dojel do cíle s téměř dvacetisekundovým náskokem před konkurencí.
Oscar Piastri při závěrečné zastávce v boxech na Velké ceně Itálie absolvoval nejrychlejší pit stop celé sezony, přesto však jeho rekord zůstal ve stínu kontroverzních týmových rozhodnutí.
Po odchodu z Formule 1 se Guenther Steiner přesouvá do MotoGP, kde převezme roli CEO stáje Tech3. Jeho krok zároveň rozpoutal spekulace o dalších hvězdách F1. Max Verstappen a Lewis Hamilton nyní údajně zvažují možnost investic do nezávislých týmů.
Nový generální ředitel Renaultu, Francois Provost, potvrdil dlouhodobý plán automobilky Formuli 1 prostřednictvím týmu Alpine.