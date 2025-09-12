James Vowles prozrazuje, proč se žádost o přezkum trestu Carlose Sainze zpozdila

James Vowles přiblížil okolnosti přezkoumání trestu Carlose Sainze a vysvětlil co celý proces obnáší a proč se zdržel.
Šéf týmu Williams James Vowles vysvětlil, proč tým podal žádost o přezkum trestu Carlos Sainze až na konci 96hodinového limitu. Sainz dostal během GP Nizozemska desetisekundový trest a dva body na superlicenci po kolizi s Liamem Lawsonem z Red Bullu, a Williams se rozhodl využít své právo tuto situaci přezkoumat.
„Rozhodnutí podat žádost o přezkum padlo až v pondělí,“ vysvětlil Vowles v pořadu The Vowles Verdict. „Chtěl jsem, abychom se k tomu vrátili v neděli, nepřeceňovali situaci, ale podívali se znovu na záběry v pondělí a promluvili si s Carlosem, než učiníme rozhodnutí pokračovat.“
Vowles zdůraznil, že samotný proces žádosti je komplikovaný a musí splňovat několik pravidel. „Musíme zajistit, že dodržujeme tři hlavní prvky práva na přezkum. Informace musí být účinně nové, dostupné po rozhodnutí komisařů, a musí být významné.“
Podle Vowlese není každé dostupné video automaticky vhodné pro přezkum. „Onboard záběry, záběry z helikoptéry a další úhly incidentu byly komisařům k dispozici už při rozhodování, takže nesplňují podmínky pro přezkum,“ vysvětlil.
„Velkou část času jsme věnovali tomu, abychom zjistili, jaké důkazy lze shromáždit, aby byl případ předložen v správném kontextu, a jak jasně prezentovat náš pohled komisařům,“ pokračoval.
Vowles také zdůraznil respekt týmu vůči FIA a komisařům. „Nechceme všechno připravovat ve spěchu během několika minut. Chceme předložit komplexní případ, který stojí za jejich čas a umožní konstruktivní diskuzi,“ dodal.
„Celý proces zahrnuje správné posouzení situace, shromáždění relevantních důkazů a respekt k času všech zúčastněných. Není to jen o rychlém podání žádosti, ale o to, aby byl přezkum opravdu smysluplný a profesionální,“ uzavřel Vowles.
Adrian Newey, nový technický partner Aston Martinu, v sezóně 2025 pravidelně sledoval McLaren MCL39, aby se poučil od konkurence. Přestože se soustředí na vývoj vozu AMR26 pro pravidla 2026, jeho zkušenosti a schopnost analyzovat data výrazně posilují tým i přípravu jezdců.
Nico Rosberg je přesvědčen, že George Russell využívá při vyjednávání stejné metody, které dříve uplatňoval Toto Wolff. Podle něj tak mladý Brit obrací šéfovy taktiky proti němu a ukazuje svou rostoucí sílu v týmu Mercedes.
Ferrari podle dostupných informací přichází o dva klíčové členy svého oddělení pro pohonné jednotky. Oba mají zamířit k Audi, které se intenzivně připravuje na svůj vstup do Formule 1 a systematicky posiluje svůj technický tým.
Max Verstappen předvedl v Monze suverénní výkon a dojel do cíle s téměř dvacetisekundovým náskokem před konkurencí.
Oscar Piastri při závěrečné zastávce v boxech na Velké ceně Itálie absolvoval nejrychlejší pit stop celé sezony, přesto však jeho rekord zůstal ve stínu kontroverzních týmových rozhodnutí.
Po odchodu z Formule 1 se Guenther Steiner přesouvá do MotoGP, kde převezme roli CEO stáje Tech3. Jeho krok zároveň rozpoutal spekulace o dalších hvězdách F1. Max Verstappen a Lewis Hamilton nyní údajně zvažují možnost investic do nezávislých týmů.
Nový generální ředitel Renaultu, Francois Provost, potvrdil dlouhodobý plán automobilky Formuli 1 prostřednictvím týmu Alpine.
Martin Brundle ocenil, že Lewis Hamilton působil během domácí Velké ceny Ferrari spokojeněji než obvykle. „Bylo vidět, že se opravdu baví a užívá si víkend,“ uvedl Brundle.
Po Velké ceně Itálie byl Lance Stroll při rozhovorech zcela zdrženlivý. Šéf Aston Martinu Mike Krack uvedl možné důvody jeho frustrace.
Toto Wolff nadále stojí za mladíkem Kimim Antonellim, ale zdá se, že tým už začíná měnit přístup a místo bezmezné ochrany nováčka před kritiky hledá vyváženější cestu jak ho připravit na realitu F1.
Williams po Monze stojí za Carlosem Sainzem, který projel cílem až na 11. místě, a zdůrazňuje potřebu týmové podpory. Šéf James Vowles věří, že se tým dokáže zlepšit v kvalifikaci a v Baku opět bodovat.