Kontroverze po Velké ceně Monaka pokračuje. McLaren a Red Bull podaly odvolání k Mezinárodnímu odvolacímu soudu FIA proti zrušení dvou penalizací Pierra Gaslyho. Podle obou týmů rozhodnutí narušuje sportovní spravedlnost a vyvolává pochybnosti o jednotném výkladu pravidel.
První spor vznikl během Velké ceny Monaka, kdy byl jezdec týmu Alpine Pierre Gasly dvakrát přistižen při překročení rychlostního limitu v boxové uličce. Jelikož si penalizace během závodu neodpykal, byly mu po dojezdu přičteny dva pětisekundové tresty k výslednému času, což ovlivnilo konečné pořadí.
Po závodě však Alpine využil takzvané právo na přezkum (Right of Review). Tým předložil nové důkazy související s technickým problémem časoměrného systému FIA v boxové uličce. Komisaři následně dospěli k závěru, že měření rychlosti nebylo v daném případě dostatečně spolehlivé, a rozhodli se obě penalizace zrušit.
Toto rozhodnutí však okamžitě vyvolalo silnou reakci mezi soupeři. McLaren i Red Bull upozorňují, že několik dalších jezdců během monackého víkendu rovněž překročilo rychlostní limit v boxech, avšak své tresty během závodu odpykali a neměli možnost pozdějšího přezkumu. Podle obou stájí tak vznikla situace, kdy jsou někteří účastníci znevýhodněni za to, že respektovali tehdejší rozhodnutí komisařů.
McLaren proto podal formální odvolání k Mezinárodnímu odvolacímu soudu FIA. Ve svém prohlášení zdůraznil, že respektuje práci sportovních komisařů i soudních orgánů FIA, avšak považuje celý případ za důležitý precedens týkající se sportovní spravedlnosti, konzistence pravidel a integrity šampionátu.
„Domníváme se, že tento případ vyvolává zásadní otázky týkající se sportovní spravedlnosti, jednotného výkladu pravidel a integrity soutěže,“ uvedl britský tým. McLaren zároveň připomněl, že všechny týmy během monackého víkendu postupovaly podle tehdy platných výkladů pravidel a přizpůsobily jim své strategie.
Další část prohlášení byla ještě kritičtější. „Podle našeho názoru následné zrušení penalizací vytváří situaci, v níž jsou někteří účastníci znevýhodněni za to, že jednali v souladu s pravidly a rozhodnutími komisařů. Takový výsledek může vést ke sportovní nerovnosti a oslabit důvěru v konzistentní uplatňování sportovních předpisů FIA,“ uvedl Mclaren.
McLaren zároveň zdůraznil, že jeho odvolání není namířeno proti Gaslymu ani týmu Alpine. „Naše rozhodnutí odvolat se není zaměřeno proti žádnému konkrétnímu soupeři. Věříme však, že šampionátu prospívají pravidla, která jsou uplatňována konzistentně, transparentně a spravedlivě vůči všem účastníkům.“
Podle informací z více zdrojů sdílí obdobné obavy také Red Bull, jak informuje PlanetF1. Rakouská stáj se údajně obává především dlouhodobých důsledků tohoto precedentu. Pokud by bylo možné zpětně rušit obdobné penalizace i v budoucnu, mohlo by to podle některých týmů vést k nejistotě při rozhodování během závodů a zpochybnit autoritu komisařských rozhodnutí.
Celá kauza nyní míří k Mezinárodnímu odvolacímu soudu FIA, který bude muset posoudit nejen samotný případ Gaslyho, ale také širší otázku, zda bylo použití práva na přezkum v této situaci oprávněné. Výsledek může mít významný dopad na budoucí interpretaci sportovních pravidel ve Formuli 1 a může se stát jedním z nejdůležitějších precedenčních rozhodnutí posledních let.
Aston Martin v sezoně 2026 dál odmítá nasazovat drobné úpravy vozu AMR26 a pod vedením Adriana Neweyho čeká na velký balík vylepšení. Navzdory slabým výsledkům tým věří své strategii, přičemž problémy se netýkají jen aerodynamiky, ale celého fungování monopostu.
Lewis Hamilton vyhrál v Barceloně poprvé jako jezdec Ferrari. Klíčovou roli sehrál nový závodní inženýr Carlo Santi, se kterým si rychle vytvořil silné pouto. Hamilton označil spolupráci za zásadní a po závodě se posunul na 2. místo v šampionátu se ztrátou 41 bodů.
Budoucnost Maxe Verstappena je znovu v centru dění ve světě F1. Ralf Schumacher tvrdí, že Mercedes mu předložil nabídku na přestup z Red Bullu. Spekulace podporují i výkonnostní klauzule v kontraktu, zatímco Russell mluví o vlivu vývoje.
Ferrari v Barceloně výrazně zamíchalo pořadím sil ve F1. Díky rozsáhlým vylepšením získal Lewis Hamilton své první vítězství za italský tým a ukončil dominanci Mercedesu. George Russell upozornil, že o boji o titul letos rozhodne především rychlost vývoje monopostů a nasazování nových dílů.
Mercedes se připojil ke sporu kolem Velké ceny Monaka a požádal FIA o přezkum rozhodnutí, které vedlo ke zrušení časových penalizací Pierra Gaslyho. Tým upozorňuje na možné narušení sportovní spravedlnosti, nejednotné uplatňování pravidel a nerovné možnosti odvolání mezi jednotlivými jezdci a týmy.
Kontroverze po Velké ceně Monaka pokračuje. McLaren a Red Bull podaly odvolání k Mezinárodnímu odvolacímu soudu FIA proti zrušení dvou penalizací Pierra Gaslyho. Podle obou týmů rozhodnutí narušuje sportovní spravedlnost a vyvolává pochybnosti o jednotném výkladu pravidel.
Lando Norris po vítězství Lewise Hamiltona v Barceloně ocenil jeho návrat na vrchol i formu s Ferrari. Zároveň řekl, že Hamilton „ukázal prostředníček“ kritikům na internetu. Sedminásobný šampion vyhrál po 686 dnech a znovu se zapojil do boje o titul.
Isack Hadjar ostře zkritizoval startovní proceduru Red Bullu, kterou označil za příliš složitou a vyžadující nepřiměřenou přesnost. Po nepovedeném startu v Barceloně se propadl z 6. na 14. místo a vyzval tým k rychlému řešení problému.
Andrea Kimi Antonelli po Velké ceně Španělska obdržel pětisekundovou penalizaci za opakované porušování traťových limitů. Přestože trest přišel až po závodě a mladý Ital nedokončil posledních pět kol, díky klasifikaci ve výsledcích se vyhnul posunu na startovním roštu pro nadcházející Velkou cenu Rakouska.
Nico Hülkenberg přišel ve Velké ceně Španělska o nadějný výsledek kvůli mimořádně neobvyklé technické závadě. Kámen odmrštěný vozem Liama Lawsona zasáhl nouzový mechanismus jeho Audi, aktivoval vypínač motoru a způsobil odstoupení ze závodu.
Lewis Hamilton vyhrál GP Španělska v Barceloně díky strategii Ferrari se třemi pit stopy. Startoval 2., využil agresivní taktiku a chyby Mercedesu, převzal vedení a zvítězil o 19,561 s. John Elkann ho pochválil a označil výsledek za emotivní i důležitý pro celý tým.
Lewis Hamilton získal první vítězství za Ferrari ve Velké ceně Španělska díky skvělé strategii s využitím virtuálního safety caru. Porazil George Russella, třetí skončil Lando Norris. Závod ovlivnily i odstoupení Kimiho Antonelliho a Charlese Leclerca.