Spekulace sílí: Aston Martin a Audi reagují na možný přestup Jonathana Wheatleyho

Jonathan Wheatley
Jonathan Wheatley, foto: Audi F1 Team
Josef Mráček VČERA 13:04
Spekulace o možném přesunu šéfa týmu Audi Jonathan Wheatley do čela Aston Martin rozvířily paddock, přesto oficiální potvrzení zatím nepadlo.

Spekulace o možném přesunu šéfa týmu Audi Jonathan Wheatley do čela Aston Martin rozvířily paddock s nebývalou intenzitou. Podle zákulisních informací by mohl nahradit Adriana Neweyho, který stáj ze Silverstonu vede od loňského listopadu.

Zpráva se šířila téměř okamžitě a některé zdroje ji prezentovaly jako jistou skutečnost, přesto oficiální potvrzení zatím nepřišlo.

Zákulisní spekulace kolem možného přesunu Jonathan Wheatley do čela Aston Martin vyvolaly rychlou reakci obou stájí. Mluvčí Audi uvedl: „Jsme si vědomi nedávných medializovaných zpráv. V tuto chvíli nemáme žádné oficiální novinky a nebudeme se vyjadřovat ke spekulacím.“ Prohlášení se ve čtvrtek večer objevilo ve všech klíčových mediálních zdrojích.

Aston Martin zůstal stejně opatrný. Jeho mluvčí připomněl: „Tým se nebude vyjadřovat k mediálním spekulacím týkajícím se nejvyššího vedení. Adrian Newey nadále pokračuje jako šéf týmu a výkonný technický partner.“

Sám Jonathan Wheatley se médiím vyhýbal. Britský manažer, který zastává pozici šéfa týmu od loňského dubna, na žádosti o komentář nereagoval.

Bez oficiálního potvrzení proto někteří insideři soudí, že dohoda pravděpodobně nevznikla a smlouva nebyla podepsána. V prostředí Formule 1 však i neuskutečněná jednání často odhalují důležité strategické záměry.

Souboj Ferrari

Fred Vasseur odmítá měnit startovní proceduru: Ferrari udělalo dost kompromisů, tvrdí

Zákulisní zdroje naznačují, že majitel stáje Lawrence Stroll po slabém startu sezony jednal s Jonathan Wheatley osobně a údajně mu předložil konkrétní nabídku s cílem posílit tým jezdců Fernando Alonso a Lance Stroll.

I když by Jonathan Wheatley příchod do Aston Martinu mohl zvažovat, dohoda zjevně ještě nebyla dokončena. Navíc se od chvíle, kdy Adrian Newey převzal vedení po Andym Cowellovi, spekulovalo, že jde spíše o dočasné řešení.

Slabý start sezony tyto domněnky ještě posílil a vyvolal intenzivní zájem o vedení týmu. V posledních měsících byl Aston Martin spojován s jmény Christian Horner, Andreas Seidl a Giampiero Lambiase, avšak žádné jednání nevedlo k podpisu smlouvy.

Situaci dále komplikuje povinné placené volno. I kdyby Wheatley nabídku přijal, k týmu by se pravděpodobně nemohl připojit dříve než v polovině nebo na konci roku 2027, což pro stáj hledající okamžité řešení nedává smysl.

Otázkou tak zůstává, zda by takový krok nebyl spíše krokem zpět. U Audi sdílí Wheatley pravomoci s Mattia Binottem, zatímco u Aston Martinu stojí na vrcholu hierarchie Stroll a silnou pozici má také Newey. Podle některých zdrojů by případný přesun motivovala především osobní touha 58letého Brita vrátit se natrvalo do Spojeného království.

Stalo se
Novinky
Newey nastupuje k Aston Martinu

Lawrence Stroll vydal mimořádné prohlášení: Adrianovi Neweymu vyjádřil podporu

Lawrence Stroll vydal prohlášení krátce po odchodu Jonathana Wheatleyho z týmu Audi, ve kterém vyjádřil podporu Adrianovi Neweymu. Budoucnost Wheatleyho je tak v tuto chvíli nejasná.

Novinky
Jonathan Wheatley

OFICIÁLNĚ: Jonathan Wheatley končí v pozici šéfa Audi

Audi překvapilo paddock oznámením o odchodu Jonathana Wheatleyho z pozice šéfa týmu. Zkušený manažer končí pouhý rok po nástupu.

Novinky
Pierre Gasly

Alpine má šanci bojovat o přední příčky, věří Pierre Gasly

Pierre Gasly potvrdil v Číně, že Alpine má potenciál posunout své výkony na vyšší úroveň. Výsledek mu dodal sebevědomí do dalších závodů sezóny.

Novinky
Max Verstappen na Nordschleife

Max Verstappen nezahálí: O víkendu pojede na Nordschleife

Max Verstappen se v sobotu představí v závodě NLS2 na legendárním okruhu Nordschleife. Pro Nizozemce je to první příležitost vyzkoušet nový Mercedes-AMG GT3 v ostrém závodním tempu.

Novinky
Jonathan Wheatley

Spekulace sílí: Aston Martin a Audi reagují na možný přestup Jonathana Wheatleyho

Spekulace o možném přesunu šéfa týmu Audi Jonathan Wheatley do čela Aston Martin rozvířily paddock, přesto oficiální potvrzení zatím nepadlo.

Novinky
Souboj Ferrari

Fred Vasseur odmítá měnit startovní proceduru: Ferrari udělalo dost kompromisů, tvrdí

Fred Vasseur, šéf Ferrari, stojí pevně za současnou startovní procedurou. Podle něj tým již provedl potřebné úpravy.

Novinky
Max Verstappen

Guenther Steiner reaguje na stížnosti Maxe Verstappenova: Problém není v pravidlech

Max Verstappen kritizoval nová pravidla F1 a jeho slova působí jako projev frustrace. Šéf Haasu Guenther Steiner na to ostře reagoval a obvinil Nizozemce, že „háže hračky ze stolu“ během problémů svého týmu.
Novinky
Adrian Newey s Andy Cowellem

Velké změny ve vedení Aston Martinu: Tým hledá nového šéfa po boku Adriana Neweyho

Aston Martin hledá nového šéfa týmu, který bude spolupracovat s Adrianem Neweyem a posílí strategické i technické vedení stáje.
Novinky
Alex albon

James Vowles přiznal výraznou nadváhu monopostu. Problém je vážnější, než by se mohlo zdát

Šéf týmu Williams, James Vowles, přiznal, že nový monopost FW48 je výrazně těžší, než tým původně očekával, což ovlivňuje klíčové aspekty jeho výkonu. Podle Vowlese jde o složitý problém, který vyžaduje pečlivý a systematický přístup, nikoli okamžité řešení.
Novinky
Ralf Schumacher během televizního rozhovoru v boxové uličce

Ralf Schumacher se přidává ke kritikům: Nová pravidla podle něj omezují jezdecké umění

Ralf Schumacher se přidal ke skupině jezdců a odborníků, kteří kritizují novou éru pravidel. Podle něj nové předpisy snižují prostor pro skutečný talent a souboj jezdců na trati.
Novinky
Lando Norris

McLaren stojí před klíčovým obdobím: Lando Norris vidí příležitost ke zlepšení

McLaren v sezóně 2026 nezačal ideálně a jejich monopost MCL40 zatím zaostává za Mercedesem a Ferrari. Tým musí rychle pracovat na vývoji a aerodynamice, aby udržel krok s konkurencí.

Novinky
Max Verstappen

Max Verstappen čelí v Red Bullu noční můře, tvrdí Toto Wolff

Sezóna F1 2026 zatím patří Mercedesu, který vyhrál v Austrálii i Číně, zatímco Max Verstappen bojuje s technickými problémy Red Bullu. Šéf Mercedesu Toto Wolff si vůči němu nebral servítky.