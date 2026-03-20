Spekulace o možném přesunu šéfa týmu Audi Jonathan Wheatley do čela Aston Martin rozvířily paddock s nebývalou intenzitou. Podle zákulisních informací by mohl nahradit Adriana Neweyho, který stáj ze Silverstonu vede od loňského listopadu.
Zpráva se šířila téměř okamžitě a některé zdroje ji prezentovaly jako jistou skutečnost, přesto oficiální potvrzení zatím nepřišlo.
Zákulisní spekulace kolem možného přesunu Jonathan Wheatley do čela Aston Martin vyvolaly rychlou reakci obou stájí. Mluvčí Audi uvedl: „Jsme si vědomi nedávných medializovaných zpráv. V tuto chvíli nemáme žádné oficiální novinky a nebudeme se vyjadřovat ke spekulacím.“ Prohlášení se ve čtvrtek večer objevilo ve všech klíčových mediálních zdrojích.
Aston Martin zůstal stejně opatrný. Jeho mluvčí připomněl: „Tým se nebude vyjadřovat k mediálním spekulacím týkajícím se nejvyššího vedení. Adrian Newey nadále pokračuje jako šéf týmu a výkonný technický partner.“
Sám Jonathan Wheatley se médiím vyhýbal. Britský manažer, který zastává pozici šéfa týmu od loňského dubna, na žádosti o komentář nereagoval.
Bez oficiálního potvrzení proto někteří insideři soudí, že dohoda pravděpodobně nevznikla a smlouva nebyla podepsána. V prostředí Formule 1 však i neuskutečněná jednání často odhalují důležité strategické záměry.
Zákulisní zdroje naznačují, že majitel stáje Lawrence Stroll po slabém startu sezony jednal s Jonathan Wheatley osobně a údajně mu předložil konkrétní nabídku s cílem posílit tým jezdců Fernando Alonso a Lance Stroll.
I když by Jonathan Wheatley příchod do Aston Martinu mohl zvažovat, dohoda zjevně ještě nebyla dokončena. Navíc se od chvíle, kdy Adrian Newey převzal vedení po Andym Cowellovi, spekulovalo, že jde spíše o dočasné řešení.
Slabý start sezony tyto domněnky ještě posílil a vyvolal intenzivní zájem o vedení týmu. V posledních měsících byl Aston Martin spojován s jmény Christian Horner, Andreas Seidl a Giampiero Lambiase, avšak žádné jednání nevedlo k podpisu smlouvy.
Situaci dále komplikuje povinné placené volno. I kdyby Wheatley nabídku přijal, k týmu by se pravděpodobně nemohl připojit dříve než v polovině nebo na konci roku 2027, což pro stáj hledající okamžité řešení nedává smysl.
Otázkou tak zůstává, zda by takový krok nebyl spíše krokem zpět. U Audi sdílí Wheatley pravomoci s Mattia Binottem, zatímco u Aston Martinu stojí na vrcholu hierarchie Stroll a silnou pozici má také Newey. Podle některých zdrojů by případný přesun motivovala především osobní touha 58letého Brita vrátit se natrvalo do Spojeného království.
Lawrence Stroll vydal prohlášení krátce po odchodu Jonathana Wheatleyho z týmu Audi, ve kterém vyjádřil podporu Adrianovi Neweymu. Budoucnost Wheatleyho je tak v tuto chvíli nejasná.
Audi překvapilo paddock oznámením o odchodu Jonathana Wheatleyho z pozice šéfa týmu. Zkušený manažer končí pouhý rok po nástupu.
Pierre Gasly potvrdil v Číně, že Alpine má potenciál posunout své výkony na vyšší úroveň. Výsledek mu dodal sebevědomí do dalších závodů sezóny.
Max Verstappen se v sobotu představí v závodě NLS2 na legendárním okruhu Nordschleife. Pro Nizozemce je to první příležitost vyzkoušet nový Mercedes-AMG GT3 v ostrém závodním tempu.
Fred Vasseur, šéf Ferrari, stojí pevně za současnou startovní procedurou. Podle něj tým již provedl potřebné úpravy.
Max Verstappen kritizoval nová pravidla F1 a jeho slova působí jako projev frustrace. Šéf Haasu Guenther Steiner na to ostře reagoval a obvinil Nizozemce, že „háže hračky ze stolu“ během problémů svého týmu.
Aston Martin hledá nového šéfa týmu, který bude spolupracovat s Adrianem Neweyem a posílí strategické i technické vedení stáje.
Šéf týmu Williams, James Vowles, přiznal, že nový monopost FW48 je výrazně těžší, než tým původně očekával, což ovlivňuje klíčové aspekty jeho výkonu. Podle Vowlese jde o složitý problém, který vyžaduje pečlivý a systematický přístup, nikoli okamžité řešení.
Ralf Schumacher se přidal ke skupině jezdců a odborníků, kteří kritizují novou éru pravidel. Podle něj nové předpisy snižují prostor pro skutečný talent a souboj jezdců na trati.
McLaren v sezóně 2026 nezačal ideálně a jejich monopost MCL40 zatím zaostává za Mercedesem a Ferrari. Tým musí rychle pracovat na vývoji a aerodynamice, aby udržel krok s konkurencí.
Sezóna F1 2026 zatím patří Mercedesu, který vyhrál v Austrálii i Číně, zatímco Max Verstappen bojuje s technickými problémy Red Bullu. Šéf Mercedesu Toto Wolff si vůči němu nebral servítky.