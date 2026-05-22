Lewis Hamilton se ostře vymezil vůči spekulacím o své budoucnosti ve Formuli 1. Reagoval na kritiku i výzvy k ukončení kariéry a dal jasně najevo, že ho podobné debaty neovlivňují. Sedminásobný mistr světa zároveň zdůraznil svou motivaci a odhodlání pokračovat v závodění.
Lewis Hamilton se před víkendem Velké ceny Kanady ostře vymezil vůči rostoucím spekulacím o svém konci v Formuli 1. Impulsem se stala především slova bývalého pilota F1 Ralfa Schumachera, který prohlásil, že nastal čas, aby Hamilton i Fernando Alonso po sezoně ukončili kariéru a uvolnili místo mladší generaci jezdců.
Hamilton však dal jasně najevo, že podobné rady nebere vážně. „Spousta lidí se mě snaží poslat do důchodu,“ prohlásil britský jezdec v Montrealu. Následně dodal, že odchod z F1 není ani vzdáleně součástí jeho plánů. „To mě ani nenapadlo. Už přemýšlím o tom, co bude dál, a plánuji následujících pět let, ale stále mám v úmyslu být tady ještě dlouhou dobu.“
Důležitou zprávou je také potvrzení jeho smluvní situace. Když Hamilton na začátku roku 2025 přestoupil do Ferrari, délka kontraktu nebyla veřejně známá. Nyní však poprvé potvrdil, že jeho smlouva platí i pro sezonu 2027. „Stále mám smlouvu, takže je pro mě všechno stoprocentně jasné,“ uvedl. Tím zároveň ukončil část spekulací, které v posledních měsících spojovaly jeho místo s mladým talentem Oliverem Bearmanem.
Hamilton zdůraznil, že navzdory věku 41 let neztratil motivaci ani chuť závodit. „Jsem stále soustředěný, stále motivovaný a pořád miluji to, co dělám, celým svým srdcem. Budu tu ještě docela dlouho, tak si na to zvykněte,“ vzkázal kritikům. Jeho slova byla v paddocku vnímána jako jedno z nejdůraznějších odmítnutí spekulací o konci kariéry za poslední roky.
K debatě o Hamiltonově budoucnosti přispěly především obtížné začátky ve Ferrari. Sezona 2025 byla pro britského šampiona jednou z nejsložitějších v kariéře a poprvé skončil rok bez jediného umístění na stupních vítězů. V roce 2026 se však situace začala zlepšovat a již při druhém závodě sezony v Číně získal své první pódium v barvách Ferrari.
Někteří bývalí jezdci a komentátoři přesto upozorňují, že Ferrari bude muset v budoucnu řešit nástup nové generace. Často se skloňuje jméno Olivera Bearmana, který podává přesvědčivé výkony v týmu Haas. Brit však odmítá představu, že by měl být vytlačen mladším jezdcem jen kvůli věku, a zdůrazňuje, že jeho výkonnost je stále na úrovni potřebné pro boj v čele startovního pole.
Zajímavý pohled Hamilton nabídl také na samotný význam úspěchu. Podle něj nejsou rekordy a statistiky tím nejdůležitějším měřítkem kariéry. „Úspěch si každý může vykládat jinak. Pro mě je to především pokrok. Pokud se posouváte vpřed, pak jste úspěšní.“ Sedminásobný mistr světa uvedl, že se více soustředí na osobní rozvoj, překonávání překážek a schopnost neustále se zlepšovat než na počítání vítězství či titulů.
Hamilton rovněž vysvětlil, že se snaží zaměřovat výhradně na budoucnost. „Důležité je, jak se každý den zvednete, jak pokračujete dál a jak se snažíte vyvíjet. Vždy se dívám dopředu, nikdy zpět.“ Tento přístup podle něj pomáhá zvládat tlak i kritiku, která jeho kariéru provází prakticky od vstupu do Formule 1 v roce 2007.
Před Velkou cenou Kanady se Hamilton nachází na pátém místě průběžného pořadí mistrovství světa jezdců. Na kontě má 51 bodů, stejně jako Lando Norris, zatímco jeho týmový kolega Charles Leclerc je o dvě příčky výše. Přestože boj o titul zatím nevede, jeho jasné vyjádření naznačuje, že minimálně v následujících letech hodlá pokračovat v honbě za dalšími úspěchy a případně i historickým osmým mistrovským titulem.
Otmar Szafnauer věří, že Andrea Kimi Antonelli má před sebou ještě výrazný výkonnostní růst a že jeho nejlepší roky teprve přijdou. Podle něj se mladý jezdec Mercedesu bude s věkem nejen zlepšovat po stránce zkušeností, ale i mentální odolnosti, což z něj může v budoucnu udělat kandidáta na titul mistra světa.
Christian Horner po svém odchodu z Red Bullu přemýšlí nad návratem do Formule 1 v nové roli spolumajitele týmu nebo jako lídr projektu nové stáje. Jednou z možností je podíl v Alpine, druhou ambiciózní plán na vytvoření 12. týmu ve spolupráci s čínským výrobcem BYD.
FIA v poslední době zasahuje do pravidel startů ve Formuli 1 kvůli problémům s novou generací pohonných jednotek, které přinášejí potíže při rozjezdech. Úpravy zaměřené na bezpečnost ale vyvolaly nespokojenost ve Ferrari, které tvrdí, že přišlo o technickou výhodu, na které stavělo svou koncepci startů.
Daniel Ricciardo po konci své kariéry ve Formuli 1 postupně obnovuje vztah k motorsportu. Přiznal, že po odchodu ze závodění potřeboval odstup, ale dnes už F1 znovu sleduje i když ne tak intenzivně jako dříve. Klíčové pro něj bylo najít zdravější rovnováhu a znovu si k závodění vytvořit pozitivní vztah.
Tým Williams Racing potvrdil Victora Martinse jako rezervního jezdce pro Velkou cenu Kanady. Francouz nahradí Luka Browninga, který závodí v Super Formuli. Carlos Sainz zároveň přiznal, že Williams stále bojuje s nadváhou monopostu, přesto věří v postupný obrat sezony.
Lando Norris naznačil, že by si v budoucnu rád vyzkoušel i jiné závodní série než Formuli 1, přičemž jako hlavní cíl zmínil legendární 24 hodin Le Mans. Pilot McLarenu zároveň přiznal, že ho láká i jízda na Nordschleife.
Honda považuje Velkou cenu Kanady za klíčový víkend pro zlepšení výkonu Aston Martinu, přičemž hlavním cílem je dodat pilotům Lancovi Strollovi a Fernandu Alonsovi větší jistotu za volantem. Podle dodavatele motorů by právě vyšší sebevědomí jezdců mohlo vést k lepším časům na kolo a celkovému zrychlení.
Oscar Piastri uvedl, že jezdci by měli mít na tvorbu pravidel F1 pro rok 2026 jen omezený vliv a zapojovat se hlavně do otázek bezpečnosti, aby se neomezila atraktivita závodění. Se stejným názorem souhlasili i Sergio Pérez a Nico Hülkenberg, kteří zdůraznili význam zpětné vazby po zavedení regulí.
Lewis Hamilton vyzval k většímu zapojení jezdců Formule 1 do rozhodovacích procesů při tvorbě pravidel. Jeho apel na „místo u stolu“ během jednání s FIA vyvolal reakce šéfů týmů, kteří uznávají význam zpětné vazby od pilotů, ale zároveň varují před příliš složitým rozhodovacím procesem.
Kimi Antonelli prožívá fenomenální vstup do sezony F1 2026 po čtyřech závodech vede šampionát a má tři vítězství z prvních tří startů z pole position. Toto Wolff přiznává že tak dominantní nástup 19letého Itala nečekal ale jeho výkony jsou podle něj zasloužené.
Max Verstappen po letošním ročníku 24 hodin Nürburgringu uvedl, že se do legendárního vytrvalostního závodu hodlá vrátit v roce 2027. Nizozemský jezdec Red Bullu tak dává jasně najevo, že neúspěch v boji o vítězství bere jako motivaci pro další pokus v budoucnu.