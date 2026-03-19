Fred Vasseur, šéf Ferrari, stojí pevně za současnou startovní procedurou. Podle něj tým již provedl potřebné úpravy.
Nová pravidla pohonných jednotek ve Formuli 1 pro sezonu 2026, která rovnoměrně rozdělují výkon mezi spalovací motor a elektrickou část baterie, přinesla jezdcům řadu nových výzev. Jednou z největších komplikací se ukázaly být starty závodů, které jsou nyní náročnější než kdy dříve.
Problémy při rozjezdu v nových vozech způsobuje zejména odstranění komponenty MGU-H z hybridního motoru. Tato část dříve pomáhala překrývat turbo prodlevu při nízkých otáčkách a umožňovala hladký start. Bez ní se monoposty pomaleji dostávají do ideální konfigurace pro odjetí závodu. Výjimkou je Ferrari, které podle odhadů používá menší turbo, a jejich starty jsou proto stabilnější.
Aby FIA reagovala na bezpečnostní rizika, zavedla během testů pětisekundová modrá světla. Ta blikají několik sekund před zahájením startovní procedury a upozorňují jezdce, že se blíží start. Přesto tato úprava problém s rozjezdy zcela nevyřešila.
Další komplikací je nedostatek energie při startu. Současná auta mají limit na dobíjení baterie během okruhu, který se resetuje až po projetí cílové čáry. Jezdci startující v první polovině startovního pole tak často už prakticky zahájili další kolo, což snižuje jejich schopnost optimálně vyjet z místa.
Nová pravidla startů zaskočila řadu jezdců. Šampionát vedoucí George Russell uvedl, že FIA zvažuje úpravu pravidla o dobíjení baterie, aby se starty více vyrovnaly. Jeden tým se ale proti této změně postavil, což zatím brání rychlému řešení problému.
George Russell prozradil, že FIA uvažovala o možné úpravě pravidel startů, ale některé týmy, které mají silné rozjezdy, se proti změně postavily. „Jak si to dokážete představit, nechtěly souhlasit, což mi přijde trochu nelogické. Nejsem tím ale příliš znepokojený, i když jde o jasnou výzvu,“ řekl britský jezdec.
Russell vysvětlil, že záměrem FIA bylo zjednodušit starty odstraněním omezení dobíjení baterie, ale získat souhlas všech týmů se ukázalo jako složitý úkol. „V F1 si týmy často hájí jen vlastní zájmy. To je součást konkurence a neustálých výzev tohoto sportu,“ doplnil.
I přes dvě vítězství z letošních tří závodů Russell často ztrácel pozice už při rozjezdu. V Austrálii ho předjel Charles Leclerc, ve Sprintu v Číně Lewis Hamilton a v hlavním závodě opět Hamilton. Mercedes sice dominuje v kvalifikačním tempu a závodní rychlosti, startovní výhoda Ferrari je ale stále rozhodující.
Právě proto Scuderia odmítá vzdát jedinou konkurenční výhodu, kterou starty poskytují. Šéf Ferrari, Fred Vasseur, připomněl, že FIA byla na problémy s rozjezdy upozorněna již před rokem, tehdy ale nezasáhla.
„Upravili jsme pravidla startu zásadně zavedením pětisekundových modrých světel,“ uvedl Vasseur v Šanghaji. „Před rokem jsem FIA varoval: ‚Bude to náročné.‘ Odpověď byla jasná – auta se musí navrhnout podle pravidel, ne pravidla podle aut.“
Vasseur doplnil, že Ferrari navrhlo monopost plně podle aktuálních regulí a že změna pětisekundových světel situaci příliš nezlepšila. „Ale myslím, že už jsme udělali dost,“ dodal.
Na otázku, zda je případ pro tým uzavřený, Vasseur stručně odpověděl: „Pro mě ano.“
Úprava startovní procedury by vyžadovala souhlas supermajority týmů, FIA a FOM. Zákaznické týmy Ferrari, tedy Haas a Cadillac, které rovněž používají menší turbo, pravděpodobně nové pravidlo nepodpoří, takže šance na jakoukoli změnu je v současnosti velmi malá.
Fred Vasseur, šéf Ferrari, stojí pevně za současnou startovní procedurou. Podle něj tým již provedl potřebné úpravy.
Max Verstappen kritizoval nová pravidla F1 a jeho slova působí jako projev frustrace. Šéf Haasu Guenther Steiner na to ostře reagoval a obvinil Nizozemce, že „háže hračky ze stolu“ během problémů svého týmu.
Aston Martin hledá nového šéfa týmu, který bude spolupracovat s Adrianem Neweyem a posílí strategické i technické vedení stáje.
Šéf týmu Williams, James Vowles, přiznal, že nový monopost FW48 je výrazně těžší, než tým původně očekával, což ovlivňuje klíčové aspekty jeho výkonu. Podle Vowlese jde o složitý problém, který vyžaduje pečlivý a systematický přístup, nikoli okamžité řešení.
Ralf Schumacher se přidal ke skupině jezdců a odborníků, kteří kritizují novou éru pravidel. Podle něj nové předpisy snižují prostor pro skutečný talent a souboj jezdců na trati.
McLaren v sezóně 2026 nezačal ideálně a jejich monopost MCL40 zatím zaostává za Mercedesem a Ferrari. Tým musí rychle pracovat na vývoji a aerodynamice, aby udržel krok s konkurencí.
Sezóna F1 2026 zatím patří Mercedesu, který vyhrál v Austrálii i Číně, zatímco Max Verstappen bojuje s technickými problémy Red Bullu. Šéf Mercedesu Toto Wolff si vůči němu nebral servítky.
Pilot Ferrari neskrýval dobrou náladu po zisku svého prvního pódia v barvách Ferrari v Šanghaji. Do dalších závodů odjíždí povzbuzený a plný optimismu.
Ferrari přivezlo do Číny své flip-flop křídlo a během tréninku získalo cenná data. Křídlo ale nebylo použito v závodě a debut do soutěžního provozu odložili.
Sergio Pérez také vtipkoval na adresu nových pravidel pro sezonu 2026. Přiklání se k názoru většiny jezdců.
Šéf Mercedesu Toto Wolff varuje před přehnanými očekáváními u mladého Kimiho Antonelliho a zdůrazňuje, že jeho růst je stále v plném procesu.
Andrea Stella tvrdí, že jezdci McLarenu mají správný přístup, aby se po katastrofálním dvojitém DNS v Číně dokázali vrátit. Tým se soustředí na rychlé zotavení a zlepšení výkonu v dalších závodech.