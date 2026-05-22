Max Verstappen podpořil plán F1 pro rok 2027 zvýšit podíl spalovacího motoru na 60 % oproti 40 % elektrické energie. Považuje to za správný krok pro lepší „produkt“ F1 a přiznal, že to zvyšuje šanci na jeho pokračování.
Max Verstappen se po svém účinkování ve 24h Nürburgringu vrátil do paddocku Formule 1 v Montrealu. Přiznal, že současná technická pravidla dlouhodobě kritizuje, ale nedávný vývoj v debatách o budoucnosti F1 ho podle jeho slov uklidnil a posunul směrem k optimismu.
Hlavním tématem je plán FIA upravit poměr mezi spalovacím motorem a elektrickou složkou na 60–40 ve prospěch klasického motoru. Verstappen uvedl, že jde přesně o směr, který považuje za správný a který podle něj Formule 1 potřebuje k lepší show i závodění.
„Myslím, že to jde velmi pozitivním směrem. Je to minimum, v co jsem doufal, a je skvělé, že to chtějí udělat. Myslím, že přesně tohle sport potřebuje,“ uvedl Verstappen k plánovaným změnám, informuje Autosport.com. Tím jasně podpořil směřování FIA i FOM.
Zásadní je i jeho reakce na otázku, zda změny ovlivní jeho rozhodování o budoucnosti ve Formuli 1. Verstappen přiznal, že pravděpodobnost jeho pokračování v šampionátu se díky těmto úpravám výrazně zvýšila.
„Ano, rozhodně. Chci dobrý produkt Formule 1 a tohle ho určitě zlepší,“ řekl čtyřnásobný mistr světa. Zároveň ale odmítl dát jednoznačné potvrzení ohledně své účasti v příští sezoně, čímž ponechal otázku otevřenou.
Verstappen zdůraznil, že je aktuálně spokojený v Red Bullu, který podle něj pokračuje ve výkonnostním růstu. Právě to považuje za další důvod, proč ho změny pravidel motivují zůstat v šampionátu i nadále.
Zároveň ale připomněl, že od začátku roku probíhají jednání mezi jezdci, FIA a FOM o budoucnosti F1. Verstappen ocenil, že organizace více naslouchají názorům pilotů, kteří podle něj chtějí především zlepšit sport jako celek.
„Je skvělé, že jsou otevření a poslouchají jezdce, protože většina z nás mluví v zájmu sportu. Chceme lepší produkt a myslím, že to, co se chystá, je správný krok,“ dodal Verstappen.
Debaty o finální podobě pravidel pro rok 2027 ale ještě nejsou uzavřené. Některé automobilky podle zákulisních informací preferují varianty, které by jim zachovaly technologickou výhodu, což může jednání komplikovat. Verstappen proto apeloval, aby politické zájmy nezablokovaly potřebné změny.
„Musíme si počkat na finální potvrzení, ale tohle se prostě musí stát,“ uzavřel Verstappen svůj postoj k budoucím technickým pravidlům F1.
Formule 1 čeká klíčové jednání výrobců motorů o změně pravidel pro rok 2027, která má upravit poměr výkonu na 60:40 ve prospěch spalovacího motoru. FIA změnu schválila v principu, ale výrobci se neshodují na načasování. Diskuse v Montrealu mohou ovlivnit budoucnost F1.
