Kimi Antonelli podle expertů teprve ukáže svůj plný potenciál

Otmar Szafnauer věří, že Andrea Kimi Antonelli má před sebou ještě výrazný výkonnostní růst a že jeho nejlepší roky teprve přijdou. Podle něj se mladý jezdec Mercedesu bude s věkem nejen zlepšovat po stránce zkušeností, ale i mentální odolnosti, což z něj může v budoucnu udělat kandidáta na titul mistra světa.
Andrea Kimi Antonelli, jezdec stáje Mercedes, zažívá mimořádně silný vstup do sezony a rychle si získal pozornost celého paddocku Formule 1. Už v 19 letech se stal nejmladším jezdcem, který vedl šampionát, když se dostal do čela po Velké ceně Japonska.
Jeho forma je podle zahraničních zdrojů dlouhodobě konzistentní. V aktuální sezóně dokázal zvítězit v několika závodech za sebou, včetně Velkých cen Číny, Japonska a Miami, přičemž si vybudoval náskok i nad týmovým kolegou Georgem Russellem.
Na jeho výkony reagoval i bývalý inženýr Ferrari Rob Smedley, který v podcastu High Performance Racing uvedl, že Antonelli je „obrovský talent“, ale zároveň dodal, že zatím není jisté, zda už má vše potřebné k zisku titulu mistra světa.
Szafnauer s tímto hodnocením souhlasil a zdůraznil, že Antonelli má potenciál stát se v budoucnu jezdcem světové třídy. Podle něj ale stále potřebuje čas, aby si osvojil všechny klíčové dovednosti a zkušenosti.
Dodal také, že s věkem přirozeně poroste jeho mentální stabilita a schopnost zvládat tlak, protože vývoj mozku a propojení zkušeností přichází postupně a nelze ho urychlit.
Podle Szafnauera se jeho nejlepší výkonnostní období projeví až kolem pětadvaceti až šestadvaceti let, kdy bude mít za sebou více zkušeností a lépe zvládnuté závodní situace.
Zároveň upozornil, že i jeho týmový kolega George Russell je velmi silný jezdec schopný bojovat o titul, což dělá vnitrotýmovou situaci v Mercedesu mimořádně zajímavou.
Szafnauer ale zdůraznil, že Antonelli je díky věku a menší zkušenosti stále ve fázi učení, i když už nyní patří mezi nejrychlejší jezdce na startovním roštu.
Další část sezóny bude pokračovat Velkou cenou Kanady, kde se očekává další přímý souboj mezi Antonellim a Russellem, který se pokusí zvrátit dosavadní vývoj šampionátu.
Christian Horner po svém odchodu z Red Bullu přemýšlí nad návratem do Formule 1 v nové roli spolumajitele týmu nebo jako lídr projektu nové stáje. Jednou z možností je podíl v Alpine, druhou ambiciózní plán na vytvoření 12. týmu ve spolupráci s čínským výrobcem BYD.
FIA v poslední době zasahuje do pravidel startů ve Formuli 1 kvůli problémům s novou generací pohonných jednotek, které přinášejí potíže při rozjezdech. Úpravy zaměřené na bezpečnost ale vyvolaly nespokojenost ve Ferrari, které tvrdí, že přišlo o technickou výhodu, na které stavělo svou koncepci startů.
Daniel Ricciardo po konci své kariéry ve Formuli 1 postupně obnovuje vztah k motorsportu. Přiznal, že po odchodu ze závodění potřeboval odstup, ale dnes už F1 znovu sleduje i když ne tak intenzivně jako dříve. Klíčové pro něj bylo najít zdravější rovnováhu a znovu si k závodění vytvořit pozitivní vztah.
Tým Williams Racing potvrdil Victora Martinse jako rezervního jezdce pro Velkou cenu Kanady. Francouz nahradí Luka Browninga, který závodí v Super Formuli. Carlos Sainz zároveň přiznal, že Williams stále bojuje s nadváhou monopostu, přesto věří v postupný obrat sezony.
Lando Norris naznačil, že by si v budoucnu rád vyzkoušel i jiné závodní série než Formuli 1, přičemž jako hlavní cíl zmínil legendární 24 hodin Le Mans. Pilot McLarenu zároveň přiznal, že ho láká i jízda na Nordschleife.
Honda považuje Velkou cenu Kanady za klíčový víkend pro zlepšení výkonu Aston Martinu, přičemž hlavním cílem je dodat pilotům Lancovi Strollovi a Fernandu Alonsovi větší jistotu za volantem. Podle dodavatele motorů by právě vyšší sebevědomí jezdců mohlo vést k lepším časům na kolo a celkovému zrychlení.
Oscar Piastri uvedl, že jezdci by měli mít na tvorbu pravidel F1 pro rok 2026 jen omezený vliv a zapojovat se hlavně do otázek bezpečnosti, aby se neomezila atraktivita závodění. Se stejným názorem souhlasili i Sergio Pérez a Nico Hülkenberg, kteří zdůraznili význam zpětné vazby po zavedení regulí.
Lewis Hamilton vyzval k většímu zapojení jezdců Formule 1 do rozhodovacích procesů při tvorbě pravidel. Jeho apel na „místo u stolu“ během jednání s FIA vyvolal reakce šéfů týmů, kteří uznávají význam zpětné vazby od pilotů, ale zároveň varují před příliš složitým rozhodovacím procesem.
Kimi Antonelli prožívá fenomenální vstup do sezony F1 2026 po čtyřech závodech vede šampionát a má tři vítězství z prvních tří startů z pole position. Toto Wolff přiznává že tak dominantní nástup 19letého Itala nečekal ale jeho výkony jsou podle něj zasloužené.
Max Verstappen po letošním ročníku 24 hodin Nürburgringu uvedl, že se do legendárního vytrvalostního závodu hodlá vrátit v roce 2027. Nizozemský jezdec Red Bullu tak dává jasně najevo, že neúspěch v boji o vítězství bere jako motivaci pro další pokus v budoucnu.
Mercedes přiváží na Velkou cenu Kanady první větší vývojový balíček sezony 2026. Šéf týmu Toto Wolff zároveň upozorňuje, že i přes silný vstup do roku je nutné zachovat klidný přístup a nenechat se ovlivnit jednotlivými výsledky. Upgrade má reagovat na zlepšení soupeřů, zejména McLarenu, a otestovat další směr vývoje monopostu v Montrealu.