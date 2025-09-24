Isack Hadjar a spekulace o přestupu k Red Bullu: Martin Brundle dává jasnou radu

Isack Hadjar zažil divoký start ve Formuli 1, od kolize ještě před startem v Austrálii až po pódiové umístění v Nizozemsku. Mladý Francouz ukázal, že se rychle učí a dokáže konkurovat nejlepším. V posledních dnech se proto hodně spekuluje o jeho přestupu k Red Bullu.
Isack Hadjar nastoupil do letošní sezony tvrdě, když ještě před svým debutem v Austrálii havaroval na mokré trati před samotným startem. „Byl to okamžik, který by dokázal psychicky zlomit každého mladého jezdce,“ komentuje situaci mistr světa z roku 2016, Nico Rosberg.
Přesto se francouzsko-alžírský jezdec nevzdal a postupně se vypracoval do čela nováčků, což vyvrcholilo třetí příčkou na domácí Grand Prix v Nizozemsku. Tento výkon ho katapultoval do první desítky šampionátu, před jeho týmového kolegu Liama Lawsona a dokonce před Yukiho Tsunodu v Red Bullu.
S rostoucí formou Hadjara se začaly objevovat spekulace o jeho možném postupu do hlavního týmu Red Bullu. Rosberg upozorňuje na náročnost takového kroku: „Sedět vedle Maxe Verstappena je extrémně těžké. Pokud přijde příliš brzy, může to být pohřeb kariéry.“
Martin Brundle upozorňuje, že se výsledky ve Formuli 1 mohou rychle měnit, pokud jezdec zvládne každý úsek a každou zatáčku s plným soustředěním. „Hrdina může během okamžiku ztratit vše, ale stejně rychle se může stát hrdinou,“ vysvětlil Brundle, informuje PlanetF1.
Martin Brundle radí mladým jezdcům, aby se po nezdarech nevzdávali: „Jsou rovinky, pravé zatáčky, levé zatáčky. Ber to tak a drž hlavu dole. Věř mi, že to funguje.“ Tato rada může být pro Hadjara klíčová při zvládání tlaku v nové roli.
Nico Rosberg doplňuje, že Hadjar ukázal obrovský potenciál a schopnost vyhrávat závody. „Uvidíme, kam to dotáhne, ale momentálně je jednoznačně objevem roku,“ říká.
Debata o tom, zda by Hadjar měl přijmout místo u Red Bullu, je složitá. Brundle i Rosberg se shodují, že čas a trpělivost jsou zásadní, aby mladý jezdec zvládl tlak a udržel tempo v tak náročném prostředí.
