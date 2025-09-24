Carlos Sainz slaví, srovnávání s Lewisem Hamiltonem ho nechává chladným

Carlos Sainz získal třetí místo v ázerbájdžánské Grand Prix a připsal si první pódiový úspěch s Williamsem. Jeho nástupce u Ferrari, Lewis Hamilton, zatím s novou stájí podobného výsledku nedosáhl.
Carlos Sainz si v ázerbájdžánské Grand Prix připsal důležitý úspěch, když dojel na třetím místě a zajistil Williamsu první pódiové umístění v plné délce závodu od roku 2017. Přesto Sainz odmítá být srovnáván s Lewisem Hamiltonem, který zaujal jeho místo u Ferrari, a soustředí se jen na vlastní výkon.
„Co dělají ostatní, mě vlastně nezajímá,“ řekl Sainz. „Důležité je, že první příležitost, kterou jsem měl k zisku pódiového umístění s Williamsem, jsme využili. Získali jsme ho a tím to končí.“
K úspěchu přispěla především Sainzova kvalifikace. Na náročném okruhu v Baku, kde vítr a déšť během kvalifikace posílaly jezdce do bariér, dokázal Španěl zapsat nejrychlejší čas mezi dvěma červenými vlajkami v poslední části. Když se rozjela kvalifikace těsně před koncem, jen Max Verstappen dokázal jeho čas překonat, což Sainzovi stále zajistilo start z první řady.
„Vždy jsem týmu říkal, že pokud přijde první velká šance bojovat o pódiové umístění, a my budeme mít všechno pod kontrolou, nic se nepokazí a dokážeme, co děláme, a získáme pódiové místo, budu spokojený,“ přiblížil Sainz svůj přístup. „A přesně to se dnes stalo. Měli jsme šanci začínat z druhé pozice a využili ji.“
Sainz přiznal, že úspěch na pódiu měl o to větší hodnotu, že ho dosáhl s týmem, který není považován za špičku startovního pole. „Kdybychom se včera ptali, mnoho z nás nevěřilo, že s tolika rychlými vozy za námi je pódiové umístění možné. Ale letos jsme měli dobré tempo, jen jsme neměli příležitosti ho ukázat. Dnes jsme ji využili a zůstali na pódiu.“
Sainz se také ohlédl za svým přechodem do Williamsu. „Myslím, že ze všech, kdo letos změnili tým, jsem byl od první Velké ceny konkurenceschopný a rychlý, jenže výsledky přišly až teď. Někdy se vám v životě stane série neúspěchů, ale pokud pokračujete v tvrdé práci, život vám nakonec vrátí něco opravdu sladkého.“
Španělův přístup tak potvrzuje jeho mentální odolnost a schopnost soustředit se na vlastní cíl, místo aby se nechal rozptylovat úspěchy nebo nezdary ostatních jezdců, včetně sedminásobného mistra světa Hamiltona. Williams i Sainz si tak mohou užít zasloužený triumf, který symbolizuje tvrdou práci a trpělivost v ne vždy předvídatelném světě Formule 1.
