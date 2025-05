Souboj Norrise s Piastrim může rozložit McLaren, varuje Horner

Šéf Red Bullu Christian Horner se po Velké ceně Emilia-Romagna v Imole zaměřil na vnitřní dynamiku týmu McLaren, který se díky skvělé formě svých dvou jezdců dostává do čela boje o šampionát. Podle něj by ale právě skutečnost, že jsou v mixu o titul dva týmoví kolegové, mohla vést k momentům, kdy „vlastní zájmy převáží nad těmi týmovými“.

„Máte dva jezdce, kteří bojují o titul mistra světa. A v určitém bodě začne vlastní ambice převažovat nad zájmem týmu. To je ten střet,“ prohlásil Horner po závodě, kde McLaren ponechal volný průběh souboji mezi Norrisem a Piastrim, přestože hrozilo, že si navzájem seberou čas.

Souboj obou jezdců přišel po pozdní zastávce Norrise během fáze virtuálního safety caru, která jej odsunula za týmového kolegu. McLaren se nerozhodl pro týmovou režii a nechal je závodit. Výsledkem byl těsný souboj v šikaně Tamburello, kde Piastri tvrdě bránil vnitřní stopu. Norris nakonec prošel, ale podle Hornera bylo dobře, že nedošlo ke kontaktu.

„Bylo vidět, že Oscar tlačil na začátku hodně a začala se mu dělat krupice na pravé přední pneumatice,“ vysvětloval Horner strategické pozadí McLarenů po závodě. „Byli na hraně mezi jednou a dvěma zastávkami. Jenže délka boxové uličky v Imole, 27 sekund, znamená, že jakmile zastavíte, spadnete do dopravní zácpy.“

To otevřelo prostor pro Verstappena, který se na čele mohl soustředit na správu tempa. „I když měl Lando za sebou čistý vzduch, dokázali jsme si udržet náskok devíti až devíti a půl sekundy bez větších problémů,“ uvedl Horner.

Bezprostřední závěr závodu přinesl další klíčové momenty. Po plnohodnotném safety caru oba McLareny znovu měnily pneumatiky, ale Norris tím opět spadl za Piastriho. Horner zde opět viděl potenciální jiskření. „Bylo to těsné. Je chvályhodné, že McLaren nechal jezdce závodit, ale je jasné, že podobné situace budou přibývat, čím víc půjde o titul,“ varoval.

Z pohledu Red Bullu však Imola přinesla pozitivní výsledek. Horner ocenil Verstappenovu kontrolu tempa i práci s pneumatikami. „Měli jsme rychlost na to, abychom pokryli všechno, co mohli hodit do hry. Max jel chytře a přesto si budoval náskok. Je to poprvé po delší době, co jsme byli v tak komfortní pozici.“