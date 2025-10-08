Souboj mezi Oscarem Piastrim a Landem Norrisem: David Coulthard dává jasný verdikt

Během Velké ceny Singapuru došlo mezi Oscarem Piastrim a jeho týmovým kolegou Landem Norrisem k incidentu na prvním kole, který vyvolal napětí a diskusi o týmové férovosti. K situaci se vyjádřil také David Coulthard.
Oscar Piastri zažil během Velké ceny Singapuru nepříjemný moment, když do něj na prvním kole narazil týmový kolega Lando Norris. K incidentu došlo ve třetí zatáčce při souboji s Maxem Verstappenem, kdy se Norris snažil vyhnout kolizi s Holanďanem.
Australský jezdec nebyl po závodě spokojen a cítil, že McLaren měl do situace zasáhnout. „Jo, tohle nebylo moc týmové,“ posteskl si Piastri.
Piastri se dále ptal: „Takže jsme v pohodě s tím, že mě Lando prostě vráží z cesty? Jak to teda je?“
Odpovědí týmu byl Tom Stallard, který uvedl: „Jako tým vidíme, že Lando se musel vyhnout Verstappenovi, takže během závodu nebudeme zasahovat. Po závodě to můžeme znovu prověřit.“
Piastri na to zareagoval ostře: „Kámo, to není fér. Promiň, ale to není fér.“ Stallard ho uklidňoval: „Oscare, budeme mít možnost se na to podívat po závodě. Teď se soustřeď na závod.“
Australský jezdec však nebyl spokojen: „Jo, ale pokud se má vyhnout jinému vozu tím, že poškodí svého týmového kolegu, pak je to docela špatný způsob vyhýbání.“
Bývalý jezdec F1 David Coulthard chápe Piastriho podrážděnou reakci. „Lze chápat, proč Oscar říká: ‚Počkej chvilku, můj týmový kolega mě právě vyrazil z trati‘,“ poznamenal Coulthard a zdůraznil, že každý závodník očekává férové jednání, informuje PlanetF1.„Citlivost jezdce je taková, že fér opravdu znamená fér.“
Po závodě se Piastri zachoval pragmaticky a nechtěl se nechávat vtáhnout do sporu. „Musím si nejdříve prohlédnout záběry, abych přesně věděl, co se stalo. Hlavní je, že se tyto dva vozy dostaly do kontaktu, což není ideální. Podívám se na to detailně a udělám si vlastní závěr. Bylo to první kolo, napětí bylo vysoké… sdíleli jsme své názory a jsem si jistý, že o tom budeme ještě diskutovat,“ uzavřel jezdec McLarenu.
