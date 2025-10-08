Lewis Hamilton na hranici možností: Fred Vasseur o problémech v Singapuru

Fred Vasseur rychle uklidnil spekulace o bezpečnosti Hamiltonova vozu během závěru Velké ceny Singapuru. Zdůraznil, že vše bylo pod kontrolou a bez rizika.
Lewis Hamilton byl jedním ze tří jezdců, kteří na okruhu Marina Bay zvolili dvouzastávkovou strategii. Snažil se využít čerstvé měkké pneumatiky k dohnání Kimiho Antonelliho na šesté pozici.
Když se Brit přibližoval k jezdci Mercedesu, svěřil se svému závodnímu inženýrovi: „Ztrácím brzdy, kámo.“ Po pokynu Riccarda Adamiho, aby zpomalil a „plul“ závodem, Hamilton dodal: „Ztrácím hodně. Ztratil jsem brzdy, ztratil jsem levé přední.“
Situace se ještě zkomplikovala, když Hamiltona předjel týmový kolega Charles Leclerc. Brit měl potíže udržet vůz na trati a postupně dostával varování za překročení traťových limitů, zatímco se na jeho zadní křídlo dotahoval Fernando Alonso, původně třicet sekund za ním.
V 61. kole z celkových 62 Adami informoval Hamiltona, že náskok k pronásledovateli se postupně zmenšuje z 16 na 10, poté na 5 a nakonec na pouhé 2 sekundy. Když ho závodní inženýr varoval, aby nezkracoval zatáčky, Hamilton frustrovaně odvětil: „Ah! Nesnažím se zkracovat, kámo!“
Problémy však pokračovaly a jezdec byl upozorněn černobílou vlajkou, zatímco Fernando Alonso z Aston Martinu se na situaci evidentně rozčiloval. Hamilton na to reagoval ostře: „Nemůžu tomu uvěřit. Je bezpečné jezdit bez brzd? Minimálně pět sekund!“
Brit pokračoval ve své kritice a vyjádřil znepokojení nad bezpečností vozu: „Pro mě není možné jezdit, když auto není bezpečné. Někdy se mě snaží diskvalifikovat za chybějící zrcátko, a teď nemám brzdy a všechno je v pořádku? Pochybuju.“
Jeho obavy se nakonec potvrdily, když mu komisaři udělili pětisekundovou penalizaci. Podle jejich rozhodnutí problém s brzdami nebyl dostatečným důvodem k opuštění trati a porušení traťových limitů nebylo omluvitelné.
Situace vyvolala otázky ohledně bezpečnosti Ferrari SF-25. Šéf týmu Fred Vasseur však všechny spekulace odmítl a zdůraznil, že vůz byl bezpečný, protože Hamilton přizpůsobil tempo: „V Singapuru je obtížné udržet brzdy, když jste uprostřed pole. Co se týče bezpečnosti, vše bylo v pořádku. Lewis nejel naplno, byl 30 sekund pomalejší než obvykle.“
Vasseur zároveň připustil, že cílem nebylo jet pomalu, ale zajistit bezpečnost: „Cílem bylo být v bezpečí, ne jet o 30 sekund pomaleji.“
Nakonec dokončili závod Hamilton a jeho týmový kolega Charles Leclerc, který startoval ze sedmého místa, na osmé a šesté pozici. Vasseur přiznal, že problémy Ferrari se objevily téměř od začátku závodu: „Od druhého či třetího kola jsme museli jet stylem lift and coast, hledat správný brzdný bod a neustále upravovat nastavení vozu. Není snadné jet celý závod na hranici a přitom udržet tempo.“
Šéf Ferrari také uvedl, že celkové tempo týmu bylo ovlivněno neustálou snahou o správnou rovnováhu vozu: „Není to jen o zpomalování na konci rovinky. Musíte správně měnit brzdný bod a vyvážení vozu. Pořádně ztrácíte víc, než se zdá.“
Ferrari tak nadále zaostává za Mercedesem v Poháru konstruktérů o 27 bodů, přičemž Red Bull je už jen osm bodů od toho, aby Scuderii vytlačil z pódiových příček sezony 2025.
