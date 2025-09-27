Senzační Max Verstappen: Při debutu v GT3 pokořil Zelené peklo

Max Verstappen si při debutu v závodě GT3 na Nürburgringu připsal s kolegou Chrisem Lulhamem vítezství.
Max Verstappen zažil působivý debut v kategorii GT3 na legendárním okruhu Nordschleife, když vyhrál závod série Nurburgring Endurance Series.
Čtyřnásobný mistr světa Formule 1 usedl za volant Ferrari 296 týmu Emil Frey Racing spolu se svým týmovým kolegou Chrisem Lulhamem. Ze třetí pozice na startu se okamžitě propracoval na první místo a během prvních dvou hodin závodu si vybudoval náskok přibližně jedné minuty, který udržoval s téměř perfektní přesností.
Verstappenův výkon byl od začátku do konce přesvědčivý. Dokázal se rychle orientovat mezi pomalejšími vozy a držet konstantní tempo, což ukázalo, že jeho talent z F1 lze snadno přenést i do vytrvalostního závodění.
„Cítil jsem dobrý slipstream za autem #34, takže jsem mohl vyjet ven a projet první zatáčku vpředu,“ popsal svůj manévr do první zatáčky Verstappen.
Od prvních kol Verstappen postupně navyšoval náskok a během první poloviny závodu odskočil soupeřům o více než minutu. „Bylo to rychlé, ale zároveň jsme museli být opatrní s provozem v různých třídách,“ dodal.
Po třetím kole byl jeho čas o 12 sekund lepší než v kvalifikaci a náskok vůči Franku Stipplerovi se ještě zvětšil. Později dokázal svůj čas stáhnout na 7:51,5, což ukázalo jeho precizní kontrolu nad vozem Ferrari 296 GT3.
„Po pěti kolech jsem měl náskok 16 sekund. Věřil jsem, že pokud udržím tempo, můžeme závod ovládnout,“ uvedl Verstappen, který si užíval víkend mimo F1.
Po šestém kole přišel jeho první pit stop, ale nadále zůstal v autě a pokračoval ve své dvojité stintě s Lulhamem. „Bylo důležité udržet tempo a připravit auto pro druhou polovinu závodu,“ vysvětlil.
Ve druhém stintu Verstappen nadále zvyšoval náskok a dokázal jezdit pod osmiminutovou hranicí na Nordschleife. Když předal Ferrari Lulhamovi, vedl již o impozantních 62 sekund. „Věděl jsem, že musíme být opatrní, ale zároveň držet rychlé tempo,“ řekl 22letý Brit.
Lulham si udržel vedení a během prvních kol ještě navýšil náskok na více než 70 sekund. „Bylo důležité držet auto na trati i přes pomalejší zóny a žluté vlajky,“ dodal.
Nakonec Verstappen a Lulham dovezli Ferrari do cíle bez problémů a oslavili první triumf v nejvyšší třídě na Nordschleife. „Byl to fantastický den. Vše klaplo perfektně a tým odvedl skvělou práci,“ uzavřel Verstappen po vítězství.
