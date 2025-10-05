Nepříjemný závěr víkendu pro Lewise Hamiltona: Problém s brzdami má pro něj dohru

Lewis Hamilton čelil v závěru GP Singapuru problémům s brzdami, které mu výrazně zkomplikovaly dojezd. Jak se ukázalo, následky těchto technických potíží pokračovaly i po dojezdu a zásadně ovlivnily jeho konečné umístění.
Lewis Hamilton se po závodě v Singapuru musel smířit s pětisekundovou penalizací udělenou komisaři za nedodržení limitů trati v závěru Grand Prix. Sedminásobný mistr světa měl v posledních kolech problémy s brzdami, což vedlo k jeho ztrátě pozice za Charlesem Leclercem, přestože tento manévr byl plánovaný už od Baku.
V 58. kole si Hamilton užíval pohodlný 52sekundový náskok před Fernando Alonsem, jenže během následujících tří kol přišel o několik sekund a jeho náskok se rychle snižoval. I přes to sedminásobný šampion udržel v posledním kole zhruba 12sekundový náskok, ale při obcházení zatáček si dovolil příliš volnosti s hranicemi trati, což vyvolalo Alonsovu frustraci.
„Nemohu tomu uvěřit,“ křičel Alonso přes týmovou vysílačku čtyřikrát po průjezdu cílem, když se mu podařilo dojet Hamiltonovu Ferrari v posledních dvou zatáčkách. „Je vůbec bezpečné jezdit bez brzd?“
Po závodě se Alonso pokusil situaci vysvětlit klidnějším tónem pro španělský kanál DAZN: „Řekli mi o tom dvě kola před cílem a skončil jsem asi desetinu sekundy za ním, takže to bylo trochu frustrující. Ale zároveň si myslím, že teď se to vyšetřuje kvůli limitům trati. Když nemáte brzdy, nemůžete moc riskovat a musíte zůstat na trati – s brzdami nebo bez nich.“
FIA komisaři po závěrečné kontrole rozhodli, že Hamilton je za porušení pravidel zodpovědný a uložili mu pětisekundovou penalizaci. V konečném pořadí tak klesl na osmou pozici, těsně za Alonsem.
„Během slyšení jezdec potvrdil, že opustil trať několikrát,“ uvedli komisaři ve svém rozhodnutí. „Snažil se řešit situaci s brzdami. Po dalším šetření a v souladu s pravidly bylo rozhodnuto, že toto není ospravedlnitelný důvod a standardní penalizace je aplikována. Tým ani jezdec toto rozhodnutí nenapadli.“
Tento trest zároveň zvětšil Hamiltonovu ztrátu na týmového kolegu Leclerca v průběžném pořadí na 48 bodů, zatímco Ferrari si udržuje pouhých osm bodů náskok před Red Bullem ve třetí příčce Poháru konstruktérů.
Situace tak ukazuje, že i drobný přešlap v úzkých ulicích Marina Bay může mít významný dopad na konečné pořadí a na průběh šampionátu. Hamiltonovu penalizaci navíc využil Alonso, aby si upevnil svou pozici a upozornil na důležitost disciplíny při závodech s omezenými brzdami.
Celkově tak Grand Prix Singapuru přinesla dramatické závěrečné koly, kdy se technické problémy, taktika a přísné sledování limitů trati spojily a ovlivnily konečný výsledek. Sedminásobný mistr světa odjíždí s lekcí, že i zkušenost a rychlost někdy nestačí, pokud nejsou respektována pravidla.
