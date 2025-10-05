Nepříjemný závěr víkendu pro Lewise Hamiltona: Problém s brzdami má pro něj dohru

Lewis Hamilton v Singapuru
Lewis Hamilton v Singapuru, foto: Scuderia Ferrari
Josef Mráček VČERA 20:50
Sdílej:

Lewis Hamilton čelil v závěru GP Singapuru problémům s brzdami, které mu výrazně zkomplikovaly dojezd. Jak se ukázalo, následky těchto technických potíží pokračovaly i po dojezdu a zásadně ovlivnily jeho konečné umístění.

Lewis Hamilton se po závodě v Singapuru musel smířit s pětisekundovou penalizací udělenou komisaři za nedodržení limitů trati v závěru Grand Prix. Sedminásobný mistr světa měl v posledních kolech problémy s brzdami, což vedlo k jeho ztrátě pozice za Charlesem Leclercem, přestože tento manévr byl plánovaný už od Baku.

V 58. kole si Hamilton užíval pohodlný 52sekundový náskok před Fernando Alonsem, jenže během následujících tří kol přišel o několik sekund a jeho náskok se rychle snižoval. I přes to sedminásobný šampion udržel v posledním kole zhruba 12sekundový náskok, ale při obcházení zatáček si dovolil příliš volnosti s hranicemi trati, což vyvolalo Alonsovu frustraci.

„Nemohu tomu uvěřit,“ křičel Alonso přes týmovou vysílačku čtyřikrát po průjezdu cílem, když se mu podařilo dojet Hamiltonovu Ferrari v posledních dvou zatáčkách. „Je vůbec bezpečné jezdit bez brzd?“

Po závodě se Alonso pokusil situaci vysvětlit klidnějším tónem pro španělský kanál DAZN: „Řekli mi o tom dvě kola před cílem a skončil jsem asi desetinu sekundy za ním, takže to bylo trochu frustrující. Ale zároveň si myslím, že teď se to vyšetřuje kvůli limitům trati. Když nemáte brzdy, nemůžete moc riskovat a musíte zůstat na trati – s brzdami nebo bez nich.“

FIA komisaři po závěrečné kontrole rozhodli, že Hamilton je za porušení pravidel zodpovědný a uložili mu pětisekundovou penalizaci. V konečném pořadí tak klesl na osmou pozici, těsně za Alonsem.

Oscar Piastri v Singapuru

Napětí v McLarenu: Oscar Piastri působí zdrženlivě

„Během slyšení jezdec potvrdil, že opustil trať několikrát,“ uvedli komisaři ve svém rozhodnutí. „Snažil se řešit situaci s brzdami. Po dalším šetření a v souladu s pravidly bylo rozhodnuto, že toto není ospravedlnitelný důvod a standardní penalizace je aplikována. Tým ani jezdec toto rozhodnutí nenapadli.“

Tento trest zároveň zvětšil Hamiltonovu ztrátu na týmového kolegu Leclerca v průběžném pořadí na 48 bodů, zatímco Ferrari si udržuje pouhých osm bodů náskok před Red Bullem ve třetí příčce Poháru konstruktérů.

Situace tak ukazuje, že i drobný přešlap v úzkých ulicích Marina Bay může mít významný dopad na konečné pořadí a na průběh šampionátu. Hamiltonovu penalizaci navíc využil Alonso, aby si upevnil svou pozici a upozornil na důležitost disciplíny při závodech s omezenými brzdami.

Celkově tak Grand Prix Singapuru přinesla dramatické závěrečné koly, kdy se technické problémy, taktika a přísné sledování limitů trati spojily a ovlivnily konečný výsledek. Sedminásobný mistr světa odjíždí s lekcí, že i zkušenost a rychlost někdy nestačí, pokud nejsou respektována pravidla.

Sdílej Sdílej
Vstoupit do diskuze
Témata:
Lewis Hamilton Ferrari GP Singapuru (Singapur)
Stalo se
Novinky
Lewis Hamilton v Singapuru

Nepříjemný závěr víkendu pro Lewise Hamiltona: Problém s brzdami má pro něj dohru

Lewis Hamilton čelil v závěru GP Singapuru problémům s brzdami, které mu výrazně zkomplikovaly dojezd. Jak se ukázalo, následky těchto technických potíží pokračovaly i po dojezdu a zásadně ovlivnily jeho konečné umístění.

Novinky
Oscar Piastri v Singapuru

Napětí v McLarenu: Oscar Piastri působí zdrženlivě

Oscar Piastri po singapurské Grand Prix zaujal velmi opatrný postoj. Při rozhovorech s médii se k otázkám ohledně střetu s Landem Norrisem stavěl vyhýbavě.

Grand Prix
George Russell vyhrál GP Singapuru

GP Singapuru: George Russell ovládl noční ulice, McLaren získává titul uprostřed kontroverzí s Papaya rules

George Russell triumfoval v Singapuru před Maxem Verstappenem a připsal Mercedesu cenné vítězství. O největší pozornost se však postaral McLaren, který získal pohár konstruktérů.

Grand Prix
George Russell

Russell ovládl kvalifikaci v Singapuru: Auto má potenciál, uvedl nadšeně

George Russell z Mercedesu překvapil soupeře, když ovládl sobotní kvalifikaci na Velkou cenu Singapuru. Britský pilot si sedmou pole position kariéry zajistil precizním výkonem a věří, že vůz má sílu bojovat o vítězství.

Novinky
Charles Leclerc v Baku

Ferrari pod tlakem: Charles Leclerc otevřeně o šancích týmu

Charles Leclerc naznačil, že závěr sezony 2025 nebude pro Ferrari jednoduchý. Podle něj čeká tým série náročných víkendů, v nichž bude rozhodovat každý detail.

Novinky
Alex Dunne

Alex Dunne opouští McLaren: Co čeká talentovaného jezdce dál?

Alex Dunne oznámil, že se vzájemně dohodl na ukončení spolupráce s McLarenem v rámci jejich programu rozvoje jezdců. Nyní stojí před novými výzvami a rozhodnutím o dalším směru své kariéry.

Novinky
George Russell v Kanadě

Riskuje Max Verstappen vedlejšími aktivitami? George Russell v tom má jasno

George Russell se přidal k diskusi o tom, zda byl výkon Maxe Verstappena na Nürburgringu příliš riskantní.   
Novinky
Fernando Alonso

Fernando Alonso a jeho nejistá budoucnost: Konec kariéry může být blízko

Fernando Alonso znovu promluvil ohledně své budoucnosti, která je u španělského jezdce nejasná.
Novinky
Lando Norris si vychutnává vítězství na Hungaroringu 2025.

David Coulthard odhaluje, co Piastrimu brání stát se šampionem F1

Oscar Piastri z McLarenu se díky klidu a precizní jízdě stal favoritem na titul sezony. Zůstává však otázkou, zda má vše, co potřebuje k zisku šampionátu.
Novinky
Carlos Sainz jr. v Silverstone

Carlos Sainz jr. znovu spojil síly se svým otcem během společném testu ve Španělsku

Carlos Sainz se nedávno připojil ke svému otci Carlosu Sainzovi staršímu na soukromém testu ve Španělsku.
Novinky
FIA

Bitva o post prezidenta FIA nabírá obrátky: Do hry vstoupila bývalá finalistka Miss

Volby v rámci FIA se blíží a seznam kandidátů se znovu rozrůstá. Nejnovější oznámení vyvolalo v  prostředí motorsportu velkou pozornost.

Novinky
Lewis Hamilton v Barceloně

Lewis Hamilton truchlí nad ztrátou Roscoea: Ozval se dokonce kritik Jeremy Clarkson

Lewis Hamilton oznámil smutnou zprávu o úmrtí svého psa Roscea, který mu byl věrným společníkem od jeho debutu u Mercedesu. K tragédii se vyjádřil také televizní moderátor a dlouholetý kritik Hamiltona, Jeremy Clarkson.