Napětí v McLarenu: Oscar Piastri působí zdrženlivě

Oscar Piastri po singapurské Grand Prix zaujal velmi opatrný postoj. Při rozhovorech s médii se k otázkám ohledně střetu s Landem Norrisem stavěl vyhýbavě.
Oscar Piastri se vyhnul přímému komentáři ke kontaktu s týmovým kolegou Landem Norrisem během prvního kola Grand Prix Singapuru. Australan zopakoval, že zatím neviděl incident z jiných úhlů, a zdůraznil, že se nechce unáhlit s hodnocením.
K incidentu došlo, když se Norris v prvních zatáčkách po startu pokoušel získat třetí místo. Při ztrátě přilnavosti se jeho vůz nejprve dotkl zadní části Red Bullu a následně předního kola Piastriho McLarenu. Komisaři situaci prověřili a rozhodli, že nebude nutné podnikat žádná další opatření. Stejný závěr učinil i tým McLaren, který umožnil Norrisovi pokračovat v závodě a ten nakonec skončil na pódiu.
Piastri svou nespokojenost dal najevo přes týmovou vysílačku, ale při rozhovoru pro Sky Sports F1 zvolil opatrný tón. „Byl to samozřejmě těžký závod, těžké první kolo, ale reprízu jsem ještě neviděl,“ uvedl. „Vím jen, co jsem viděl zevnitř vozu, takže se na to podívám, ale pro celý tým je to určitě skvělý večer.“
Australan k tomu dodal: „Samozřejmě to nebyl závod, který jsem si představoval, ale pro celý tým je to vyvrcholení mnoha let tvrdé práce. Pro mě osobně je čest být součástí tohoto okamžiku a pro celý tým je to důvod k velké hrdosti.“
Když mu byly připomenuty slova Zaka Browna, že jezdci McLarenu „jezdí tvrdě a čistě“, Piastri opět zůstal zdrženlivý. „Ano, myslím, že ano. Nezdá se, že by zde byla úmyslná kolize, ale ke kontaktu došlo a musím se podívat na záznam, abych přesně viděl, co se stalo.“
Na otázku, zda tento moment nastavuje precedens pro zbytek sezony, Piastri opět odmítl spekulovat. „Nevím, zatím jsem neviděl incident z televizních záběrů, takže se na to musím nejprve podívat, než cokoli řeknu.“
Piastri odjíždí ze Singapuru po dvou náročných závodech, ale je odhodlaný nenechat se tím odradit, když se šampionát stále vyostřuje. Norris nyní zaostává v bodování jen o 22 bodů.
„Myslím, že je třeba si z tohoto víkendu vzít ponaučení a uvidět, co lze zlepšit. Celý víkend byl podle mě opravdu dobrý. Tréninky proběhly dobře, kvalifikace byla dobrá, závod se možná trochu pomalu rozjel, ale tempo zbytek závodu bylo podle mě solidní. Tady je předjíždění téměř nemožné, takže to bylo všechno, co šlo,“ uzavřel australský talent.
Lewis Hamilton čelil v závěru GP Singapuru problémům s brzdami, které mu výrazně zkomplikovaly dojezd. Jak se ukázalo, následky těchto technických potíží pokračovaly i po dojezdu a zásadně ovlivnily jeho konečné umístění.
Oscar Piastri po singapurské Grand Prix zaujal velmi opatrný postoj. Při rozhovorech s médii se k otázkám ohledně střetu s Landem Norrisem stavěl vyhýbavě.
George Russell triumfoval v Singapuru před Maxem Verstappenem a připsal Mercedesu cenné vítězství. O největší pozornost se však postaral McLaren, který získal pohár konstruktérů.
George Russell z Mercedesu překvapil soupeře, když ovládl sobotní kvalifikaci na Velkou cenu Singapuru. Britský pilot si sedmou pole position kariéry zajistil precizním výkonem a věří, že vůz má sílu bojovat o vítězství.
Charles Leclerc naznačil, že závěr sezony 2025 nebude pro Ferrari jednoduchý. Podle něj čeká tým série náročných víkendů, v nichž bude rozhodovat každý detail.
Alex Dunne oznámil, že se vzájemně dohodl na ukončení spolupráce s McLarenem v rámci jejich programu rozvoje jezdců. Nyní stojí před novými výzvami a rozhodnutím o dalším směru své kariéry.
George Russell se přidal k diskusi o tom, zda byl výkon Maxe Verstappena na Nürburgringu příliš riskantní.
Fernando Alonso znovu promluvil ohledně své budoucnosti, která je u španělského jezdce nejasná.
Oscar Piastri z McLarenu se díky klidu a precizní jízdě stal favoritem na titul sezony. Zůstává však otázkou, zda má vše, co potřebuje k zisku šampionátu.
Carlos Sainz se nedávno připojil ke svému otci Carlosu Sainzovi staršímu na soukromém testu ve Španělsku.
Volby v rámci FIA se blíží a seznam kandidátů se znovu rozrůstá. Nejnovější oznámení vyvolalo v prostředí motorsportu velkou pozornost.
Lewis Hamilton oznámil smutnou zprávu o úmrtí svého psa Roscea, který mu byl věrným společníkem od jeho debutu u Mercedesu. K tragédii se vyjádřil také televizní moderátor a dlouholetý kritik Hamiltona, Jeremy Clarkson.