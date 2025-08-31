Smůla Landa Norrise: Selhání motoru snížilo šance na titul

Lando Norris zažil velkou ránu, když musel v Zandvoortu odstoupit z Velké ceny Holandska. Přesto zůstává optimistický ohledně svých šancí na zisk titulu v letošní sezóně.
Lando Norris si po předčasném odstoupení z Velké ceny Holandska uvědomuje, že jeho šance na titul v sezoně 2025 se výrazně snížily. Britský pilot McLarenu přiznal, že odstoupení kvůli poruše pohonné jednotky mu zkomplikovalo boj s týmovým kolegou Oscarem Piastrim, který si z Zandvoortu odvezl sedmé vítězství v sezóně.
„Nevím, co přesně se stalo, motor prostě vypnul a bylo po všem,“ řekl Norris. „Myslím, že to bylo okamžité. Není to moje chyba, nic s tím nemohu udělat. Prostě to nebyl můj víkend, včera trochu nešťastně vítr a dnes zase smůla.“
Brit zdůraznil, že ztráta bodů je bolestná: „Je to těžké, samozřejmě to frustruje, trochu to bolí, pokud se podíváte na šampionát. Je to hodně bodů, které jsem ztratil tak rychle a jednoduše. Nic, co bych mohl ovlivnit, takže to beru na klín a jdu dál.“
Po závodě vede Piastri šampionát o 34 bodů s devíti závody do konce, což znamená, že Norris musí průměrně získat čtyři body na závod, pokud chce titul dohánět. Norris připustil, že Zandvoort mohl být zlomovým momentem: „To jen ztížilo moji cestu, ale teď už je náskok tak velký, že už nemám co ztratit.“
„Jediné, co můžu dělat, je snažit se vyhrát každý závod. Bude to těžké, ale dám do toho všechno,“ pokračoval. „Myslel jsem, že tento víkend byl celkem dobrý. V kvalifikaci jsem moc neztratil a měl jsem vždy dobrý pocit z auta. Trochu se dá zlepšit pár drobností, ale kdyby nebylo toho větru, byl bych na pole position a závod by vypadal úplně jinak. Tempo bylo dnes opravdu silné.“
Norris se také vyjádřil k souboji s velmi stabilním Piastrim: „Je to těsné. Mám dobrého týmového kolegu, je rychlý v každé situaci, takže je těžké získat zpět body proti někomu, kdo je skoro v každé situaci skvělý. Ale ano, rozhodně to nepomohlo v boji o titul. Jen to ztížilo moji cestu a přidalo tlak, ale teď je náskok tak velký, že se můžu uvolnit a prostě jet na maximum.“
Pro Lewise Hamiltona se Velká cena Nizozemska změnila v noční můru, když narazil do zdi a musel závod předčasně ukončit. Incident znamenal další ztrátu bodů pro Ferrari.
Oscar Piastri měl v Zandvoortu navrch nad Landem Norrisem, ale vítězství si musel vybojovat při dvou restartech za Safety Carem. Jeho triumf stvrdil až šokující motorový výpadek týmového kolegy. Překvapením závodu se stal Isack Hadjar
Lewis Hamilton přiznal, že závěr před letní přestávkou byl pro něj noční můrou, ale kvalifikace na Zandvoortu mu vrátila optimismus.
Oliver Bearman z týmu Haas dokázal proměnit problémy v kvalifikaci na Velké ceně Nizozemska ve svůj prospěch. Britský nováček vyměnil novou motorovou jednotku od Ferrari, což mu dává větší volnost v nadcházejících závodech, ale bude startovat z pit lane.
Kimi Antonelli ukončil páteční trénink v Zandvoortu předčasně, když zaparkoval svůj Mercedes v kačírku. Pro nováčka to znamenalo ztrátu cenných kol a dat na náročné trati u Severního moře.
Isack Hadjar předvedl v Zandvoortu skvělý výkon a vybojoval čtvrté místo na startu. Pro francouzského mladíka je to zatím nejlepší kvalifikační výsledek v F1.
Red Bullu dochází trpělivost. Helmut Marko oznámil, že Yuki Tsunoda má čas do Grand Prix Mexika, aby prokázal, že si zaslouží místo v Red Bullu pro sezónu 2026 po boku Maxe Verstappena.
Oscar Piastri vybojoval překvapivě pole position na Velkou cenu Holandska, když překonal svého týmového kolegu Landa Norrise, jenž ovládl všechny páteční tréninky.
Isack Hadjar je na pokraji startovní penalizace poté, co FIA potvrdila nasazení jeho čtvrtého a posledního motoru bez trestu před FP3 na Dutch GP. Jakékoli další překročení limitu by znamenalo posun na startu a výrazný dopad na jeho víkend.
Brit Lando Norris ovládl všechny tréninky na Velkou cenu Nizozemska a završil tak hattrick nejrychlejších časů. V závěrečné přípravě před kvalifikací porazil svého týmového kolegu Oscara Piastriho o čtvrt sekundy, zatímco třetí místo obsadil George Russell s Mercedesem. McLaren tak potvrzuje roli silného hráče víkendu.
Flavio Briatore potvrdil, že Alpine vede vážná jednání s Valtterim Bottasem, aby využil jeho zkušenosti k posílení týmu. Zároveň zdůraznil, že zatím nejde o žádné oficiální rozhodnutí.