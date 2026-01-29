Lando Norris za volantem McLarenu MCL40: Je to stále neskutečné, tvrdí

Lando Norris v Barceloně
Lando Norris v Barceloně, foto: McLaren
Josef Mráček DNES 15:12
Lando Norris poprvé usedl za volant McLarenu MCL40 s číslem 1 během testování v Barceloně a označil tento okamžik za výjimečný. Svůj zážitek přitom otevřeně popsal a sdílel dojmy z první jízdy.

Lando Norris usedl poprvé za volant McLarenu MCL40 s číslem 1 během testování na okruhu v Barceloně a označil tento okamžik za neskutečný. Jako obhájce titulu mistra světa Formule 1 letos poprvé řídil vůz s tímto číslem a podle svých slov je stále trochu neuvěřitelné vidět ho na časomíře i na samotném voze.

McLaren svůj program předsezonního testování odstartoval až ve středu, tedy třetí den z pěti dnů. Týmy si z pětidenního testovacího okna mohou vybrat maximálně tři dny, ve kterých mohou jezdit po uzavřeném okruhu, takže i přes pozdější start McLaren stihne odjet všechny plánované kilometry v rámci svého povoleného limitu.

Norris vyjel na trať později dopoledne a během dne najel 77 kol, což odpovídá více než závodní vzdálenosti a poskytlo týmu cenná data pro další práci před sezónou. Podle neoficiálních výsledků dosáhl také třetího nejrychlejšího času během dne, což naznačuje solidní začátek testů.

Jeho vůz byl na testování nalakován do dočasné černo‑šedé testovací barvy, která se odlišovala od tradičního papayového schématu McLarenu. Toto řešení bylo použito pouze pro shakedown test a standardní závodní barvy budou odhaleny 9.února 2026.

Lewis Hamilton v Barceloně

Čtvrtý den testů v Barceloně: Lewis Hamilton s Ferrari zaznamenal drobné komplikace

„Bylo skvělé být zpátky a vidět jedničku na mém voze. Je to unikátní a skoro neskutečný pocit,“ pokračoval Norris. „Byl to první den, kdy všichni viděli vůz kompletní. Auto doslova vzniklo až dnes ráno a je úžasné vidět, jak vše funguje dohromady a kolik práce do toho všichni vložili.“

Pro Norrise byl hlavním cílem dne seznámit se s novou generací vozu, který byl postaven podle přepracovaných technických pravidel pro sezonu 2026. „Dnes šlo hlavně o to, abych pochopil celé auto a jak funguje. Produktivní den, ale hlavně o to, abychom se ujistili, že všechno funguje, jak má,“ vysvětlil jezdec.

Podle Landa Norrise se nový McLaren liší od loňského vozu hlavně jízdními vlastnostmi. „V zatáčkách jsme pomalejší, ale zrychlení a rychlost na rovinách je vyšší. Správa baterie a pohonného systému je složitější a chvíli trvá, než je plně ovládnete,“ vysvětlil britský jezdec.

Šéf konstruktérů McLarenu Rob Marshall potvrdil, že při prvních jízdách tým nenarazil na žádné vážné technické problémy. „Auto fungovalo dobře a jsme spokojeni. Objevily se jen drobné chybičky, které jsme během dne vyřešili. Tento týden bereme jako shakedown, chceme mít vůz spolehlivý a funkční ve všech podmínkách,“ uvedl Marshall.

McLaren zároveň oznámil, že ve čtvrtek převezme vůz jeho týmový kolega Oscar Piastri a oba jezdci se pravděpodobně podělí o testovací jízdy i v pátek, poslední den povoleného programu. Dokončení testů umožní týmu nasbírat další cenná data před přesunem do dalších testů v Bahrajnu.

