Čtvrtý den testů v Barceloně: Lewis Hamilton s Ferrari zaznamenal drobné komplikace

Lewis Hamilton v Barceloně
Lewis Hamilton v Barceloně, foto: Scuderia Ferrari
Josef Mráček DNES 13:15
Sdílej:

Během čtvrtého dne testování v Barceloně se Lewis Hamilton krátce dostal do menších problémů. Incident byl zaznamenán na video.

Lewis Hamilton se znovu posadil za volant Ferrari SF‑26 a během čtvrtého dne testování v Barceloně se dostal do menšího incidentu. Na sociálních sítích se objevilo video, které ukazuje, jak při výjezdu z desáté zatáčky ztratil zadní část vozu a pomalu dokončil 360stupňovou otočku.

„Byl to jen malý smyk, všechno proběhlo bezpečně,“ uvedl zdroj z týmu, zatímco Hamilton po incidentu pokračoval po trati bez problémů. Naštěstí se v tu chvíli blížil další vůz jen pomalu, takže měl dostatek času reagovat.

Záběry potvrzují, že Hamilton vůz rychle ovládl a pokračoval v jízdě, což znamená, že incident neměl vážné následky. Ukazuje to také, že přechod na lehčí vozy s hybridními pohonnými jednotkami, kombinujícími biopalivo a elektrický pohon, vyžaduje od jezdců určitou adaptaci.

„Tyto malé momenty jsou očekávatelné, když si zvykáme na nové monoposty,“ komentoval situaci zdroj z paddocku, informuje PlanetF1. „Je to úplně jiný způsob, jak cítíte vůz a jeho limity.“

Max Verstappen v Red Bullu RB22

Red Bull pod tlakem: Tým na testech vynechává i čtvrtek

Čtvrtý den testování je pro Ferrari zároveň druhým dnem povoleného testu, takže tým se očekává i na pátý a závěrečný den programu. Zatím probíhalo testování bez větších problémů.

Oficiální časy a počty kol nejsou médiím k dispozici, ale neoficiální údaje uvádějí, že Hamilton během odpoledního bloku druhého dne v Barceloně odjel 53 kol. Jeho týmový kolega Charles Leclerc absolvoval 65 kol během ranního bloku.

Po prvním dnu svých jízd Hamilton uvedl: „Ferrari potřebuje více dní jako tento. První výjezd v Barceloně byl opravdu produktivní.“ Jeho slova potvrzují, že je tým spokojen s průběhem shakedownu.

Celý program potvrzuje, že i zkušení jezdci jako Hamilton se musí přizpůsobit novým technologiím a limitům vozů, a každý kilometr na trati je pro týmy cennou příležitostí k učení.

Sdílej Sdílej
Vstoupit do diskuze
Témata:
Ferrari Lewis Hamilton Ferrari SF-26 Test Barcelona
Stalo se
Novinky
Lando Norris v Barceloně

Lando Norris za volantem McLarenu MCL40: Je to stále neskutečné, tvrdí

Lando Norris poprvé usedl za volant McLarenu MCL40 s číslem 1 během testování v Barceloně a označil tento okamžik za výjimečný. Svůj zážitek přitom otevřeně popsal a sdílel dojmy z první jízdy.

Novinky
Lewis Hamilton v Barceloně

Čtvrtý den testů v Barceloně: Lewis Hamilton s Ferrari zaznamenal drobné komplikace

Během čtvrtého dne testování v Barceloně se Lewis Hamilton krátce dostal do menších problémů. Incident byl zaznamenán na video.

Novinky
Max Verstappen v Red Bullu RB22

Red Bull pod tlakem: Tým na testech vynechává i čtvrtek

Testovací den stáje Red Bull v úterý poznamenal nečekaný incident. Mladý jezdec Isack Hadjar program nedokončil poté, co jeho jízda skončila havárií, která předčasně uzavřela průběh testování.

Novinky
Valtteri Bottas v Barceloně

Souboj automobilových gigantů v F1: Šéf Cadillacu mluví o zdravé rivalitě

Cadillac letos vstupuje do Formule 1 a hned přitahuje pozornost nejen na trati, ale i mimo ni. Současně se mezi americkými automobilkami začíná rýsovat rivalita.

Novinky
Lando Norris poprvé na dráze s Mclarenem MCL40

McLaren v Barceloně konečně na trati: Lando Norris poprvé s číslem 1, Audi opět v problémech

Třetí den barcelonského testu přinesl oživení, když McLaren poprvé vyjel s novým MCL40 a Lando Norris usedl do vozu s číslem jedna.

Novinky
Lewis Hamilton během testů v Barceloně

Premiéra Ferrari v Barceloně: Lewis Hamilton popisuje náročný den na mokré trati

Ferrari zvládlo první den předsezonních testů v Barceloně i přes náročné podmínky způsobené deštěm a dokázalo získat cenná data bez větších problémů. Lewis Hamilton popsal své dojmy z prvních jízd.

Novinky
Isack Hadjar v Red Bullu RB22

Nečekaná rána pro Red Bull. Nehoda Isacka Hadjara má rozsáhlé následky

Red Bull zatím nemá jasno, kdy jeho RB22 znovu vyjede na trať v Barceloně poté, co Isack Hadjar sjel z trati a narazil do bariéry. Tým se nyní věnuje opravě vozu a pečlivě plánuje další testovací jízdu s ohledem na počasí a omezený počet testovacích dní.
Novinky
Isack Hadjar během testů v Barceloně s Red Bullem RB22

Úterní drama Red Bullu: Isack Hadjar skončil v bariéře

Druhý den testů v Barceloně skončil pro Isacka Hadjara předčasně, když podle neoficiálních zpráv vyjel mimo trať.
Novinky
George Russell během prvního testu Mercedesu W17

Red Bull a Haas zaskočily paddock. George Russell otevřeně přiznává obdiv

George Russell z Mercedesu vyzdvihl pozitivní dojmy z některých soupeřů během prvních testů F1 v Barceloně. Podle něj týmy ukázaly, že jsou dobře připravené a nastavily zajímavou laťku pro zbytek startovního pole.
Novinky
Max Verstappen v Monze

Druhý den testů v Barceloně: Max Verstappen měl problém, Charles Leclerc ukázal tempo na mokru

Druhý den testů F1 v Barceloně začal přerušením po krátkém incidentu na trati. Déšť dorazil dříve, než bylo čekáno, a trať se postupně měnila, zatímco jezdci pokračovali v jízdách.
Novinky
Isack Hadjar v Red Bullu RB22

Formule 1 zahájila novou technickou éru. První test v Barceloně poodhalil možné rozložení sil

Formule 1 v pondělí zahájila novou éru, když se na barcelonském okruhu představilo sedm z jedenácti týmů. Neoficiální časy prvního testovacího dne ukázaly možné rozložení sil.

Novinky
Lewis Hamilton v Maďarsku

Nový začátek pro Lewise Hamiltona: Ferrari mění inženýrskou strategii

Lewis Hamilton vstupuje do sezony 2026 odpočatý a pozitivním přístupem po náročném loňském roce u Ferrari.