Lewis Hamilton se znovu posadil za volant Ferrari SF‑26 a během čtvrtého dne testování v Barceloně se dostal do menšího incidentu. Na sociálních sítích se objevilo video, které ukazuje, jak při výjezdu z desáté zatáčky ztratil zadní část vozu a pomalu dokončil 360stupňovou otočku.
„Byl to jen malý smyk, všechno proběhlo bezpečně,“ uvedl zdroj z týmu, zatímco Hamilton po incidentu pokračoval po trati bez problémů. Naštěstí se v tu chvíli blížil další vůz jen pomalu, takže měl dostatek času reagovat.
Záběry potvrzují, že Hamilton vůz rychle ovládl a pokračoval v jízdě, což znamená, že incident neměl vážné následky. Ukazuje to také, že přechod na lehčí vozy s hybridními pohonnými jednotkami, kombinujícími biopalivo a elektrický pohon, vyžaduje od jezdců určitou adaptaci.
„Tyto malé momenty jsou očekávatelné, když si zvykáme na nové monoposty,“ komentoval situaci zdroj z paddocku, informuje PlanetF1. „Je to úplně jiný způsob, jak cítíte vůz a jeho limity.“
Čtvrtý den testování je pro Ferrari zároveň druhým dnem povoleného testu, takže tým se očekává i na pátý a závěrečný den programu. Zatím probíhalo testování bez větších problémů.
Oficiální časy a počty kol nejsou médiím k dispozici, ale neoficiální údaje uvádějí, že Hamilton během odpoledního bloku druhého dne v Barceloně odjel 53 kol. Jeho týmový kolega Charles Leclerc absolvoval 65 kol během ranního bloku.
Po prvním dnu svých jízd Hamilton uvedl: „Ferrari potřebuje více dní jako tento. První výjezd v Barceloně byl opravdu produktivní.“ Jeho slova potvrzují, že je tým spokojen s průběhem shakedownu.
Celý program potvrzuje, že i zkušení jezdci jako Hamilton se musí přizpůsobit novým technologiím a limitům vozů, a každý kilometr na trati je pro týmy cennou příležitostí k učení.
