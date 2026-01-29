Red Bull pod tlakem: Tým na testech vynechává i čtvrtek

Max Verstappen v Red Bullu RB22
Max Verstappen v Red Bullu RB22, foto: Red Bull Content Pool
Josef Mráček DNES 11:42
Testovací den stáje Red Bull v úterý poznamenal nečekaný incident. Mladý jezdec Isack Hadjar program nedokončil poté, co jeho jízda skončila havárií, která předčasně uzavřela průběh testování.

Red Bull se během pokračujících testů v Barceloně ocitl v neplánované pauze. Podle informací z několika zdrojů se tým z Milton Keynes ve čtvrtek na trať Circuit de Barcelona-Catalunya nevrátí, protože stále čeká na dodání klíčových náhradních dílů po úterní nehodě.

Rakouská stáj má přitom za sebou už dva intenzivní testovací dny. Pondělní a úterní jízdy byly zaměřeny především na sběr dat před startem nové sezony a první komplexní prověrku zcela nové techniky, včetně pohonné jednotky.

Úterní program ale skončil dříve, než tým plánoval. Isack Hadjar se během jízdy dostal mimo trať a po kontaktu s bariérou poškodil monopost natolik, že Red Bull musel testování okamžitě ukončit.

Bezprostředně po incidentu tým uvedl, že ve středu pokračovat nebude. „V současné chvíli nebudeme ve středu pokračovat, vůz musíme detailně zkontrolovat,“ zaznělo z oficiálního vyjádření. Jak následně informovala zahraniční média, pauza se protáhne také na čtvrtek.

Lando Norris poprvé na dráze s Mclarenem MCL40

McLaren v Barceloně konečně na trati: Lando Norris poprvé s číslem 1, Audi opět v problémech

Hlavním důvodem je logistika. Poškození vozu si vyžádalo díly, které nejsou přímo k dispozici na okruhu a musí dorazit z továrny. Bez jejich dodání není možné dokončit opravy ani připravit monopost na další výjezdy.

Podle informací z paddocku by měly potřebné komponenty dorazit do Barcelony ještě během dne. Mechanici Red Bullu tak budou moci zahájit opravy s cílem stihnout návrat na trať co nejdříve.

Uvnitř týmu přesto panuje relativní klid. „Počítáme s návratem na trať v pátek,“ zní z prostředí stáje, která nechce přijít o poslední dostupný testovací den před přesunem do další fáze příprav.

Navzdory komplikacím Red Bull během prvních dvou dnů zvládl solidní porci kilometrů. Data nasbíraná v pondělí a během úterý jsou podle zákulisních informací cenná zejména z hlediska chování nového motoru a základního nastavení vozu.

