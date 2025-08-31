Hořký konec pro Lewise Hamiltona v Nizozemsku: Noční můra Ferrari pokračuje

Pro Lewise Hamiltona se Velká cena Nizozemska změnila v noční můru, když narazil do zdi a musel závod předčasně ukončit. Incident znamenal další ztrátu bodů pro Ferrari.
Lewis Hamilton měl před startem Velké ceny Nizozemska problém. FIA jej totiž vyšetřovala kvůli možnému nedodržení žlutých vlajek při projíždění ke startovnímu roštu, přičemž konečný verdikt měl být znám až po závodě.
Závod pro sedminásobného mistra světa skončil už po 23 kolech. Hamilton, který se držel za bývalým týmovým kolegou Georgem Russellem, ztratil kontrolu nad svým Ferrari v klopené zatáčce číslo tři. Auto nedobrzdilo a narazilo do bariéry, což způsobilo vážné poškození vozu a ukončilo jeho účast v závodě.
Britský pilot si naštěstí neodnesl žádná zranění a po incidentu byl nasazen Safety Car. Přesto šlo o hořký okamžik, protože Hamilton až do té chvíle působil v Zandvoortu relativně pozitivně. Kromě havárie musel řešit i problémy z tréninku, kdy dvakrát ztratil kontrolu nad monopostem.
Lewis Hamilton po havárii přiznal, že přesnou příčinu ještě musí zhodnotit. „Opravdu si nejsem jistý. Budu se na to muset podívat zpětně,“ řekl. „Jak jsem vyjížděl do banketu, zadek vozu se vyklonil a já už to nedokázal zachytit.“
Sedminásobný mistr světa ale zároveň zdůraznil, že jeho pocit z auta během závodního víkendu byl pozitivní. „Auto bylo trochu nervózní, ale myslím, že jsme tento víkend udělali opravdový pokrok. Moje tempo bylo docela slušné,“ pokračoval. „Dohnal jsem George [Russella] a měl jsem podle mě rychlost i na pár vozů před sebou.“
Hamilton nezastíral, že předčasný konec závodu je pro něj neobvyklý a nepříjemný. „Je velmi neobvyklé nedokončit závod a skončit tak brzy, rozhodně to není skvělé, ale je, jak to je,“ uzavřel britský pilot.
Po kvalifikaci, kdy obsadil sedmé místo, Hamilton cítil určitý pokrok. „Myslím, že jsme hledali zlepšení a mám pocit, že jsme ho tento víkend našli,“ řekl pro média. „Už nějakou dobu jsem nebyl v Q3, takže za to jsem opravdu vděčný.“
Sedminásobný mistr světa také ocenil práci týmu: „Je povzbudivé vidět lepší výsledek na mé straně garáže, kluci si to zaslouží a celý tým zaslouží uznání. Jsem rád, že jsem mohl být v popředí.“
Na otázku, zda šlo o jeho nejlepší pocit za celou sezónu ve Ferrari, Hamilton odpověděl: „Určitě to byly jedny z nejstabilnějších dvou dní v letošním roce. Je to díky zlepšením v procesech, mému přístupu a celkově klidnějšímu přístupu. Tým odvedl skvělou práci v kvalifikaci, potřebujeme jen ještě více výkonu.“
