Aston Martin absolvoval první kilometry na barcelonské trati během předsezonních testů Formule 1, i když šlo spíše o symbolický start. Návrat týmu na trať provázely technické i organizační problémy, které ukazují, jak náročné je přizpůsobit se nové éře. Už během prvních minut byl program přerušen červenou vlajkou, což symbolicky odráželo, že ideální začátek testů to nebyl.
Tým ze Silverstone dorazil do Barcelony se značným zpožděním. Kvůli nedokončenému monopostu AMR26 musel vynechat úvodní tři dny testování a na trať vyjel až ve čtvrtek odpoledne kolem 17. hodiny, krátce před plánovaným koncem dne. Přestože testování probíhá pět dní a každý tým má nárok na tři, Aston Martin tím prakticky přišel o většinu času a měl k dispozici jen omezenou možnost sbírat data.
Krátký program navíc ukončila červená vlajka těsně před koncem testovacího dne, když Lance Stroll musel vůz zastavit u vjezdu do boxů. Den tak sloužil hlavně k ověření základní funkčnosti nového vozu.
„Jsme v trochu unikátní situaci,“ řekl šéf traťových operací Mike Krack. „Vítáme Hondu jako nového dodavatele pohonných jednotek. Po mnoha letech jsme vyrobili vlastní převodovku a přicházejí nové regulace pro šasi i motory. Je to obrovská změna. Stáváme se skutečným továrním týmem. Navíc máme na palubě Adriana Neweyho, takže jde o velmi vzrušující období plné novinek.“
Krack si uvědomuje, že v prostředí Formule 1 není prostor pro zdržení. „Formule 1 na nikoho nečeká, musíte být připraveni. My jsme byli tentokrát trochu pozdě, ale dokázali jsme se na test dostat. Myslím, že na to můžeme být hrdí a spokojení,“ dodal.
Z pohledu výkonu tým zatím nepředvedl mnoho. Stroll zajel nejrychlejší kolo za 1:46,404, což bylo zhruba o 30 sekund pomalejší než referenční čas Mercedesu, a absolvoval jen pět kol. Prioritou testu byla hlavně kontrola funkčnosti vozu, takže o skutečném potenciálu AMR26 zatím nelze mluvit.
Nový monopost má především technický význam. Jde o první vůz Aston Martinu navržený pod vedením Adriana Neweyho a zároveň o jediný na startovním roštu s pohonnou jednotkou Honda. Japonský výrobce dosud neměl možnost získat data z ostrého provozu, což je další výzva v kontextu blížících se změn pravidel.
Honda sama zůstává opatrná. Prezident Honda Racing Corporation Koji Watanabe přiznal, že nové předpisy jsou technicky velmi náročné. „Regulace pro rok 2026 jsou technicky velmi náročné a možná budeme mít potíže,“ uvedl. Šéf projektu F1 Tetsushi Kakuda dodal, že elektrifikační část vozu se vyvíjí podle plánu, ale u spalovacího motoru tomu zatím tak není.
Aston Martin tak vstupuje do nové kapitoly s velkými ambicemi, silným technickým zázemím a slavnými jmény, ale s řadou nezodpovězených otázek. Barcelonský test poskytl jen první náznaky reality a ukázal, že cesta k úspěchu v nové éře Formule 1 nebude jednoduchá, ale otevírá nové možnosti pro tým ze Silverstone.
