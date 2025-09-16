Smůla Fernanda Alonsa v Monze: Aston Martin odhaluje netradiční příčinu jeho odstoupení

Fernando Alonso odstoupil z italské Grand Prix z boje o sedmé místo poté, co na prvním kole nálet štěrku poškodil zavěšení jeho Aston Martinu. Tým uvedl, že právě tento incident nakonec vedl k jeho odstoupení ze závodu.
Fernando Alonso měl na Monze našlápnuto k solidnímu bodovému zisku, když se kvalifikoval osmý, jenže už v 25. kole jej vyřadila neočekávaná porucha zavěšení. „Zavěšení selhalo, to je neuvěřitelné,“ lamentoval Španěl poté, co A525 dojel zpět do boxů.
„Vypadá to, že se zavěšení zlomilo a museli jsme odstoupit,“ vysvětloval Alonso pro DAZN. „Je to obrubník, který jsme používali celý víkend a auta ho stále využívají i v závodě, takže budeme muset analyzovat, co se stalo.“
Aston Martin později vysvětlil, že příčinou Alonsova odstoupení bylo poškození zavěšení, způsobené odletujícími troskami ze štěrku na trati. „Tým může potvrdit, že Fernando byl v prvním kole zasažen štěrkem v několika místech, včetně zavěšení, což ho poškodilo,“ uvedli inženýři Aston Martinu. „Poškození jsme si neuvědomovali a postupné namáhání vedlo nakonec k selhání dílu.“
Incident začal hned po startu, když Lando Norris při boji o pozice zajel do trávy a štěrku. Alonso, který jel o čtyři místa za ním, se dostal do cesty odletujícím kamenům. „Takové věci se stávají vždy, když bojujeme o body,“ posteskl si Alonso. „Byly závody, kdy jsme byli úplně vzadu a nic se nestalo, ale tentokrát se smůla přiklonila k nám.“
Španěl dodal, že podobné situace ho připravily o desítky bodů. „V Monaku jsem byl šestý a odstoupil s problémem motoru. Dnes jsem byl sedmý a odstoupil kvůli zavěšení. Možná bych měl o 20 až 30 bodů víc, ale takový je závod.“
Po závodě v Monze se Aston Martin drží na šestém místě Poháru konstruktérů s 62 body, jen o bod před Racing Bulls. Alonso je momentálně dvanáctý v pořadí jezdců, těsně za svým týmovým kolegou Lancem Strollem s rozdílem dvou bodů.
Tento incident znovu ukázal, jak křehké a nevyzpytatelné mohou být závody Formule 1, i když má zkušený jezdec jako Fernando Alonso vše pod kontrolou.
Fernando Alonso odstoupil z italské Grand Prix z boje o sedmé místo poté, co na prvním kole nálet štěrku poškodil zavěšení jeho Aston Martinu. Tým uvedl, že právě tento incident nakonec vedl k jeho odstoupení ze závodu.
Jacques Villeneuve zdůraznil, že druhý pilot Red Bullu musí auto přizpůsobit svému stylu a poskytovat přesnou technickou zpětnou vazbu. Úspěch podle něj nespočívá v kopírování Verstappena, ale v samostatnosti a práci na nastavení vozu.
Formule 1 představila šest okruhů, na kterých se v roce 2026 pojedou sprintové závody. Do kalendáře se vrací Silverstone, naposledy se představí Zandvoort a poprvé se sprint pojede v Montrealu a Singapuru.
David Coulthard nevěří Hamiltonovu tvrzení, že je pro něj Ferrari zatím neznámé. Podle něj jsou základy vozu stejné a sedminásobný mistr světa by se měl dokázat přizpůsobit bez hledání výmluv.
Carlos Sainz označil znovuvybudování Williamsu na vítězný tým za svůj „životní projekt“ a zdůraznil, že je připraven do toho vložit vše. Jeho cílem není jen osobní úspěch, ale návrat celé stáje mezi nejlepší v F1.
Jacques Villeneuve upozornil, že Cadillac bude muset doufat, že najde jezdce srovnatelného s Valtterim Bottasem z Mercedesu. Klíčové bude, aby druhý pilot doplnil Bottasovy zkušenosti a stabilitu pro dosažení špičkových výsledků.
Po vítězství na okruhu v Monze, který byl pro Red Bull v roce 2024 nejproblematičtější, zůstává Helmut Marko optimistický. Věří, že tým dokáže uspět i na dalších náročnějších tratích ve zbytku kalendáře.
Oscar Piastri po GP Itálie potvrdil svou loajalitu k McLarenu a zdůraznil, že důvěra v tým je pro něj důležitější než osobní ambice získat titul mistra světa.
Toto Wolff uznal, že Lewis Hamilton projevuje své emoce naplno, ale jeho výroky po Velké ceně Maďarska označil za nepovedený moment.
Max Verstappen nebude tuto neděli závodit na Nürburgringu. Přestože od komise získal potřebné povolení DMSB Permit A, podle informací se rozhodl ihned odcestovat zpět domů. Jeho krok vyvolává spekulace o dalších plánech a přípravách nizozemského šampiona.
Max Verstappen si v sobotu odbyl premiéru v závodech GT na legendární Nordschleife a okamžitě ukázal, že dokáže držet tempo i mimo monoposty F1. Jeho debut vzbudil velkou pozornost, přestože formální podmínky pro plnohodnotnou licenci ještě nesplnil.
Tým Williams uspěl se svou žádostí o přezkum desetisekundové penalizace, kterou ve Velké ceně Nizozemska obdržel Carlos Sainz.