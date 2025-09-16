Jacques Villeneuve prozradil, co Red Bull potřebuje k úspěchu druhého pilota

Max Verstappen a Juki Cunoda v Rakousku
Max Verstappen a Juki Cunoda v Rakousku, foto: Red Bull Racing
Josef Mráček DNES 17:26
Jacques Villeneuve zdůraznil, že druhý pilot Red Bullu musí auto přizpůsobit svému stylu a poskytovat přesnou technickou zpětnou vazbu. Úspěch podle něj nespočívá v kopírování Verstappena, ale v samostatnosti a práci na nastavení vozu.

Jacques Villeneuve se v rozhovoru pro Sky F1 otevřeně vyjádřil k otázce, co musí umět druhý pilot Red Bullu, aby dokázal držet krok s Maxem Verstappenem. Podle něj je klíčové, aby týmový kolega nebyl jen kopií Verstappena, ale dokázal si auto přizpůsobit svému stylu a poskytnout týmu kvalitní technickou zpětnou vazbu. „Max je staromódní jezdec, a dnes už jich moc není. Najít někoho, kdo dokáže spolupracovat s týmem, upravit auto podle sebe a zároveň posouvat tým dopředu, není jednoduché,“ uvedl Villeneuve.

Kanadský mistr světa z roku 1997 připomněl, že řada jezdců na startovním roštu neumí pracovat s nastavením vozu. „Někteří přijdou a jen řeknou: ‚Mám trochu nedotáčivosti.‘ Ale proč? Co se děje? To nevědí,“ vysvětloval. Podle něj je problém, že mnoho pilotů se snaží jen kopírovat Verstappenovy volby. „Řeknou: ‚Udělám to jako Max.‘ To ale nepomáhá. Během sezóny se tak od něj spíše vzdaluje.“

Villeneuve poukázal i na konkrétní případy. „Když do týmu přišli Pierre Gasly a Alex Albon, ještě nebyli připraveni. Potřebovali půl sezóny, aby se jako nováčci dostali na úroveň, ale tu šanci nedostali. Dnes jsou oba lepší než v době, kdy byli u Red Bullu,“ sdělil.

Mokrý start závodu v Singapuru

Formule 1 odhalila okruhy pro sprinty v sezóně 2026: Chystá se návrat klasik i debut nových tratí

Dodal také, že Sergio Pérez dosáhl svého vrcholu a těžko se bude zlepšovat. „Perez byl na maximu, nikdy nebyl mistr světa, takže další progres se nekonal,“ poznamenal Villeneuve.

Podle jeho názoru je úspěch druhého pilota Red Bullu zcela závislý na jeho schopnosti pracovat samostatně a dát týmu smysluplnou zpětnou vazbu. „Samozřejmě, že přijít a vyladit auto podle sebe je možné. Ale pokud to nedokážeš, prostě na to nemáš. Je to tak jednoduché,“ shrnul.

Villeneuve zdůraznil, že pouze jezdec s pokročilými technickými schopnostmi může být natolik blízko Verstappenovi, aby tým bral jeho připomínky vážně. „Jezdec, který je dost dobrý, dokáže být tak blízko, že tým řekne: ‚Možná jeho komentáře dávají smysl.‘ Ale spousta pilotů jen přijde, neví, jak pracovat na nastavení, a postupně se od Verstappena vzdalují,“ dodal.

Celkově tedy Villeneuve upozorňuje, že druhý pilot Red Bullu musí být nejen rychlý, ale i technicky zdatný, aby dokázal spolupracovat s Verstappenem a posouvat tým dopředu. Bez těchto schopností je podle něj téměř nemožné uspět v tak náročném prostředí.

Témata:
Red Bull Max Verstappen Júki Cunoda (Yuki Tsunoda) Jacques Villeneuve
