Jacques Villeneuve prozradil, co Red Bull potřebuje k úspěchu druhého pilota

Jacques Villeneuve zdůraznil, že druhý pilot Red Bullu musí auto přizpůsobit svému stylu a poskytovat přesnou technickou zpětnou vazbu. Úspěch podle něj nespočívá v kopírování Verstappena, ale v samostatnosti a práci na nastavení vozu.
Jacques Villeneuve se v rozhovoru pro Sky F1 otevřeně vyjádřil k otázce, co musí umět druhý pilot Red Bullu, aby dokázal držet krok s Maxem Verstappenem. Podle něj je klíčové, aby týmový kolega nebyl jen kopií Verstappena, ale dokázal si auto přizpůsobit svému stylu a poskytnout týmu kvalitní technickou zpětnou vazbu. „Max je staromódní jezdec, a dnes už jich moc není. Najít někoho, kdo dokáže spolupracovat s týmem, upravit auto podle sebe a zároveň posouvat tým dopředu, není jednoduché,“ uvedl Villeneuve.
Kanadský mistr světa z roku 1997 připomněl, že řada jezdců na startovním roštu neumí pracovat s nastavením vozu. „Někteří přijdou a jen řeknou: ‚Mám trochu nedotáčivosti.‘ Ale proč? Co se děje? To nevědí,“ vysvětloval. Podle něj je problém, že mnoho pilotů se snaží jen kopírovat Verstappenovy volby. „Řeknou: ‚Udělám to jako Max.‘ To ale nepomáhá. Během sezóny se tak od něj spíše vzdaluje.“
Villeneuve poukázal i na konkrétní případy. „Když do týmu přišli Pierre Gasly a Alex Albon, ještě nebyli připraveni. Potřebovali půl sezóny, aby se jako nováčci dostali na úroveň, ale tu šanci nedostali. Dnes jsou oba lepší než v době, kdy byli u Red Bullu,“ sdělil.
Dodal také, že Sergio Pérez dosáhl svého vrcholu a těžko se bude zlepšovat. „Perez byl na maximu, nikdy nebyl mistr světa, takže další progres se nekonal,“ poznamenal Villeneuve.
Podle jeho názoru je úspěch druhého pilota Red Bullu zcela závislý na jeho schopnosti pracovat samostatně a dát týmu smysluplnou zpětnou vazbu. „Samozřejmě, že přijít a vyladit auto podle sebe je možné. Ale pokud to nedokážeš, prostě na to nemáš. Je to tak jednoduché,“ shrnul.
Villeneuve zdůraznil, že pouze jezdec s pokročilými technickými schopnostmi může být natolik blízko Verstappenovi, aby tým bral jeho připomínky vážně. „Jezdec, který je dost dobrý, dokáže být tak blízko, že tým řekne: ‚Možná jeho komentáře dávají smysl.‘ Ale spousta pilotů jen přijde, neví, jak pracovat na nastavení, a postupně se od Verstappena vzdalují,“ dodal.
Celkově tedy Villeneuve upozorňuje, že druhý pilot Red Bullu musí být nejen rychlý, ale i technicky zdatný, aby dokázal spolupracovat s Verstappenem a posouvat tým dopředu. Bez těchto schopností je podle něj téměř nemožné uspět v tak náročném prostředí.
Fernando Alonso odstoupil z italské Grand Prix z boje o sedmé místo poté, co na prvním kole nálet štěrku poškodil zavěšení jeho Aston Martinu. Tým uvedl, že právě tento incident nakonec vedl k jeho odstoupení ze závodu.
Formule 1 představila šest okruhů, na kterých se v roce 2026 pojedou sprintové závody. Do kalendáře se vrací Silverstone, naposledy se představí Zandvoort a poprvé se sprint pojede v Montrealu a Singapuru.
David Coulthard nevěří Hamiltonovu tvrzení, že je pro něj Ferrari zatím neznámé. Podle něj jsou základy vozu stejné a sedminásobný mistr světa by se měl dokázat přizpůsobit bez hledání výmluv.
Carlos Sainz označil znovuvybudování Williamsu na vítězný tým za svůj „životní projekt“ a zdůraznil, že je připraven do toho vložit vše. Jeho cílem není jen osobní úspěch, ale návrat celé stáje mezi nejlepší v F1.
Jacques Villeneuve upozornil, že Cadillac bude muset doufat, že najde jezdce srovnatelného s Valtterim Bottasem z Mercedesu. Klíčové bude, aby druhý pilot doplnil Bottasovy zkušenosti a stabilitu pro dosažení špičkových výsledků.
Po vítězství na okruhu v Monze, který byl pro Red Bull v roce 2024 nejproblematičtější, zůstává Helmut Marko optimistický. Věří, že tým dokáže uspět i na dalších náročnějších tratích ve zbytku kalendáře.
Oscar Piastri po GP Itálie potvrdil svou loajalitu k McLarenu a zdůraznil, že důvěra v tým je pro něj důležitější než osobní ambice získat titul mistra světa.
Toto Wolff uznal, že Lewis Hamilton projevuje své emoce naplno, ale jeho výroky po Velké ceně Maďarska označil za nepovedený moment.
Max Verstappen nebude tuto neděli závodit na Nürburgringu. Přestože od komise získal potřebné povolení DMSB Permit A, podle informací se rozhodl ihned odcestovat zpět domů. Jeho krok vyvolává spekulace o dalších plánech a přípravách nizozemského šampiona.
Max Verstappen si v sobotu odbyl premiéru v závodech GT na legendární Nordschleife a okamžitě ukázal, že dokáže držet tempo i mimo monoposty F1. Jeho debut vzbudil velkou pozornost, přestože formální podmínky pro plnohodnotnou licenci ještě nesplnil.
Tým Williams uspěl se svou žádostí o přezkum desetisekundové penalizace, kterou ve Velké ceně Nizozemska obdržel Carlos Sainz.