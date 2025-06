Sestup nezlomil Liama Lawsona: Novozélanďan odmítá verzi Red Bullu

Liam Lawson odmítl tvrzení šéfů Red Bullu, Christiana Hornera a Helmuta Marka, že jeho přesun zpět do juniorského týmu Racing Bulls měl za cíl obnovit jeho sebevědomí. Novozélanďan začal sezonu 2025 v hlavním týmu Red Bull, ale po slabých výsledcích v Austrálii a nepovedeném závodním víkendu v Číně byl nečekaně přesunut zpět do juniorského týmu. Místo něj se do Red Bullu vrátil Yuki Tsunoda, se kterým si Lawson vyměnil pozice.

Horner a Marko tehdy vysvětlovali tento krok jako ochranu Lawsonova mentálního stavu, informuje RacingNews365. V Racing Bulls si Lawson našel parťáka Isacka Hadjara a konečně získal první body sezony, když v Monaku dojel osmý. Naopak Tsunoda se v hlavním týmu vedle Maxe Verstappena příliš neprosadil a nasbíral jen sedm bodů, z toho tři díky penalizacím jiných jezdců v Miami Sprintu.

Liam Lawson se nyní veřejně ohradil proti tvrzení šéfů Red Bullu, že jeho návrat do juniorského týmu měl obnovit jeho sebevědomí. Podle něj jeho psychická pohoda zůstala stejná po celou dobu – ať už byl v hlavním týmu, nebo zpět u Racing Bulls. Řekl, že nikdy nedostal skutečnou šanci ukázat svůj potenciál, ale to nijak neovlivnilo jeho přístup ani víru ve vlastní schopnosti.

Zároveň zdůraznil, že body získané v Monaku pro něj nebyly důkazem zlepšení sebevědomí, protože to měl stabilní už od začátku sezony. Na otázku, zda skutečně potřeboval psychickou podporu, odpověděl jednoznačně: „To není můj příběh.“ Tím dal jasně najevo, že za jeho přesunem nebyl žádný vnitřní boj, jak se možná snažilo naznačit vedení stáje.